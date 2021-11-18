List những bộ phim hay nhất cho các mọt phim update 2022

Để khoảng thời gian này bớt buồn chán hơn, sau đây là tổng hợp danh sách phim cực hay thuộc nhiều thể loại khác nhau mà bất kỳ "mọt phim" nào cũng nhất định không nên bỏ lỡ.

Nhu cầu xem phim của toàn bộ mọi người đang ngày càng tăng cao. Các mọt phim , đặc biệt là đối với giới trẻ và ở trong thời kì đại dịch ngày nay. Thay vì ra đường tụ tập thì ở nhà cày những bộ phim hay là 1 lựa chọn không tồi.

The Raid: Redemption (Đột Kích: Chuộc Tội)

Terminator 2: Judgment Day (Kẻ Hủy diệt 2: Ngày phán xét)

Die Hard (Đương đầu với thử thách)

Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (Chiếc rương thánh tích)

Fast Five (Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm 5)

John Wick (Sát thủ John Wick)

Mission: Impossible - Fallout (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 6 : Sụp Đổ)

Mad Max: Fury Road (Max điên cuồng 4: Con đường chết)

X-men: First Class (Dị nhân: Thế hệ đầu tiên)

Avengers: infinity war (Biệt Đội Siêu Anh Hùng 3: Cuộc Chiến Vô Cực)

1.4. TOP PHIM HACK NÃO

Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ)

Interstellar (Hố đen tử thần)

Predestination (Tiền định)

The Prestige (Ảo thuật gia đấu trí

Dark City (Thành phố bóng đêm)

Gone Girl (Cô Gái Mất Tích)

Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ)

The Matrix (Ma trận)

Triangle (Tam giác quỷ)

Shutter island (đảo kinh hoàng)

Memento (kẻ mất trí nhớ)

1.5. TOP PHIM TRINH THÁM

The Life Of David Gale (Cuộc đời của Gale)

The Girl On The Train (Cô gái trên tàu)

Zodiac (Tên sát nhân huyền thoại)

Gone baby gone (Đứa bé mất tích)

The girl with the Dragon tattoo (Cô gái với hình xăm rồng)

The silence of the lambs (Sự im lặng của bầy cừu)

Sherlock Holmes (Thám tử Sherlock (BBC))

Criminal Minds (Hành vi phạm tội)

How to Get Away with Murder (Lách luật)

The Life Of David Gale (Cuộc đời của Gale)

Trance (Mê cung ký ức)

1.6. TOP PHIM LÃNG MẠN

Love actually (Tình yêu đích thực)

La La Land (Những kẻ mộng mơ)

Breathe (Trong từng nhịp thở)

The Fault in Our Stars (Lỗi của những vì sao)

The notebook (Nhật ký tình yêu)

Be with you (Và Em Sẽ Đến)

Marriage Story (Câu chuyện hôn nhân)

Love actually (Tình yêu đích thực)

Love, Rosie (Phía Cuối Cầu Vồng)

50 First Dates (50 lần hẹn đầu)

Me before you (Trước ngày em đến)

1.7. TOP PHIM KINH DỊ

Quỷ ám (The Exorcist)

Quỷ ám (The Exorcist)

Trốn thoát (Get Out)

The Shining (Ngôi Nhà ma)

Ám ảnh kinh hoàng (The Conjuring)

Vòng tròn định mệnh (The ring)

Hereditary (Dòng máu bị nguyền rủa)

The Omen (Đứa Con Của Satan)

Us (Chúng ta)

1408 (Căn phòng 1408)

Chú hề ma quái (IT)

1.8. TOP PHIM KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG

Star wars (Chiến tranh giữa các vì sao)

Star wars (Chiến tranh giữa các vì sao)

I, Robot (Tôi Là Robot)

Ex Machina (Người máy trỗi dậy)

Gravity (Cuộc chiến không trọng lực)

Men in black (Đặc Vụ Áo Đen)

Transformers (Robot Đại Chiến)

The Martian (Người về từ sao hỏa)

Pacific Rim (Đại Chiến Thái Bình Dương)

Annihilation (Vùng hủy diệt)

Ready Player One (Đấu trường ảo)

1.9. TOP PHIM HOẠT HÌNH

Hotaru no haka (Mộ đom đóm)

Hotaru no haka (Mộ đom đóm)

Spirited Away (Vùng đất linh hồn)

WALL-E (Robot biết yêu)

Toy Story (Câu chuyện đồ chơi)

Coco (Hội ngộ kỳ diệu)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ Trụ Mới)

Up (Vút bay)

Princess Mononoke (Công chúa Mononoke)

Howl Moving Castle (Lâu Đài Di Động Của Howl)

Finding Nemo (Đi tìm Nemo) - / Finding Dory (Đi tìm Dory)

II. Những trang web xem phim chất lượng tốt Mọt phim cần biết đến

Dưới đây là list những bộ phim Hàn Quốc hay nhất mà các mọt phim không nên bỏ qua.

