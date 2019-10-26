Trong đoạn preview Tiếng sét trong mưa tập 48 vừa được ekip cho lên sóng, tiếp tục hé lộ những diễn biến hấp dẫn của phim xoay quanh mối tình oan nghiệt giữa Thanh Bình, Xuân và Phượng. Bị từ chối tình yêu, Xuân tìm đến Thanh Bình cầu xin: "Em biết là anh Hai cũng thương Phượng, nhưng em thương Phượng nhiều hơn. Em mà không cưới được Phượng là em chết đó". Dù thương em, nhưng Thanh Bình vẫn kiên quyết: "Nếu là món đồ chơi hay bất cứ thứ gì khác thì anh sẵn sàng nhường lại cho em. Chỉ tiếc đây lại là tình yêu mà tình yêu thì làm sao mà nhường được".

Thanh Bình từ chối nhường Phượng cho Xuân vì: 'Tình yêu thì làm sao mà nhường được'

Có được đáp án từ anh trai, Xuân lo lắng sẽ mất đi người yêu. Anh nhờ mẹ ruột Hạnh Nhi giúp đỡ: "Anh Bình thương Phượng nhiều lắm, mà Phượng cũng thương anh Bình nhiều lắm. Má tìm cách cưới Phượng cho con đi, còn không con chỉ có đường chết thôi hà".