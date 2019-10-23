Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 45: Khải Duy 'tái mặt' khi hai quý tử đồng loạt muốn cưới con hầu

Phim hay mỗi ngày 23/10/2019 15:39

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 45, chưa kịp vui mừng vì con trai thứ hai khờ khạo bất ngờ muốn cưới vợ, Khải Duy đứng hình khi biết sự thật.

Tập 44 của Tiếng sét trong mưa khép lại là cảnh Thanh Bình nói chuyện với Khải Duy xin được cưới Phượng và nhận được cái gật đầu của ba ruột. Ở một diễn biến khác, Hạnh Nhi cho phép Xuân cưới Phượng và khuyên anh đi thưa chuyện với ba.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 45 vừa được hé lộ là cảnh Cai Tuất đến đồn điền đón Phượng lên chăm sóc Thanh Bình theo lời của ông chủ. Sau khi Phượng rời đi, Thị Bình mới biết chuyện tình cảm giữa con gái và Thanh Bình qua lời của Hải. Lúc này bà hoảng loạn, kiên quyết phản đối mối tình loạn luân này.

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Trái ngược với ánh mắt rạng ngời của Phượng...
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... là gương mặt lo sợ của bà Bình

Ở một diễn biến khác là cuộc nói chuyện giữa Xuân và Khải Duy. Tình yêu thật sự đã mang đến một động lực mạnh mẽ khiến Cậu Ba dù nhút nhát, rụt rè là thế nhưng vẫn quyết tâm đến gặp ba xin cưới vợ. Nghe con trai tâm sự, Khải Duy vui mừng vì thấy con trai ngày càng trưởng thành: "Được, chỉ cần con yêu thương thật lòng thì dù hoàn cảnh người đó như thế nào ba cũng sẽ cưới cho con. Nói đi, người đó là ai, ở đâu?".

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Khải Duy cười nói...
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... cưng nựng má người con mà trước đó ông hay đánh mắng

Tuy nhiên khi nghe Xuân cho biết người con gái mà anh muốn cưới chính là Phượng, mặt Khải Duy lập tức biến sắc. Ông sẽ giải quyết chuyện này ra sao khi hai cậu con trai của mình cùng yêu một cô hầu?.

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Ông biến sắc khi biết người con trai muốn cưới là Phượng

Cũng ở tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, dù già đầu hai thứ tóc, Hai Sáng vẫn bày kế đe dọa ông Lẫm vì tình dục: "Nếu cái áo này em đưa cho vợ anh không biết chị ấy có tin không ta. Hay là... em nói thêm cái chuyện trên bắp đùi trái của anh có 1 nốt ruồi son khá lớn". Khi ông Lẫm hỏi thẳng, vợ cũ Khải Văn nói một cách trơ trẽn: "Em cần anh".

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Ngọt ngào không thành...
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... Hai Sáng chuyển qua hăm họa để lấy tình cảm của người đàn ông đã có gia đình

Không chỉ vậy, Hai Sáng còn vu cho ông Lẫm tội xâm hại mình. Toàn bộ cuộc nói chuyện đã được Hiểm chứng kiến. Liệu cô có ra làm chứng minh oan cho nạn nhân vô tội là ông Lẫm trước âm mưu thâm độc của Hai Sáng?.

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Bị vu oan trắng trợn trước mặt mọi người...
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... ông Lẫm chỉ biết im lặng trong tức giận

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 45 vào 20h00 tối thứ tư (23/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 44: Hạnh Nhi lo 'sốt vó' vì Khải Duy cho phép Thanh Bình cưới Phượng

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 44: Hạnh Nhi lo 'sốt vó' vì Khải Duy cho phép Thanh Bình cưới Phượng

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 44, nghe lén được chuyện Khải Duy cho phép Thanh Bình cưới Phượng, Hạnh Nhi lên kế hoạch phá đám.

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