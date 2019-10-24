Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 46: Không vì tiền, hé lộ lý do khiến Hai Sáng mê ông Lẫm 'như điếu đổ'

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 46, không phải vì giàu có nhiều tiền mà chính sự chung thủy của ông Lẫm với vợ khiến Hai Sáng say mê.
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 44: Hạnh Nhi lo 'sốt vó' vì Khải Duy cho phép Thanh Bình cưới Phượng
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 42: Trong cơn khát tình, Hai Sáng lẳng lơ dụ dỗ đàn ông
Tập 45 của Tiếng sét trong mưa khép lại với nhiều diễn biến bất ngờ. Biết được hai con trai đều muốn cưới Phượng, Khải Duy cho người đưa cô lên nhà tiếp tục làm giúp việc. Lúc này, Thị Bình vô cùng lo lắng vì nghe Hải nói về chuyện tình cảm giữa Phượng và cậu chủ. Bà quyết định một mình lên tìm Phượng để ngăn cấm mối tình loạn luân này.
Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 46 hé lộ nhiều tình tiết thú vị. Khi vừa lên đến nơi, Thị Bình chết đứng khi chứng kiến cảnh Phượng và Thanh Bình đang hôn nhau.
Không biết phải làm sao, bà tìm đến Hạnh Nhi nhờ ngăn cản. Hạnh Nhi cũng vô cùng phẫn nộ và quyết không để ai cướp con riêng của chồng khỏi tay mình.
Ở một diễn biến khác, Hai Sáng vui mừng khi bà Hội thông báo đã sang tên toàn bộ gia sản cho mình.
Theo tình tiết được hé lộ ở Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, dù đã gần 30 năm trôi qua nhưng bản tính của Hai Sáng vẫn không chút đổi thay và tìm cách quyến rũ đàn ông. Không phải vì gia tài mà chính sự chung thủy của ông Lẫm với vợ khiến Hai Sáng sinh lòng đố kị, muốn có được bằng mọi cách. Thế nhưng khi âm mưu bị phát hiện, cô quay sang đổ mọi tội lỗi cho ông Lẫm nhưng đã bị vạch trần.
Chuyện Hai Sáng tư tình với người đã có vợ cuối cùng cũng đến tai bà Hội. Song lúc này, cô còn cố lên mặt với mẹ chồng: "Luật nào nói đàn bà thôi chồng thì không được giữ áo đàn ông trong nhà".
Cho rằng Hiểm là người đã phá hoại toàn bộ kế hoạch của mình và truyền đến tai bà Hội, Hai Sáng tức giận và nuôi ý định trả thù.
Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 46 vào 20h00 tối thứ năm (24/10).