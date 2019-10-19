Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 42: Trong cơn khát tình, Hai Sáng lẳng lơ dụ dỗ đàn ông 

Phim hay mỗi ngày 19/10/2019 14:40

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 42, biết bà Hội lâm trọng bệnh, Hai Sáng càng tự tung tự tác, âm mưu dụ dỗ đàn ông đã có vợ.

Tập 41 của Tiếng sét trong mưa vừa phát sóng khiến khán giả không ngừng xót xa bởi cậu Ba Khải Duy tiếp tục không nhận ra Thị Bình dù đã 2 lần chạm mặt. Ở một diễn biến khác, sau khi được nhận vào làm, Thị Bình toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai đang bị bỏng nặng. Về phía Thanh Bình, anh cảm thấy ấm lòng khi được sự chăm sóc của mẹ Phượng.

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Khải Duy không nhận ra Thị Bình vì quá già nua

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 42 vừa được ekip tiết lộ, Thị Bình xót thương cho Hải đang bị hành hạ tại đồn điền cao su vì bị đổ tội đốt kho hàng và cầu xin Thanh Bình giúp đỡ: "Ông chủ nghi nhà kho cháy là do thằng Hải xúi dục công nhân làm phản cho nên đã đóng phơi nắng nó mấy ngày nay. Ổng còn đòi bỏ đói nó tới chết kìa cậu Hai. Tui năng nỉ cậu hãy cứu nó, cứu nó đi cậu bởi vì nó là...", liệu bà có nói ra sự thật để bảo toàn tính mạng cho Hải?.

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Bà khóc cầu xin Thanh Bình cứu Hải

Ở một diễn biến khác, bà Bảy hoài nghi khi gặp lại Thị Bình: "Có thiệt là trước khi vô đây làm con không biết dì, không biết Lũ". Dù rất vui mừng khi gặp lại người thân, nhưng Thị Bình vẫn quyết chối.

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Bình nói chuyện với dì Bảy

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, từ khi bà Hội đổ bệnh, Hai Sáng bắt đầu tự tung tự tác. Vốn có tình ý với ông Lẫm, Hai Sáng bắt đầu bày mưu tính kế để ép ông Lẫm phục tùng mình. Liệu, Hai Sáng đang âm mưu gì và ông Lẫm có trở thành nạn nhân trong cơn khát tình - tiền của người đàn bà lẳng lơ này hay không?

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Hai Sáng bày kế với ông Lẫm

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 42 vào 20h00 tối thứ bảy (19/10).

3 lí do để Khải Duy (Tiếng Sét Trong Mưa) không nhận ra người cũ sau 24 năm xa cách: Vấn đề là do "bé Bình" già quá thôi!

3 lí do để Khải Duy (Tiếng Sét Trong Mưa) không nhận ra người cũ sau 24 năm xa cách: Vấn đề là do "bé Bình" già quá thôi!

Lý do lớn nhất khiến Khải Duy không nhận ra Thị Bình là vì sau 24 năm dài đằng đẵng, Bình đã trở nên già nua, khắc khổ bởi cuộc sống mưu sinh vất vả.

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