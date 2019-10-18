Tập 40 của Tiếng sét trong mưa khép lại là cảnh Thanh Bình bị bỏng nặng. Biết chuyện con trai gặp nạn, Thị Bình lo lắng ra khỏi rừng cao su để đến gặp cậu Hai Bình mà không một lời báo trước khiến Hải, Phượng vô cùng lo lắng.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 41 là cảnh Thị Bình đến chăm sóc Thanh Bình. Niềm hạnh phúc khi gặp lại con của bà giờ đã bị thay thế bằng những giọt nước mắt xót thương cho đứa con tội nghiệp. khi nghe Thanh bình kể về tuổi thơ, bà càng đau lòng: "Tui từ nhỏ đã không có má, ba thì bận từ sáng tới tối. Chỉ có bà Bảy là chăm sóc cho tui, nhưng bà Bảy cũng quần quật tối ngày chuyện trong nhà cho nên tui chỉ toàn lủi thủi một mình thôi".