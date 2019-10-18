Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 41: Cha con tương tàn, Khải Duy đánh Hải máu me bê bết

Phim hay mỗi ngày 18/10/2019 14:51

Trong preview 'Tiếng sét trong mưa' tập 41, nghe những lời của Cai Tuất, Khải Duy nghi ngờ Hải là người đốt kho cao su và đánh đập anh dã man.

Tập 40 của Tiếng sét trong mưa khép lại là cảnh Thanh Bình bị bỏng nặng. Biết chuyện con trai gặp nạn, Thị Bình lo lắng ra khỏi rừng cao su để đến gặp cậu Hai Bình mà không một lời báo trước khiến Hải, Phượng vô cùng lo lắng.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 41 là cảnh Thị Bình đến chăm sóc Thanh Bình. Niềm hạnh phúc khi gặp lại con của bà giờ đã bị thay thế bằng những giọt nước mắt xót thương cho đứa con tội nghiệp. khi nghe Thanh bình kể về tuổi thơ, bà càng đau lòng: "Tui từ nhỏ đã không có má, ba thì bận từ sáng tới tối. Chỉ có bà Bảy là chăm sóc cho tui, nhưng bà Bảy cũng quần quật tối ngày chuyện trong nhà cho nên tui chỉ toàn lủi thủi một mình thôi".

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Thị Bình đau lòng khi con trai thương tích đầy mình

Ở một diễn biến khác, Phượng lo lắng khi Hải bị Cai Tuất đổ tội đốt kho cao su: "Con cũng hổng biết má con đi đâu mấy ngày nay. Anh Hai nửa đêm đốt đuốc đi tìm má nên mới bị Cai Tuất vu oan như vậy đó".

Lo lắng vì tính mạng Hải đang "ngàn cân treo sợi tóc", Phương quyết định trốn khỏi đồn điền cao su để đi tìm Thanh Bình nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, việc cô lén tìm người giúp đỡ đã bị người khác báo lại với Cai Tuất.

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Trong lúc trốn ra khỏi đồn điền, Phượng bị Cai Tuất bắt được

Trong đoạn preview Tiếng sét trong mưa tập mới nhất vừa được ekip hé lộ, Khải Duy phẫn nộ khi kho hàng cao su bị cháy khiến Thanh Bình bỏng nặng. Ông bắt Hải và tra khảo đám công nhân để tìm ra kẻ chủ mưu. Trong lúc hoảng loạn vì mọi người bị đánh dã man, Hải đã nhận tội về mình: "Là tui hận ông, tui đốt cao su của ông".

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Khải Duy cho rằng Hải chính là người phá công việc làm ăn của mình

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 41 vào 20h00 tối thứ sáu (18/10).

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