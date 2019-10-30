Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 51: Khải Duy nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện vợ ngoại tình

Phim hay mỗi ngày 30/10/2019 15:49

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 51, cuối cùng thì chuyện Hạnh Nhi ngoại tình với thầy thuốc đã bị Khải Duy biết được.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 51 vừa được lên sóng tiếp tục hé lộ những tình tiết mới của phim. Sau thời gian giấu kín, Thị Bình (Nhật Kim Anh) quyết định thú nhận mọi chuyện với dì Bảy. Cô bị dì ruột trách mắng: "Nhắc chuyện này dì còn giận con hơn nữa, đã về đến nhà sao không chịu nhận dì, nhận Khải Duy. Phải chi cho cha con, anh em nó nhận nhau sớm thì chuyện này không xảy ra rồi".

Lúc này, Thị Bình mới giãi bày hết tâm sự và những điều lo lắng suốt thời gian qua: "Hồi trước cũng vì ghen con mà cậu giết chết anh Lũ. Huống hồ bây giờ, con còn mang tội gạt cậu ấy, lại còn đi bước nữa sinh con. Trong cơn nóng giận, con sợ cậu lại làm ra chuyện khôn lường đó dì Bảy à".

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Thị Bình tâm sự với dì Bảy

Ở một diễn biến khác được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa, khó hiểu vì phản ứng của Thị Bình chuyện Phượng và Thanh Bình, Khải Duy tìm đến tận nơi để hỏi chuyện. Ông tức giận và hỏi lý do không bao giờ bà ngẩng mặt lên nói chuyện với mình. Lúc này bà hoảng hốt giải thích, bởi mang thân phận người ở nên không dám nhìn mặt ông chủ.

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Bị chê trách...
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... Thị Bình vẫn cúi thấp người khi nói chuyện với Khải Duy

Về phía Hải, anh vô cùng tức giận khi biết được cái chết của 100 công nhân liên quan đến Khải Duy. Anh quyết trả thù cho anh em công nhân nhưng không ngờ đã bị hãm hại. Liệu số phận Hải sẽ ra sao? Và khi nào Khải Duy mới nhận ra mình đang hại chính đứa con trai ruột thịt.

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Hải bị Khải Duy hãm hại, vu oan tội làm quốc sự
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Bà Bình đau đớn khi Khải Duy tuyên bố không muốn cho Hải con đường sống

Ở một phân đoạn khác, Khải Duy bắt gặp vợ và thầy thuốc đang tư tình. Thậm chí Hạnh Nhi còn được tình nhân khuyên ly dị chồng và hứa hẹn cưới cô. Trong lúc tức giận vì bị phản bội, Khải Duy nổ súng bắn vào tay tên thầy thuốc vì dám tư tình với vợ mình.

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Khải Duy trừng trị người thầy thuốc vì dám qua lại với Hạnh Nhi

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 51 vào 20h00 tối thứ tư (30/10).

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