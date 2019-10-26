Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 48: Ám ảnh cảnh linh hồn Lũ tìm về vì bị Hai Sáng đào mộ

Phim hay mỗi ngày 26/10/2019 14:38

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 48, phẫn nộ vì bị Hiểm phá hoại kế hoạch "tốt đẹp" của mình, Hai Sáng cho người đào mộ Lũ để hành hạ tinh thần.

Trong đoạn preview Tiếng sét trong mưa tập 48 vừa được ekip cho lên sóng, tiếp tục hé lộ những diễn biến hấp dẫn của phim xoay quanh mối tình oan nghiệt giữa Thanh Bình, Xuân và Phượng. Bị từ chối tình yêu, Xuân tìm đến Thanh Bình cầu xin: "Em biết là anh Hai cũng thương Phượng, nhưng em thương Phượng nhiều hơn. Em mà không cưới được Phượng là em chết đó". Dù thương em, nhưng Thanh Bình vẫn kiên quyết: "Nếu là món đồ chơi hay bất cứ thứ gì khác thì anh sẵn sàng nhường lại cho em. Chỉ tiếc đây lại là tình yêu mà tình yêu thì làm sao mà nhường được".

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Thanh Bình từ chối nhường Phượng cho Xuân vì: 'Tình yêu thì làm sao mà nhường được'

Có được đáp án từ anh trai, Xuân lo lắng sẽ mất đi người yêu. Anh nhờ mẹ ruột Hạnh Nhi giúp đỡ: "Anh Bình thương Phượng nhiều lắm, mà Phượng cũng thương anh Bình nhiều lắm. Má tìm cách cưới Phượng cho con đi, còn không con chỉ có đường chết thôi hà".

Chứng kiến con trai đau khổ vì sắp mất người yêu, cộng với dục vọng dành cho Thanh Bình, Hạnh Nhi quyết chia cách bằng được.

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Hạnh Nhi hứa giúp con trai cưới Phượng

Ở một diễn biến khác của phim Tiếng sét trong mưa, lợi dụng sự ngây thơ của Phượng, đêm xuống Hạnh Nhi cho cô uống cốc sữa. Sau đó, Phượng đau đầu, chóng mặt và được bà chủ đỡ ra giường. Dường như đây chính là kế hoạch Hạnh Nhi đã sắp đặt để tác hợp cho Phượng và Xuân.

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Phượng được Hạnh Nhi đưa vào phòng sau khi uống sữa

Cũng theo tình tiết được hé lộ ở Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, Hai Sáng (Cao Thái Hà) quyết tìm Hiểm trả thù vì dám phá đám kế hoạch xấu xa của mình. Biết được điểm yếu lớn nhất của Hiểm, Hai Sáng thuê người đánh đập tàn bạo đồng thời đào mộ Lũ nhằm tra tấn tinh thần cô. Giữa đêm thanh vắng nghe được tiếng la hét thảm thiết của Hiểm, Lũ hiện hồn về và chứng kiến toàn bộ việc làm tàn ác của Hai Sáng.

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Lũ hiện hồn về chứng kiến toàn bộ việc làm ác của Hai Sáng

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 48 vào 20h00 tối thứ bảy (26/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 47: Chồng Thị Bình ghen tuông, chửi mắng vợ vì giật bồ của con gái ruột

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 47: Chồng Thị Bình ghen tuông, chửi mắng vợ vì giật bồ của con gái ruột

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 47, ông Quý ghen tức vì cho rằng bà Bình thích cậu Hai nên ngăn cấm chuyện tình cảm của Phượng.

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