Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 46: Không vì tiền, hé lộ lý do khiến Hai Sáng mê ông Lẫm 'như điếu đổ'

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 46 hé lộ nhiều tình tiết thú vị. Khi vừa lên đến nơi, Thị Bình chết đứng khi chứng kiến cảnh Phượng và Thanh Bình đang hôn nhau.

Tập 45 của Tiếng sét trong mưa khép lại với nhiều diễn biến bất ngờ. Biết được hai con trai đều muốn cưới Phượng, Khải Duy cho người đưa cô lên nhà tiếp tục làm giúp việc. Lúc này, Thị Bình vô cùng lo lắng vì nghe Hải nói về chuyện tình cảm giữa Phượng và cậu chủ. Bà quyết định một mình lên tìm Phượng để ngăn cấm mối tình loạn luân này.

Không biết phải làm sao, bà tìm đến Hạnh Nhi nhờ ngăn cản. Hạnh Nhi cũng vô cùng phẫn nộ và quyết không để ai cướp con riêng của chồng khỏi tay mình.

Hạnh Nhi quyết ngăn cản Thanh Bình và Phượng

Ở một diễn biến khác, Hai Sáng vui mừng khi bà Hội thông báo đã sang tên toàn bộ gia sản cho mình.

Hai Sáng mừng rỡ vì cuối cùng bà Hội cũng chịu cho thừa kế gia tài

Theo tình tiết được hé lộ ở Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, dù đã gần 30 năm trôi qua nhưng bản tính của Hai Sáng vẫn không chút đổi thay và tìm cách quyến rũ đàn ông. Không phải vì gia tài mà chính sự chung thủy của ông Lẫm với vợ khiến Hai Sáng sinh lòng đố kị, muốn có được bằng mọi cách. Thế nhưng khi âm mưu bị phát hiện, cô quay sang đổ mọi tội lỗi cho ông Lẫm nhưng đã bị vạch trần.

Lúc Hai Sáng tưởng đâu đã có được ái tình, thì vợ ông Lẫm từ đâu xuất hiện

Cô tức giận vì mưu kế của mình đã bị lật tẩy

Chuyện Hai Sáng tư tình với người đã có vợ cuối cùng cũng đến tai bà Hội. Song lúc này, cô còn cố lên mặt với mẹ chồng: "Luật nào nói đàn bà thôi chồng thì không được giữ áo đàn ông trong nhà".

Bà Hội tức giận khi phát hiện chuyện con dâu lăng nhăng

Hai Sáng tức giận quyết trừng trị Hiểm

Cho rằng Hiểm là người đã phá hoại toàn bộ kế hoạch của mình và truyền đến tai bà Hội, Hai Sáng tức giận và nuôi ý định trả thù.

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 46 vào 20h00 tối thứ năm (24/10).