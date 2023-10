Danh sách 10 bộ phim làm nên tên tuổi của Song Ji-hyo, fan đừng bỏ lỡ !

Song Ji Hyo tên thật là Cheon Seong Im; tên tiếng Hàn: 송지효; phiên âm Hán-Việt: Tống Trí Hiếu

Ngày sinh: 15/8/1981

Chiều cao: 1,68 m

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nhóm máu: A

Vai diễn ấn tượng: Min Hyo-rin trong Goong, Yoon Jin-sung trong Age of Innocence, Oh Jin Hee trong Emergency Couple,...

Giải thưởng Song Ji Hyo đạt được: Sau khoảng thời gian dài sống với nghệ thuật, cô nhận được 23 giải thưởng trong số 53 đề cử, trong đó phải kể đến giải SBS Entertainment Awards 2013 cho Ngôi sao toàn cầu, Asia Artist Awards, Giải thưởng phim truyền hình MBC,... và được đề cử nhiều hạng mục tại Giải thưởng phim truyền hình KBS, Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh,...

II. Top phim hay của Song Ji-hyo

2.1. Hành lang thì thầm 3: Bậc thang ma - Whispering Corridors 3: Wishing Stairs (2003)

Thời gian phát hành: 2003

Đạo diễn: Jae-yeon Yun

Diễn viên: Song Ji-hyo, Park Han-byeol, Park Ji-Yeon

Thời lượng: 100 phút

Thể loại: Kinh dị

Điểm IMDb: 5.9/10

Nằm trong series phim Hành lang thì thầm theo thể loại kinh dị, đề tài phản ánh sâu sắc vấn đề xã hội, xoay quanh nữ sinh Hàn Quốc.

Hành lang thì thầm 3: Bậc thang ma

Phim kể về đôi bạn thân Yun Jin-sung (Song Ji-hyo) và Kim So-hee (Park Han-byul) vốn cùng có chung niềm đam mê múa ballet.

Từ là một nữ sinh trung học trong sáng, Yun Jin-sung chỉ vì tư lợi cá nhân mà nhân vật này đã thay đổi, cô muốn bước lên bậc thang thứ 29 và mong ước giết chết người bạn thân duy nhất của mình.

Với những tình tiết mới lạ, hấp dẫn, ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã nhận được sự yêu thích.

Để thành công vào vai diễn "đo ni đóng giày" này, Song Ji-hyo đã đánh bại 3000 đối thủ trong vòng casting. Nỗi sợ hãi của nhân vật đã được Song Ji-hyo lột tả rất xuất sắc. Thậm chí, người xem còn có cảm giác chính cô đang gặp ma thật chứ không phải đang diễn nữa.

Với vai diễn ấn tượng này, Song Ji Hyo đã tạo cho mình một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp phim điện ảnh của mình, đồng thời bộ phim còn giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim Rồng xanh lần thứ 24.

2.2. Sương Hoa điếm - A Frozen Flower (2008)

Thời gian phát hành: 30/12/2008

Đạo diễn: Yoo Ha

Diễn viên: Jo In Sung, Ju Jin Mo, Song Ji Hyo

Thời lượng: 143 phút

Thể loại: Cổ trang

Điểm IMDb: 7.1/10

Sương hoa điếm là bộ phim có nội dung mới lạ về mối tình đồng tính luyến ái đầy bi thương và cảm động giữa nhà vua Koryo và thủ lĩnh Hong Lim

Trong thời điểm ra mắt, Sương hoa điếm là bộ phim có nội dung mới lạ về mối tình đồng tính luyến ái đầy bi thương và cảm động giữa nhà vua Koryo và thủ lĩnh Hong Lim, dựa trên một câu chuyện có thật tại Cao Ly, Triều Tiên xưa. Diễn biến của bộ phim trở nên gây cấn, hồi hộp hơn với sự xuất hiện của vương hậu (do Song Ji-hyo thủ vai). Trong quá trình bị nhà vua bắt ép phải sinh con thay ông, tam giác tình yêu giữa học trở nên phức tạp khi giữa Hong Lim và vương hậu bất ngờ nảy sinh tình cảm với nhau.

Và chuyện gì đến cũng đến, nhà vua khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình, ghen tuông, tức giận và tìm cách truy sát Hong Lim. Kết cục là cả hai đâm chết nhau trước sự chứng kiến của vương hậu. Một bộ phim nghệ thuật với một cốt truyện mới lạ và kết cục đầy cảm động và bi thương, cùng dàn diễn viên thực lực. Ngay từ khi công chiếu, bộ phim đã oanh tạc phòng vé và khuấy đảo thị trưởng phim điện ảnh tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác,...

