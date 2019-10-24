Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 46: Không vì tiền, hé lộ lý do khiến Hai Sáng mê ông Lẫm 'như điếu đổ'

Phim hay mỗi ngày 24/10/2019 15:05

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 46, không phải vì giàu có nhiều tiền mà chính sự chung thủy của ông Lẫm với vợ khiến Hai Sáng say mê.

Tập 45 của Tiếng sét trong mưa khép lại với nhiều diễn biến bất ngờ. Biết được hai con trai đều muốn cưới Phượng, Khải Duy cho người đưa cô lên nhà tiếp tục làm giúp việc. Lúc này, Thị Bình vô cùng lo lắng vì nghe Hải nói về chuyện tình cảm giữa Phượng và cậu chủ. Bà quyết định một mình lên tìm Phượng để ngăn cấm mối tình loạn luân này.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 46 hé lộ nhiều tình tiết thú vị. Khi vừa lên đến nơi, Thị Bình chết đứng khi chứng kiến cảnh Phượng và Thanh Bình đang hôn nhau.

preview tieng set trong mua tap moi nhat 1
Thị Bình đứng hình khi nhìn cảnh...
preview tieng set trong mua tap moi nhat
... Phượng và Thanh Bình hôn nhau

Không biết phải làm sao, bà tìm đến Hạnh Nhi nhờ ngăn cản. Hạnh Nhi cũng vô cùng phẫn nộ và quyết không để ai cướp con riêng của chồng khỏi tay mình.

preview tieng set trong mua tap moi nhat 2

preview tieng set trong mua tap moi nhat 3
Hạnh Nhi quyết ngăn cản Thanh Bình và Phượng

Ở một diễn biến khác, Hai Sáng vui mừng khi bà Hội thông báo đã sang tên toàn bộ gia sản cho mình.

preview tieng set trong mua tap moi nhat 4
Hai Sáng mừng rỡ vì cuối cùng bà Hội cũng chịu cho thừa kế gia tài

Theo tình tiết được hé lộ ở Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, dù đã gần 30 năm trôi qua nhưng bản tính của Hai Sáng vẫn không chút đổi thay và tìm cách quyến rũ đàn ông. Không phải vì gia tài mà chính sự chung thủy của ông Lẫm với vợ khiến Hai Sáng sinh lòng đố kị, muốn có được bằng mọi cách. Thế nhưng khi âm mưu bị phát hiện, cô quay sang đổ mọi tội lỗi cho ông Lẫm nhưng đã bị vạch trần.

preview tieng set trong mua tap moi nhat 5

preview tieng set trong mua tap moi nhat 6
Lúc Hai Sáng tưởng đâu đã có được ái tình, thì vợ ông Lẫm từ đâu xuất hiện
preview tieng set trong mua tap moi nhat 7
Cô tức giận vì mưu kế của mình đã bị lật tẩy

Chuyện Hai Sáng tư tình với người đã có vợ cuối cùng cũng đến tai bà Hội. Song lúc này, cô còn cố lên mặt với mẹ chồng: "Luật nào nói đàn bà thôi chồng thì không được giữ áo đàn ông trong nhà".

preview tieng set trong mua tap moi nhat 8
Bà Hội tức giận khi phát hiện chuyện con dâu lăng nhăng
preview tieng set trong mua tap moi nhat 9
Hai Sáng tức giận quyết trừng trị Hiểm

Cho rằng Hiểm là người đã phá hoại toàn bộ kế hoạch của mình và truyền đến tai bà Hội, Hai Sáng tức giận và nuôi ý định trả thù.

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 46 vào 20h00 tối thứ năm (24/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 45: Khải Duy 'tái mặt' khi hai quý tử đồng loạt muốn cưới con hầu

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 45: Khải Duy 'tái mặt' khi hai quý tử đồng loạt muốn cưới con hầu

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 45, chưa kịp vui mừng vì con trai thứ hai khờ khạo bất ngờ muốn cưới vợ, Khải Duy đứng hình khi biết sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiếng sét trong mưa Tiếng sét trong mưa tập mới nhất Tiếng sét trong mưa tập 46

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn