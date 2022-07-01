Money Heist (Phi Vụ Triệu Đô) bản Hàn: người chưa xem bản gốc khen hay, người xem rồi lại chê nhạt

Money Heist (Phi Vụ Triệu Đô) là một trong những loạt phim được xem và yêu thích nhất của Tây Ban Nha do Netflix sản xuất. Chính vì thế, khi có thông tin series phim đình đám này được Hàn Quốc làm lại khiến cho không ít khán giả mong đợi, bởi Hàn Quốc đang là một quốc gia đang lên và là "con cưng" châu Á của Netflix.

Bên cạnh đó, Phi Vụ Triệu Đô bản Hàn cũng quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng, có thực lực như: Yoo Ji Tae, Park Hae Soo, Jeon Jong Seo, Lee Won Jong, Ji Hyun Woo… Điều này khiến cho khán giả càng có lí do để mong chờ một phiên bản Money Heist Hàn Quốc thành công.

Sau khi ra mắt, bộ phim chiếm vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng của Netflix toàn cầu và giành được nhiều lời khen về sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, các tình tiết với nhiều bước ngoặt khó đoán, tạo sự bất ngờ. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một điểm cộng lớn giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.

Dù vậy, Phi Vụ Triệu Đô bản Hàn cũng vấp phải rất nhiều lời chê. Đa số ý kiến cho rằng bộ phim không có nhiều sáng tạo so với bản gốc. Các tình tiết diễn ra quá nhanh khiến khán giả khó nắm bắt. Một số ý kiến khác lại cho rằng vì bản gốc của Tây Ban Nha đã quá thành công nên phiên bản remake của Hàn Quốc có chút mờ nhạt. Có những người còn so sánh Money Heist bản Hàn với Squid Game (Trò Chơi Con Mực) và cho rằng Money Heist "không có cửa" với Squid Game.