2.3. Cặp đôi oan gia - Emergency Couple (2014)

Thời gian phát hành: 2401/2014

Đạo diễn: Kim Cheol-kyu

Diễn viên: Song Ji-hyo, Choi Jin-hyuk

Thời lượng: 21 tập

Thành tựu: Most Favorite Couple, Best Korean Drama

Thể loại: Tình cảm lãng mạn

Điểm IMDb: 7.9/10

Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và can đảm giữa Oh Chang Min (Choi Jin Hyuk thủ vai) và Oh Jin Hee (Song Ji Hyo thủ vai). Dù bị gia đình nhà chồng ngăn cản, dù bị ngăn trở ước mơ trên con đường sự nghiệp nhưng hai người vẫn dũng cảm kết hôn với nhau.

Nhưng chẳng bao lâu thì tình yêu màu hồng lại bị chính hiện thực nghiệt ngã quật vỡ. Oh Chang Min - người con trai trong một gia đình có truyền thống ngành y, nhưng giờ lại phải nhún nhường đi chào bán dược phẩm. Còn Oh Jin Hee, một cô gái học chuyên ngành dinh dưỡng với xuất thân bình thường lại ngày ngày bị mẹ chồng chì chiết, đến nỗi bị trầm cảm và ngày càng tự ti. Chính cuộc sống mưu sinh khó khăn đã khiến họ quên đi cách sưởi ấm cho nhau, để rồi chỉ 1 hiểu lầm nho nhỏ cũng khiến họ "tức nước vỡ bờ" và đi đến quyết định ly hôn.

Và kể từ đây, Oh Jin Hee - một cô gái chẳng liên quan gì đến ngành y, lại miệt mài, trầy trật để trở thành một bác sĩ, với mục tiêu là trả lời cho thắc mắc "rốt cuộc làm bác sĩ có gì ghê gớm mà gia đình chồng lại miệt thị và chì chiết cô đến vậy ?". Và bất ngờ thay, duyên phận đã đưa Oh Chang Min và Oh Jin Hee thực tập ở chung một bệnh viện và chung một khoa.

Nhờ vào những tình huống dở khóc dở cười, những cơ hội để tìm hiểu ra sự thật về sai lầm trong quá khứ cùng những phân đoạn cứu người đầy kịch tích, hai con người này lại dần thấu hiểu nhau hơn và lại bắt đầu một tình yêu đáng trân trọng hơn.

Một bộ phim hài - lãng mạn và đề tài y khoa, xen lẫn những câu chuyện cứu người cảm động cùng bài học thấu hiểu về tình yêu, bộ phim nhanh chóng được khán giả trong và ngoài nước yêu thích, cặp đôi chính Song Ji Hyo và Choi Jin Hyuk còn được chọn là Cặp đôi được yêu thích nhất của năm.

2.4. Kẻ xâm nhập - Intruder (2020)

Thời gian phát hành: 04/06/2020

Đạo diễn: Son Won-pyeong

Diễn viên: Song Ji-hyo, Kim Mu-yeol

Thời lượng: 102 phút

Thể loại: Kinh dị

Điểm IMDb: 6.0/10

Kẻ xâm nhập - Intruder (2020)

Kẻ xâm nhập là bộ phim điện ảnh đình đám ra mắt vào năm 2020. Với diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên chính cùng nội dung khai thác chủ đề mới lạ về tín ngưỡng và là lời cảnh tỉnh con người về hội thánh tà đạo phi thực tế, nguy hiểm, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn trong năm.

Câu chuyện kể về anh chàng Seo Jin - người luôn ám ảnh về cái chết của em gái và tai nạn bất ngờ của vợ mình. Bi kịch liên tiếp của gia đình đã khiến anh gặp phải vấn đề về tâm lý. Cũng trong lúc này, cô em gái Yoo-jin sau 25 năm nay thất lạc bỗng được tìm ra và trở về với gia đình. Tuy nhiên, bí ẩn về thân phận thực sự của cô em gái luôn khiến anh phải nghi ngờ. Và trong hành trình tìm ra thân phận thật của "cô em gái" lạ này, Seo Jin đã khám phá ra những bí mật động trời về một tà giáo lạ.

Với những cảnh quay thực ảo theo góc nhìn của nhân vật chính, bộ phim khiến người xem phải xoắn não. Đồng thời, bộ phim còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Vốn là một nhân vật với tính cách dễ mến, bề ngoài dịu dàng, Yoo Jin lại không ít lần khiến người xem phải "nổi da gà" bởi sự đáng sợ bất chợt bộc lộ của mình.