2.1. Web xem phim​​ Tvhai.org

Đối với những người yêu phim online, Trang website Tvhai.org không còn xa lạ. Được biết đến là trang xem phim thuyết minh tốt nhất tại Viet Nam, bộ phim trên Tvhai.org đa số đều là phim thuyết minh. Thể loại phim thuyết minh hầu như đều được các bạn trẻ yêu thích hơn so với phim phụ đề.

Được biết đến là trang xem phim thuyết minh tốt nhất tại Viet Nam, bộ phim trên Tvhai.org đa số đều là phim thuyết minh

Giọng thuyết minh cực kì hay, lôi cuốn của chị thuyết minh là ấn tượng đầu tiên khi coi phim trên Tvhai.org.

Có thể nói, Tvhai.org chính là site tối ưu với những ai đang mong muốn tìm được trang phim thuyết minh đáp ứng được phong phú các yếu tố về chất lượng.

Mặc dù vậy, web coi phim thuyết minh Trực tuyến Tvhai.org vẫn có một vài điểm điểm yếu hơi đáng tiếc như: Chưa có sự đầu tư kỹ càng đối với các dòng phim tâm lý. Tuy có một số phim hay phát hành đã lâu nhưng vẫn không thấy thuyết minh trên Tvhai.org.

2.2. Zing TV

Zing TV là áp dụng – site coi phim, các chương trình thư giãn, clip HD top đầu Việt Nam.

Qua một vòng quanh website, khán giả sẽ có vô vàn lựa chọn giải trí cùng hàng ngàn bộ phim Hàn Quốc, phim Thái Lan, phim Hoa ngữ, phim lẻ Hong Kong, phim hoạt hình…

Quy tụ dàn diễn viên thực lực, có tên tuổi, cùng đó là nội dung hấp dẫn, kĩ xảo mãn nhãn. Website này có chất âm thanh tốt, hình ảnh rõ rệt, phụ đề tiếng Việt nhanh và chính xác. Đây là website rất hợp lý để chọn xem phim. Không những vậy, các bộ phim mới cũng liên tục được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của người coi.

Zing TV là website rất hợp lý để chọn xem phim, Website này có chất âm thanh tốt, hình ảnh rõ rệt, phụ đề tiếng Việt nhanh và chính xác

2.3. Banhtv.net

Website coi phim Trực tuyến nổi tiếng Banhtv.net cũng là site có lượt truy cập tương đương so với website xem phim Phimmoizz.net. Banhtv.net cũng là website có tuổi đời khá lâu cùng kho phim đồ sộ và đa dạng chủ đề.

Đây là web có lượng cập nhật nhanh, hầu hết những bản phim điện ảnh được cập nhật ngay từ sau khi ra mắt từ 1 tháng đã có trên Banhtv.net. Những phim được chiếu trên Banhtv.net đều có giao diện hình ảnh và âm thanh đạt chuẩn HD, hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng.

2.4. Phimbathu.com

Phimbathu.com được biết đến là web coi phim có chất lượng ổn định nhất. Tốc độ tải trang nhanh, ít quảng cáo là ưu điểm của web xem phim này. Đặc biệt, tốc độ cập nhật các phim ở trang này cực kỳ nhanh, có khi là ngay một khi công chiếu tại rạp.

Có đa dạng thể loại phim được chiếu trên trang xem phim này. Đó là phim chiếu rạp, phim lẻ, phim bộ, phim thuyết minh, phim hoạt hình…

Sở dĩ Phimbathu.com là website xem phim được các bạn trẻ yêu thích, là bởi ở đây thường cập nhật phim rất thường xuyên. Với những mọt phim muốn xem các bộ phim mới nhất thì Phimbathu.com là lựa chọn phù hợp không nên bỏ qua.

2.5. Trangphim.net

Ưu điểm của web xem phim này đó là giao diện site bắt mắt, dễ dàng để sử dụng, thêm vào đó là chức năng đánh dấu những bộ phim yêu thích, bạn sẽ có thể dễ dàng tìm lại bộ phim đang quản lý trên trang web này

Trangphim.net cũng là lựa chọn không thể bỏ qua khi muốn coi phim Trực tuyến nhanh, chất lượng. Web xem phim không tính phí này mới chỉ vừa được ra mắt trong thời gian gần đây. Ưu điểm của web xem phim này đó là giao diện site bắt mắt, dễ dàng để sử dụng. Thêm vào đó là chức năng đánh dấu những bộ phim yêu thích. Bạn sẽ có thể dễ dàng tìm lại bộ phim đang quản lý.

Điểm đặc biệt chỉ có tại Trang Phim đó là có những bộ phim nước ta khi chiếu có hình ảnh hiển thị rõ nét không quá mờ, không bị giật lag. Chính vì vậy, sẽ không có gì là ngạc nhiên khi Trangphim.net có lượt click mỗi tháng khá cao và được rất nhiều bạn yêu thích.

