Tổng hợp 15+ bộ phim tâm lý Hàn Quốc mới nhất 2021

Song Kang đã có một năm 2021 khá rực rỡ khi liên tục tham gia các dự án phim và nhận được sự đón nhận đông đảo của người hâm mộ. Câu chuyện tình ngọt ngào trong Dẫu biết (Nevertheless) được , Song Kang cùng Han So Hee viết tiếp sau kết thúc chuyện tình của Love Alarm 2.

Cùng theo dõi để xem hai nhân vật này sẽ khiến các fan đứng ngồi không yên như thế nào trong bộ phim tình cảm hàn quốc này.

Nevertheless

2. Mouse

Bộ phim Mouse (Kẻ săn người) có nội dung xoay quanh một tên tội phạm giết người ghê rợn. Hắn là một kẻ bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một câu hỏi đặt ra đó là "Liệu có thể sinh ra kẻ mà biết trước hắn có thể giết người hàng loạt hay không?".

Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) vốn là một nhân viên cảnh sát ngay thẳng, sống vô cùng liêm khiết. Anh luôn tin vào sự hiện diện của công lý.

Cuộc sống yên bình của anh ta bỗng dưng bị xáo trộn khi phải đối diện với sự xuất hiện của kẻ giết người hàng loạt ngay từ khi được ra đời.

Bạn sẽ không thể rời mắt với những tình tiết gay cấn của bộ phim tâm lý tội phạm hấp dẫn này.

Mouse (Kẻ săn người)

3. D.P Dog Day

Thể loại: Quân đội, chính kịch

Phát sóng: 2021

D.P Dog Day là bộ phim dựa theo một Webtoon nổi tiếng, có nội dung xoay quanh binh sĩ Ahn Joon Ho (Jung Hae In thủ vai) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí và bắt giữ lính đào ngũ.

Đây là bộ phim sẽ đi sâu vào phanh phui, khám phá những vấn đề lạm dụng và nhân quyền trong quân đội.

Những mặt tối tồn tại trong quân đội Hàn Quốc sẽ được bóc mẽ một cách chân thực nhất.

D.P Dog Day

4. Law School

Thể loại: Chính kịch, luật.

Phát sóng: Nửa đầu năm 2021.

Xuyên suốt Series Law School (Tạm dịch: Trường Luật) là cuộc đấu tranh cân não của các sinh viên trường luật cùng các vị giáo sư hàng đầu của Hàn Quốc.

Đặc biệt, đây là bộ phim có sự tham gia của nam tài tử Kim Bum (thủ vai Han Joon Hwi). Ryu Hye Young (vai Kang Sol), từng đảm nhận vai Sung Bora trong Reply 1988 (2015) được yêu thích.

Law School xoay quanh cuộc đấu trí vô cùng khắc nghiệt kèm niềm tin vào công lý của các sinh viên trẻ.

Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên có nội dung khắc họa diễn biến cuộc sống bên trong một trường luật.

Đối với bất cứ ai đam mê điện ảnh xứ Kim Chi, chắc hẳn đây sẽ là món ăn tinh thần tuyệt vời không nên bỏ lỡ.

Law School

5. Like A Butterfly

Thể loại: Chính kịch, tình bạn.

Phát sóng: 2021

Dựa trên webtoon cùng tên, Like A Butterfly là bộ phim Hàn Quốc xoay quanh câu chuyện của Shim Deok Chul (Park In Hwan thủ vai). Dù đã bước vào tuổi 78 nhưng ông vẫn quyết định học múa ba lê. Lee Chae Rok (Song Kang thủ vai), một thanh niên 23 tuổi tràn đầy nhiệt huyết và là diễn viên ba lê chuyên nghiệp đã đồng hành cùng ông thực hiện ước mơ.

Đây là bộ phim đánh mạnh vào tình bạn đẹp giữa hai người. Xuyên suốt bộ phim là vở ba lê được hai người dày công tập luyện. Qua bộ phim này, người xem có thể thấy được tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ của một con người dù là ở tuổi tác nào.

