Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 42: Trong cơn khát tình, Hai Sáng lẳng lơ dụ dỗ đàn ông 

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 42, biết bà Hội lâm trọng bệnh, Hai Sáng càng tự tung tự tác, âm mưu dụ dỗ đàn ông đã có vợ.
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 41: Cha con tương tàn, Khải Duy đánh Hải máu me bê bết
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Tập 41 của Tiếng sét trong mưa vừa phát sóng khiến khán giả không ngừng xót xa bởi cậu Ba Khải Duy tiếp tục không nhận ra Thị Bình dù đã 2 lần chạm mặt. Ở một diễn biến khác, sau khi được nhận vào làm, Thị Bình toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai đang bị bỏng nặng. Về phía Thanh Bình, anh cảm thấy ấm lòng khi được sự chăm sóc của mẹ Phượng.
Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 42 vừa được ekip tiết lộ, Thị Bình xót thương cho Hải đang bị hành hạ tại đồn điền cao su vì bị đổ tội đốt kho hàng và cầu xin Thanh Bình giúp đỡ: "Ông chủ nghi nhà kho cháy là do thằng Hải xúi dục công nhân làm phản cho nên đã đóng phơi nắng nó mấy ngày nay. Ổng còn đòi bỏ đói nó tới chết kìa cậu Hai. Tui năng nỉ cậu hãy cứu nó, cứu nó đi cậu bởi vì nó là...", liệu bà có nói ra sự thật để bảo toàn tính mạng cho Hải?.
Ở một diễn biến khác, bà Bảy hoài nghi khi gặp lại Thị Bình: "Có thiệt là trước khi vô đây làm con không biết dì, không biết Lũ". Dù rất vui mừng khi gặp lại người thân, nhưng Thị Bình vẫn quyết chối.
Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, từ khi bà Hội đổ bệnh, Hai Sáng bắt đầu tự tung tự tác. Vốn có tình ý với ông Lẫm, Hai Sáng bắt đầu bày mưu tính kế để ép ông Lẫm phục tùng mình. Liệu, Hai Sáng đang âm mưu gì và ông Lẫm có trở thành nạn nhân trong cơn khát tình - tiền của người đàn bà lẳng lơ này hay không?
Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 42 vào 20h00 tối thứ bảy (19/10).