Trang web xem phim này đã có thiết kế bố cục và giao diện với nhiều phim cùng topic. Đây là cách giúp người xem đơn giản hóa việc tìm kiếm thể loại phim mà mình thích hơn.

2.6. Bilutv.com

Bilutv.com là website coi phim có số lượng kết nối lớn lớn thứ 2, sau phimmoi.net, có ưu điểm đó là cập nhật những bộ phim mới cực kỳ nhanh và có nhiều bộ phim nổi tiếng của nước ngoài

Nhắc đến website coi phim ổn định nhất không thể không bỏ qua Bilutv.com. Đây là website coi phim có số lượng kết nối lớn lớn thứ 2, sau phimmoi.net. Ưu điểm của trang xem phim này đó là cập nhật những bộ phim mới cực kỳ nhanh và có nhiều bộ phim nổi tiếng của nước ngoài.

Có đa dạng phim theo nhiều thể loại như: thể thao – âm nhạc, phim gia đình – học đường, kinh di, phim hoạt hình, phim lẻ, phim bộ…

Mỗi bộ phim sẽ có hiển thị phong phú các thông tin như nhà cung cấp, năm phát hành, tập phim, thời lượng,….

2.7. Phimhan.co

Phimhan.co là Web xem phim có tốc độ tải trang nhanh, ít truyền thông marketing. Điểm cộng của những phim được chiếu ở trang này đó là cập nhật rất nhanh, có khi là ngay một khi trình chiếu tại rạp.

Cùng đó là có đa dạng những thể loại khác nhau như phim chiếu rạp, phim lẻ, phim bộ, phim thuyết minh, phim hay, phim hoạt hình, phim thư giãn, tổng hợp…

Điểm cộng của những phim được chiếu ở trang này đó là cập nhật rất nhanh, có khi là ngay một khi trình chiếu tại rạp

2.8. FPT Play

Không chỉ cung cấp các gói truyền hình số, FPT còn là một trang website xem phim Trực tuyến mà các mọt phim không nên bỏ lỡ.

Website này có tổng hợp rất nhiều thể loại từ phim bộ, phim lẻ, các kênh thể thao, Tv show,… Đồng thời, FPT Play còn có rất nhiều các bộ phim độc quyền. Đây là điểm ưu thế đặc biệt, tuy nhiên cũng là điểm không tốt chủ đạo của trang web này. Lý do bởi chỉ có thể coi được những bộ phim độc quyền sau khi đã nâng cấp account đã đăng ký.

FPT Play có rất nhiều các bộ phim độc quyền, đây là điểm ưu thế đặc biệt, tuy nhiên cũng là điểm không tốt chủ đạo của trang web này

2.9. Movie.vkool.net

Nhắc đến trang website xem phim có tuổi đời “cây đa cây đề” nhất là nhắc đến Movie.vkool.net. Đây là trang web có giao diện và bố cục khá tương đồng với Phimmoii.net và cũng rất giống trong cách chia loại phim.

Điểm cộng của website xem phim này đó là chất lượng phim HD rất tích cực, tốc độ tải phim cũng nhanh.

Nằm trong top 3 trang web xem phim Trực tuyến có số lượng phim đồ sộ nhất ngày nay, Movie.vkool.net là trang được yêu thích hàng đầu. Mặc dù vậy, nhược điểm của trang web này đó là chứa quá nhiều truyền thông marketing che mất màn hình tại Trang chủ. Với những quảng cáo trên website, chắc hẳn, khi dùng trang web này bạn sẽ cảm nhận thấy khá không thoải mái.

Tuy nhiên đây vẫn là site xem phim rất khả quan và có ích vì người xem sẽ dễ dàng tìm kiếm phim trên các site khác thì không thấy, tuy nhiên tại website này lại có thể có đó.

2.10. Danet

Xem phim Trực tuyến sẽ đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn truy xuất vào website phim danet.vn. Xét về tổng thể, đây là site có giao diện bắt mắt, bố cục hợp lý. Những bộ phim chiếu trên trang này đều được phân loại rõ ràng theo thông tin. Người xem sẽ dễ dàng tìm kiếm theo topic khi có nhu cầu.

Chất lượng âm thanh tốt, hình ảnh và phụ đề rất tích cực là điểm cộng lớn giúp Danet ghi điểm. Danet là điểm thân quen để cập nhật những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình xu thế. Không những vậy, đây còn là điểm đến thân quen của nhiều fan K-pop khi đều đặn mua bản quyền chương trình âm nhạc lớn như Music Core, Road To Kingdom, Produce X 101 cùng các những chương trình thư giãn,…

Chất lượng âm thanh tốt, hình ảnh và phụ đề rất tích cực là điểm cộng lớn giúp Danet ghi điểm, và là điểm thân quen để cập nhật những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình xu thế

Trên đây là tổng hợp những bộ phim hay và đáng xem nhất mọi thời đại. Cùng đó là những gợi ý web phim chất lượng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới đông đảo khán giả. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích đối với các mọt phim.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những thước phim hay tuyệt cú mèo vừa liệt kê trên.