Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 44: Hạnh Nhi lo 'sốt vó' vì Khải Duy cho phép Thanh Bình cưới Phượng

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 44 vừa được ekip tiết lộ tiếp tục mang đến những tình tiết hấp dẫn. Trước sự can ngăn của Thanh Bình, Khải Duy đã tha mạng cho Hải. Xót xa vì con trai chịu thương tích, Thị Bình đưa Hải về chăm sóc, bà cũng kể cho anh nghe về ba ruột: "Ba con cũng là một người bình thường, một người đàn ông thích bông lài, thương vợ, thương con".

Tập 43 của Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng khiến khán giả bức xúc vì diễn biến tâm lý nhân vật Thị Bình. Dù tính mạng con trai đang "ngàn cân treo sợi tóc" trước họng súng của cha ruột, Thị Bình (Nhật Kim Anh) chỉ biết khóc van xin mà chần chừ mãi không chịu nói ra sự thật về thân thế của Hải.

Nói đến đây, bà lại tiếp tục hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc bên Cậu Ba và những lời hứa hẹn của Khải Duy cách đây 24 năm.

Cũng như Khải Duy, Thị Bình chưa bao giờ quên những ký ức của 24 năm trước

Ở một diễn biến khác, Khải Duy tâm sự với Thanh Bình về hạnh phúc: "Hạnh phúc mong manh lắm con. Con phải biết nhanh tay nắm giữ nó và tận hưởng nó trước khi nó trôi đi mất".

Căm ghét vì định kiến giai cấp sang hèn khiến mình và Thị Bình phải chia xa, Khải Duy đồng ý cho con trai cưới Phượng: "Hãy tới gặp con bé, nếu như nó đồng ý ba sẽ cho hai đứa con cưới nhau". Ông không hề biết rằng đang đẩy con trai vào cuộc hôn nhân loạn luân không lối thoát.

Khải Duy cho phép Thanh Bình cưới người anh yêu...

... lúc này, Hạnh Nhi đứng bên ngoài và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện

Nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Khải Duy và Thanh Bình, Hạnh Nhi vô cùng lo lắng. Vì muốn níu giữ tình cảm với con trai riêng của chồng, Hạnh Nhi cho phép Xuân thuyết phục Phượng làm đám cưới.

Xuân vui mừng khi má bất ngờ cho phép cưới Phượng

Theo tình tiết được hé lộ ở Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, hối lỗi về những chuyện trong quá khứ, bà Hội tìm đến Khải Văn khóc xin tha thứ? Liệu anh có chịu tha thứ cho người đã giết chết mẹ ruột?.

Khải Văn khóc khi bà Hội đến xin tha thứ

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 44 vào 20h00 tối thứ ba (22/10).