Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 47 vừa phát sóng tiếp tục có những diễn biến mới hấp dẫn xoay quanh bí mật của Thị Bình. Quyết không nói ra sự thật mình là mẹ ruột của cậu Hai, Thị Bình âm thầm chăm sóc Thanh Bình và dành tình cảm cho anh trên mức người ở. Những hành động của bà khiến ông Quý nghi ngờ.

Tập 46 của Tiếng sét trong mưa xoay quanh chuyện tình loạn luân giữa Thanh Bình - Phượng - Xuân. Chứng kiến cảnh Phượng và Bình hôn nhau, Thị Bình chỉ biết khóc trong hoảng hốt. Dù chuyện đã đến mức này, bà vẫn không tìm Khải Duy nói rõ mà đến cầu cứu, van xin Hạnh Nhi.

Tuy nhiên không cho rằng đó là tình cảm mẹ con, ông Quý nổi cơn ghen và mắng chửi vợ vì hoài nghi bà có tư tình với cậu chủ trẻ tuổi. Trong cơn tức giận, ông tuyên bố: "Dù có chết tui cũng gả con Phượng bằng được cho cậu Bình".

Ông Quý nổi cơn ghen vì cho rằng vợ yêu cậu chủ

Buồn lòng vì Thị Bình không đặt tình cảm cho mình, ông Quý tâm sự với con gái chuyện của quá khứ. Ông thốt lên trong cay đắng: "Má con chưa bao giờ thương tía hết, hồi xưa cũng vậy giờ cũng vậy luôn". Ông cũng úp mở lý do đặc biệt khiến Thị Bình chấp nhận lấy mình sau 5 năm theo đuổi là vì Hải.

Ông Quý nhớ về quá khứ cách đây hơn 20 năm

Ở một diễn biến khác, bà Hội tận mắt bắt gặp Hai Sáng dẫn trai về nhà. Bị bắt tại trận, Hai Sáng vẫn không chút sợ sệt mà mạnh miệng cảnh cáo: "Tui mong má đừng có nhiều chuyện mà can thiệp vào cuộc sống riêng của tui. Bằng không, mọi bí mật của má tui sẽ phanh phui cho mọi người biết hết".

Bị bắt tại trận, Hai Sáng vẫn không mảy may để tâm

Theo tình tiết được hé lộ ở những giây cuối cùng trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, bà Hội bị một hồn ma theo đòi mạng.

Ám ảnh tội ác trong quá khứ, bà Hội day dứt không yên

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 47 vào 20h00 tối thứ sáu (25/10).