Nhân vật Yoo-jin Dù chỉ vài giây chỉ xuất hiện trên khung hình trong vài giây. Tuy nhiên, Song Ji-hyo với diễn xuất ấn tượng về người em gái bí ẩn và đáng sợ đã chinh phục khán giả hoàn toàn.

2.5. Găng tơ tái xuất - Unstoppable (2018)

Thời gian phát hành: 2018

Đạo diễn: Kim Min-ho

Diễn viên: Ma Dong Seok, Song Ji Hyo, Kim Sung Oh, Bae Noo-Ri

Thời lượng: 116 phút

Thể loại: Hành động

Điểm IMDb: 6.6/10

Găng tơ tái xuất - Unstoppable (2018)

Găng tơ tái xuất là bộ phim hành động về chủ đề truy lùng tội phạm. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của một gã găng tơ tên Dong Chul (Ma Dong Seok) đã giải nghệ, tránh xa giới xã hội đen và lui về ở ẩn. Anh đang sống hạnh phúc bên vợ của mình là Ji Soo (Song Ji Hyo).

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu để kẻ khác lợi dụng, nhằm khiến Dong Chul phải quay lại chốn giang hồ, bọn người xấu đã bắt cóc Ji Soo để uy hiếp Dong Chul.

Bộ phim để lại ấn tượng với những cảnh quay hành động hấp dẫn, những màn rượt đuổi gay cấn và đan xen nhiều cảm xúc.

Vai diễn của Song Ji Hyo trong phim có độ khó cao. Cô là một người vợ hiền thục nhưng lại rất can đảm và có niềm tin tuyệt đối vào Dongchul. Qua bộ phim này, Song Ji hyo đã chứng tỏ bản thân không hề “ngán” các phân cảnh hành động.

2.6. Hậu Cung - Goong (2006)

Thời gian phát hành: 11/01/2006

Đạo diễn: Hwang In-roi

Diễn viên: Yoon Eun-hye, Joo Ji-hoon, Kim Jeong-hoon, Song Ji-hyo

Thời lượng: 24 tập

Thành tựu: Đạo diễn Nghệ thuật xuất sắc nhất cho Min Eon-ok tại Lễ trao giải Phim truyền hình Seoul năm 2006

Thể loại: Cổ trang

Bài hát nổi bật: Give Me a Little Try - Seo Hyun-jin

Điểm IMDb: 7.7/10

Phim Hoàng cung được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng Hàn Quốc của tác giả Park So-hee.

Trong khoảng thời gian phát sóng, bộ phim đã gây sốt bởi sở hữu cốt truyện hay cùng dàn diễn viên trẻ tài năng, trong đó phải nhắc đến Song Ji-hyo.

Xoay quanh cuộc sống của một gia đình hoàng tộc vào thế kỷ 21, cùng đó là những mối tình trớ trêu của hoàng tử và các cô nữ sinh. Bộ phim mang đến người xem những thước phim lãng mạn đan xen hài hước.

Vai nữ phụ phản diện Min Hyo Rin do Song Ji Hyo vào vai sở hữu nhan sắc sắc sảo, trong trẻo nên dù vào vai "tiểu tam" nhưng lại được rất đông khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Cũng từ sau thành công của bộ phim này, Song Ji Hyo trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Vai nữ phụ phản diện Min Hyo Rin do Song Ji Hyo vào vai sở hữu nhan sắc sắc sảo, trong trẻo

2.7. Tướng quân Gyebaek - Gyebaek (2011)

Thời gian phát hành: 2011

Đạo diễn: Jung Hyun-soo

Diễn viên: Lee Seo-jin, Cho Jae-hyun, Oh Yeon-soo, Song Ji-hyo

Thời lượng: 36 tập

Bài hát nổi bật: Do You Know - Baek Jeong Kang

Thể loại: Cổ trang

Điểm IMDb: 7.8/10

Bối cảnh của phim đó là vương triều Baekje. Phim xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của tướng quân Gyebaek. Đồng thời với tái hiện lại cuộc tranh đấu khốc liệt nơi quân trường, bộ phim còn miêu tả cuộc nội chiến nơi thâm cung của hoàng tộc với các âm mưu, những cuộc đấu đá lôi cuốn, hấp dẫn.

Đây là bộ phim mở ra con đường thành công về phim cổ trang cho Song Ji Hyo. Trong Tướng quân Gyebaek, diễn xuất của Song Ji Hyo được khán giả đánh giá cao nhờ sự tỉ mỉ và lối diễn tự nhiên.

