Our Blues (Nơi Đảo Xanh) kết thúc: đạt rating kỉ lục, kết thúc viên mãn cho tất cả

Tập cuối của bộ phim Our Blues đã để lại trong lòng người xem rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Ngày 12/6 vừa qua, tập cuối bộ phim truyền hình Our Blues chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, mức rating của bộ phim đạt được là 14,6%. Đây cũng là mức rating cao nhất mà Our Blues đạt được trong tổng số 20 tập phim. Trong tập cuối, mâu thuẫn giữa mẹ con Kang Ok Dong (do Kim Hye Ja thủ vai) và Lee Dong Seok (do Lee Byung Hun thủ vai). Đây cũng là dấu chấm hết cho mâu thuẫn giữa các cặp đôi trong phim.

Lee Dong Seok thổ lộ với mẹ về tổn thương tâm lý thời thơ ấu của anh. Sau khi lắng nghe, Kang Ok Dong thừa nhận bà không còn lựa chọn nào ngoài tổn thương con trai mình để có thể tồn tại. Trước khi ra đi, bà không nói lời xin lỗi hay lời yêu thương tới Dong Seok. Bà chỉ để lại một bát thịt hầm tương đậu mà Dong Seok yêu thích thay cho lời xin lỗi tới cậu con trai chịu nhiều thiệt thòi của bà. Tuy từng oán trách mẹ rất nhiều nhưng sau này Lee Song Seok nhận ra rằng anh không hề ghét mẹ. Anh chỉ muốn ngòi lại cùng mẹ để nói chuyện và giải quyết hết khúc mắc trong lòng. Nhận ra điều này quá muộn, anh đã bật khóc hối hận khi bà Ok Dong qua đời.

Sau khi bà Kang Ok Dong qua đời, Min Seon Ah (do Shin Min Ah thủ vai) quay lại Jeju sống, trở thành thành viên mới tại làng Pureung. Mọi người tiếp tục cuộc sống bình dị của mình. Cuối phim, các nhân vật chính tập trung với nhau để tham gia đại hội thể thao, tạo nên cái kết đẹp cho bộ phim. Tập 20 kết thúc, khép lại một bộ phim chữa lành tâm hồn. Cuối phim, nhà sản xuất truyền tải thông điệp: "Có một điều chúng ta nhất định phải nhớ trong cuộc sống này. Chúng ta sinh ra để hạnh phúc, không phải để chịu khổ đau. Hy vọng mọi người đều hạnh phúc”. Ngay khi vừa ra mắt, Our Blues sớm trở thành tâm điểm chú ý vì bộ phim được chấp bút bởi biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung và có sự góp mặt của dàn sao hàng đầu như Lee Byung Hun, Cha Seung Won, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Lee Jung Eun... Our Blues nhanh chóng vượt mặt bộ phim “hot hit” cùng thời điểm là Tuổi 25, Tuổi 21. Đặc biệt, bộ phim còn có sự tham gia của Lee So Byul, nữ diễn viên khiếm thính và Jung Eun Hye, nữ diễn viên mắc hội chứng Down đầu tiên của Hàn Quốc. Điều này càng góp phần tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho tác phẩm. Jung Eun Hye. Lee So Byeol.

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