Like A Butterfly

6. One Day Destruction Entered the Front Door of My House

Thể loại: Siêu nhiên, chính kịch

Lên sóng: 2021

Ngay từ khi sinh ra, Kim Sa Ram vốn đã là biểu tượng của sự xui xẻo của thế giới. Anh được sinh ra giữa bóng tối và ánh sáng. Dù anh không hề muốn nhưng vốn dĩ sự tồn tại của anh chỉ mang lại sự hủy hoại và bất hạnh cho cuộc sống của loài người.

Và rồi đến một ngày nọ, anh gặp Tak Dong Kyung (Park Bo Young thủ vai), một biên tập viên của website chuyên viết tiểu thuyết viễn tưởng đã xuất hiện

Họ gắn bó cùng nhau và cuộc sống của cả 2 cũng ngày càng thay đổi hơn. Với những ai đang mất hy vọng vào một tình yêu đúng nghĩa, bộ phim này là bản nhạc tình yêu tuyệt vời sẽ mang đến sự đổi thay trong tâm hồn cũng như cuộc sống.

One Day Destruction Entered the Front Door of My House

7. Now, We Are Breaking Up

Lịch phát sóng dự kiến: 1/7/2021

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, lãng mạn

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Yoo In Shik

Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, Kim Joo-Hun

Now, We Are Breaking Up xoay quanh cô nàng Ha Young Eun mạnh mẽ, thông minh vốn đang làm trưởng nhóm tại một thương hiệu thời trang. Cô luôn biết cách để kiểm soát mọi thứ trong tầm với.

Young Eun đại diện cho thế hệ phụ nữ độc lập, hiện đại, đặt sự nghiệp lên hàng đầu và không có muốn bản thân rơi vào những mối quan hệ yêu đương tầm thường, nhàm chán.

Now, We Are Breaking Up

8. Red Sky/Hong Chun Gi

Thể loại: Lịch sử, lãng mạn, kỳ ảo

Phát sóng: 2021

Dựa theo cuốn tiểu thuyết do Jung Eun Gwol viết, Hong Chun Gi là bộ phim có nội dung xen lẫn yếu tố lãng mạn và giả tưởng.

Bối cảnh của phim đó là thời đại Joseon, Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung thủ vai) là một nữ họa sĩ duy nhất sở hữu trí nhớ siêu phàm. Còn Ha Ram (Ahn Hyo Seop thủ vai) là nhà chiêm tinh bị mất thị lực.

Họ đã cùng nhau đồng hành để chinh phục những khó khăn và nảy sinh tình cảm, phim dự kiến phát sóng vào mùa thu năm nay!

Red Sky/Hong Chun Gi

9. Voice 4

Thể loại: Kinh dị, bí ẩn, tâm lý, tội phạm

Phát sóng: Giữa năm 2021

Bộ phim Voice 4 (Thanh Tội Phạm) với vai Kang Kwon Joo do Lee Ha Na một lần nữa đảm nhận. Vai nam chính sẽ do nam tài tử điển trai Song Seung Heon đảm nhận.

Nữ cảnh sát Kang Kwon Joo đang làm việc tại trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp, tài năng và dũng cảm. Cô sở hữu khả năng phân tích, xử lý âm thanh đặc biệt. Nhờ đó cô có thể nghe được, xác nhận và phán đoán được tội phạm ngay tại hiện trường.

Tiếp nối thành công với lượng người xem thuộc hạng cao nhất trong các phần trước,Voice 4 là mùa rất được mong chờ nhất trong năm 2021.

Voice 4 (Thanh Tội Phạm)

10. River Where the Moon Rises

Thể loại: Lịch sử, lãng mạn

Phát sóng: 15/2

River Where the Moon Rises (Sông Đón Trăng Lên) xoay quanh chuyện tình của công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) và OnDal (Ji Soo).

Người mẹ luôn nhắc nhở On Dal rằng không được bén mảng vượt qua khu rừng và rời khỏi túp lều đang sống. Mặc dù vậy, vốn có tính tò mò nên anh quyết định vượt khu rừng để đi đến khu chợ trong làng.

