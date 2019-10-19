Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 42: Trong cơn khát tình, Hai Sáng lẳng lơ dụ dỗ đàn ông 

Tập 41 của Tiếng sét trong mưa vừa phát sóng khiến khán giả không ngừng xót xa bởi cậu Ba Khải Duy tiếp tục không nhận ra Thị Bình dù đã 2 lần chạm mặt. Ở một diễn biến khác, sau khi được nhận vào làm, Thị Bình toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai đang bị bỏng nặng. Về phía Thanh Bình, anh cảm thấy ấm lòng khi được sự chăm sóc của mẹ Phượng.

Khải Duy không nhận ra Thị Bình vì quá già nua

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 42 vừa được ekip tiết lộ, Thị Bình xót thương cho Hải đang bị hành hạ tại đồn điền cao su vì bị đổ tội đốt kho hàng và cầu xin Thanh Bình giúp đỡ: "Ông chủ nghi nhà kho cháy là do thằng Hải xúi dục công nhân làm phản cho nên đã đóng phơi nắng nó mấy ngày nay. Ổng còn đòi bỏ đói nó tới chết kìa cậu Hai. Tui năng nỉ cậu hãy cứu nó, cứu nó đi cậu bởi vì nó là...", liệu bà có nói ra sự thật để bảo toàn tính mạng cho Hải?.