Sau khi đảm nhận vai Eun Go trong Tướng quân Gyebaek, tên tuổi của Song Ji Hyo ngày càng được vang danh hơn

2.8. Hội bạn gái cũ - Ex-Girlfriend Club (2015)

Thời gian phát hành: 08/05/2015

Đạo diễn: Kwon Seok-jang

Diễn viên: Byun Yo-han, Song Ji-hyo, Lee Yoon-ji

Thời lượng: 12 tập

Bài hát nổi bật: Variegated - Jannabi

Thể loại: Hài lãng mạn

Điểm IMDb: 6.8/10

Hội bạn gái cũ là bộ phim hài lãng mạn có nội dung xoay quanh anh chàng chuyên viết webtoon tên là Bang Myung Soo (Byun Yo Han). Xuyên suốt bộ phim đó là câu chuyện của anh ta và những cô bạn gái cũ có nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau của mình.

Anh chàng tác giả webtoon trở thành kẻ thù chung khi bốn người phụ nữ gặp nhau. Xảy ra vô số tình huống éo le, hài hước. Với diễn xuất tự nhiên của các diễn viên, đây là bộ phim mang đến người xem những phút giây thực sự thư giãn, thoải mái.

Song Ji Hyo đảm nhận vai Kim Soo Jin trong phim, cô là một nhà sản xuất phim có nhiệm vụ chuyển thể câu chuyện của Bang Myung Soo thành một tác phẩm điện ảnh và cũng là một trong những cô bạn gái cũ của Bang Myung Soo.

Song Ji Hyo đảm nhận vai Kim Soo Jin, một nhà sản xuất phim

2.9. Khi đàn ông muốn - What a Man Wants (2018)

Thời gian phát hành: 18/05/2018

Đạo diễn: Lee Byung Hun

Diễn viên: Lee Sung Min, Song Ji Hyo, Shin Ha Kyun

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: Tình cảm lãng mạn

Điểm IMDb: 6.3/10

Khi đàn ông muốn là bộ phim đề tài đời sống hôn nhân hiện đại. Xoay quanh cuộc sống hôn nhân đang trong giai đoạn khủng hoảng của gia đình Bong Soo (Shin Ha-kyun).

Dàn diễn viên chính với lối diễn xuất tự nhiên đã để lại nhiều dấu ấn với người xem. Bộ phim gợi cho người xem nhiều cảm xúc, truyền tải thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về đời sống hôn nhân. Cùng với đó là những tình huống hài hước duyên dáng về chuyện "người lớn".

Vai Mi Young do Song Ji Hyo đảm nhận là một cô vợ hiền thục, hết lòng chăm lo cho gia đình nhưng vẫn bị ông chồng khờ Bong Soo cắm sừng. Là mẫu phụ nữ của gia đình nhưng cô là người rất tinh tế. Mùi "ăn vụng" từ anh chồng khù khờ của mình đã được cô sớm phát hiện ra được.

Vai Mi Young do Song Ji Hyo đảm nhận là một cô vợ hiền thục, hết lòng chăm lo cho gia đình nhưng vẫn bị ông chồng khờ Bong Soo cắm sừng

2.10. Truyền thuyết Jumong - Jumong (2006)

Thời gian phát hành: 15/05/2006 - 06/03/2007

Đạo diễn: Kim Keun Hong, Lee Joo Hwan

Diễn viên: Song Il Gook, Han Hye Jin, Kim Seung Soo, Song Ji-hyo

Thời lượng: 81 tập

Thành tựu: 2007 43rd Baeksang Awards: Dành cho phim truyền hình hay nhất năm và kịch bản xuất sắc nhất năm

Thể loại: Sử thi

Bài hát nổi bật: Goddess of War - Frankei Chan

Điểm IMDb: 7.9/10

Truyền thuyết Jumong

Truyền thuyết Jumong là bộ phim sử thi Hàn Quốc đã từng gây sốt toàn châu Á và luôn nằm trong top những phim truyền hình kinh điển có lượt xem cao nhất của xứ sở kim chi.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của chàng hoàng tử Jumong. Anh là người anh hùng tài ba đã thay đổi lịch sử Hàn Quốc. Trước khi lên ngai vàng, Jumong, tức Đông Minh Thánh Vương Cao Chu Mông đã có một cuộc hành trình đầy gian nan. Ông đã đưa đất nước Câu Cao Ly trở thành một quốc gia phát triển hùng mạnh.

Vai diễn Ye So Ya trong bộ phim ăn khách này được Song Ji Hyo thể hiện và tiếp tục ghi dấu ấn với người xem. Hình ảnh Song Ji Hyo tiểu thư tao nhã, xinh đẹp đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.

Trên đây là tổng hợp những bộ phim hay, ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên đình đám Song Ji-hyo. Các "fan cứng" của nữ diễn viên xinh đẹp này không thể bỏ qua nhé !!!