Anh tình cờ gặp được công chúa Pyeong Gang trên đường đi. Pyong Gang (Kim So Hyun) là công chúa của Goguryeo. Ngay từ nhỏ, cô được nuôi dưỡng như một người lính để bảo vệ Goguryeo. Mặc dù vậy, cô luôn ấp ủ trong mình tham vọng mãnh liệt là trở thành vua của Goguryeo. Giữa công chúa Pyeong Gang và OnDal đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Và cũng chính từ đây, những biến cố phát sinh đã kéo cả hai lại với nhau.

River Where the Moon Rises (Sông Đón Trăng Lên)

11. Beyond Evil

Thể loại: Kinh dị, Tâm lý

Phát sóng: 19/2

Xuyên suốt bộ phim là hành trình truy đuổi một gã sát nhân hàng loạt (serial-killer) của 2 người đàn ông gan dạ.

Sau quá trình điều tra, Lee Dong Sik (Shin Ha Kyun) và Han Joo Won (Yeo Jin Goo) đã làm sáng tỏ được danh tính, thân phận của kẻ sát nhất.

Tuy nhiên, vô tình chính họ lại bị cuốn vào tình huống phải thẩm vấn những nghi phạm khi họ đã vô tội - đặc biệt trong đó có họ.

Để giải quyết vụ án 20 năm, cả hai liên tục truy sát và gắng để khám phá xem ai là kẻ quái dị thực sự.

Vai nam chính trong phim đảm nhận do diễn viên gạo cội Shin Ha Kyun. Cùng đó là Yeo Jin Goo, bắt đầu từ những vai diễn viên nhí trong Mặt trăng ôm mặt trời, Anh nhớ em cho đến Khách sạn ánh trăng đánh dấu bước trưởng thành, ghi dấu ấn đậm.

Beyond Evil

12. Imitation

Thể loại: Hài, lãng mạn, âm nhạc

Phát sóng: Nửa đầu năm 2021

Dựa theo một webtoon kể xoay quanh cuộc sống của những thần tượng trong ngành giải trí, Imitation có nội dung kể về nữ ca sĩ solo hàng top đầu là Larimar, cùng các nhóm thần tượng hư cấu như nhóm nhạc nam Shax, nhóm nhạc nữ tân binh T-Party hay nhóm nhạc nhiệt huyết Sparkling.

Hứa hẹn đây sẽ là bộ phim đốt cháy màn ảnh vào 2021 khi quy tụ dàn diễn viên toàn sao bao gồm các thần tượng K-pop thực tế như Park Ji-yeon (T-ara), Seonghwa và San (ATEEZ), Nayoung (PRISTIN), Jun (U-KISS), Chani và Hwiyoung (SF9), Jongho, Yunho, solo Minseo và Suwoong (Boys Republic).

Imitation

13. Dear.M

Thể loại: Lãng mạn, học đường, chính kịch

Phát sóng: 26/2

Dear M do hai studio Playlist và Monster Union đồng sản xuất. Bộ phim này dựa trên web-drama series nổi tiếng Love Playlist. Xuyên suốt bộ phim là hành trình tìm kiếm bí ẩn về nhân vật “M” ở Đại học Seoyeon của 4 sinh viên Ma Joo Ah (Park Hye Soo), Cha Min Ho (Jung Jae Hyun – NCT), Seo Ji Min (Roh Jeong Eui) và Park Ha Neul (Bae Hyun Sung) đến từ 4 khoa khác nhau.

Từ quá trình tìm kiếm “M”, bộ phim xoay quanh cuộc sống của cả 4 người trong trường đại học. Cùng đó là những thay đổi trong tình bạn và cả những mối tình mới chớm nở.

Bộ phim đặc biệt thu hút bởi dàn diễn viên trẻ là loạt thần tượng K-pop như Eun Bin (CLC), Jin Hyuk (UP10TION) và Jae Hyun (NCT). Họ sẽ xuất hiện với tư cách là sinh viên của Đại học Seoyeon.

Dear.M

14. Vincenzo

Thể loại: Hài, lãng mạn, tội phạm

Phát sóng: 20/2

Park Joo Hyung vừa là một luật sư người Ý vừa là nhà cố vấn của một tổ chức Mafia khét tiếng. Vincenzo theo chân nhân vật này từ khi anh là đứa trẻ 8 tuổi bị bỏ rơi và được một gia đình người Ý nhận nuôi. Cho đến khi anh trưởng thành và được biết đến với cái tên Vincenzo Cassano.

