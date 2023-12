Our Blues (Nơi Đảo Xanh) kết thúc: đạt rating kỉ lục, kết thúc viên mãn cho tất cả

Ngày 12/6 vừa qua, tập cuối bộ phim truyền hình Our Blues chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, mức rating của bộ phim đạt được là 14,6%. Đây cũng là mức rating cao nhất mà Our Blues đạt được trong tổng số 20 tập phim.

Trong tập cuối, mâu thuẫn giữa mẹ con Kang Ok Dong (do Kim Hye Ja thủ vai) và Lee Dong Seok (do Lee Byung Hun thủ vai). Đây cũng là dấu chấm hết cho mâu thuẫn giữa các cặp đôi trong phim.