Chàng luật sư trẻ vốn là người gốc Hàn nhưng lại mang trong mình phong thái hào hoa, lãng tử và lịch lãm như một lãng tử Ý đích thực. Đồng thời, anh sở hữu trí óc thông minh, tài biện hộ xuất sắc, cùng khí chất lạnh lùng của một luật sư cừ khôi.

Song Joong Ki chia sẻ: “Sau lần đầu tiên xem kịch bản, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đây không phải là câu chuyện có thể đoán trước về việc cái thiện vượt qua cái ác, phương pháp trừng trị cái ác đem lại cảm giác rất mới mẻ và sảng khoái. Tôi nghĩ rằng người xem cũng sẽ cảm thấy hồi hộp và xúc động như vậy."

Vincenzo

15. Penthouse 2

Thể loại: giật gân, chính kịch

Phát sóng: 29/1

Bộ phim truyền hình nổi tiếng Penthouse thuộc đài SBS từ mùa đầu tiên đã rất thành công. Người hâm mộ đã rất háo hức chờ đợi chương tiếp theo của câu chuyện.

Bối cảnh của Penthouse 2 là căn hộ áp mái nằm trong 100 tầng. Nội dung phim xoay quanh ba người phụ nữ là Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), “prima donna” Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) – người bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn – và Oh Yoon Hee (Eugene), người sẽ tìm mọi cách để bước vào xã hội thượng lưu.

Penthouse 2

16. Love Alarm 2

Thể loại: Tình bạn, hài, lãng mạn, học đường

Phát sóng: 2021

Trong mùa đầu tiên của Love Alarm (Cảnh báo tình yêu – 2019), người xem đã biết đến khái niệm tỏ tình độc đáo thông qua một ứng dụng gửi thông báo khi có người ngưỡng mộ trong bán kính 10 mét.

Trong phần thứ 2 này, mối tình tay ba giữa Hwang Sun Oh (Song Kang), Kim Jo Jo (Kim So Hyun) và Lee Hye Young (Jung Ga Ram) sẽ tiếp tục được khai thác khi họ giờ đây đã trưởng thành.

Love Alarm 2

17. Snowdrop

Lịch phát sóng dự kiến: 28/05/2021

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Jo Hyun-tak

Diễn viên: Jung Hae-in, Kim Ji-soo, Yoo In-na, Jang Seung-jo, Yoon Se-ah

Bối cảnh của phim là vào năm 1987. Nội dung phim xoay quanh Soo ho (jung Hae in) là sinh viên của một trương khá danh giá tại Đức. Anh đã dành trọn vẹn tình cảm cho cô nàng Eun Young cho (Kim Ji Soo) là một cô gái sinh viên Hàn Quốc rất lanh lẹ hoạt bát.

Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi Soo Ho mang một cơ thể đầy máu đến kí túc xá nữ của Young Cho và nhờ cô giúp đỡ. Cùng theo dõi phim để khám phá bí mật giấu kín sau đó.

Snowdrop

18. Wonderland

Lịch phát sóng dự kiến: Tháng 04/2021

Thể loại: Khoa học, viễn tưởng

Đạo diễn: Kim Tae-yong

Diễn viên: Park Bo-gum, Bae Suzy, Jung Yu-mi, Choi Woo-shik

Series phim hàn quốc 2021 mang tên Wonderland là bước đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Tae Yong sau nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Late Autumn, You Are More Than Beautiful.

Đây là bộ phim đã đạt hàng loạt rating bùng nổ khi công chiếu bởi quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng.

Phim lấy bối cảnh là vũ trụ, những người thân yêu sẽ có cơ hội được đoàn tụ và nói chuyện thân mật với nhau tại đây. Những điều này hoàn toàn không có ở thế giới thực tại.

Wonderland

Trên đây là tổng hợp những bộ phim tâm lý Hàn Quốc mới nhất 2021. Các tín đồ điện ảnh đừng bỏ qua những gợi ý phim hay đáng xem trong mùa dịch này nhé!