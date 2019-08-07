Kết thúc 8 tập "Ai Chết Giơ Tay", nhân vật Tinh Lâm của Huỳnh Lập bị mù do sử dụng sáp cận hòm, Thụy Du (Quang Trung) bị tai nạn xe chưa tỉnh dậy và Liên Thanh (Hạnh Thảo) có con mắt âm dương nhìn rõ được từng linh hồn. Bộ phim "Pháp Sư Mù" sẽ kể lại hành trình đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm và vô số câu chuyện hấp dẫn xảy ra trong quá trình điều trị đôi mắt. Câu trả lời sẽ được giải đáp thông qua câu chuyện kỳ bí, rùng rợn và không kém phần hấp dẫn.

Sau “Ai Chết Giơ Tay", dự án điện ảnh “Pháp Sư Mù" là một đứa con tinh thần vô cùng tâm huyết của Huỳnh Lập. Anh kể: “Tôi có hứng thú mạnh mẽ với thể loại tâm linh . Sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả dành cho ‘Ai Chết Giơ Tay' càng tạo thêm động lực cho tôi. Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về thế giới tâm linh, những khái niệm, hiện tượng bí ẩn từ ngạ quỷ, những thuật bắt ma cho đến những câu chuyện dân gian về hồn ma vất vưởng không siêu thoát... Càng tìm hiểu tôi càng hứng thú, để rồi nảy ra một ý tưởng rằng, phải đưa sự diệu kỳ này lên màn ảnh rộng thay vì chỉ dừng lại ở web drama, điều đó thôi thúc tôi phải thực hiện một dự án điện ảnh thể hiện được hết thế giới kỳ dị mà tôi đã tưởng tượng nên".

Chỉ thông qua teaser dài vỏn vẹn 1 phút, bộ phim “Pháp Sư Mù" đã đem đến cảm giác sợ hãi, hồi hộp lẫn tò mò cho người hâm mộ. Không màu mè, kiểu cách, cũng chẳng hé lộ nhiều về nội dung diễn biến, nhưng “Pháp Sư Mù" đã tạo nên một bầu không khí rùng rợn và ám ảnh khi pháp sư mù đọc bài đồng dao quen thuộc “Cô Dâu Chú Rể" được đổi lời cho phù hợp yếu tố rùng rợn của phim: “Cô dâu chú rể, làm bể bình bông. Đổ thừa con nít, bị đòn tét đít. Cô dâu ngồi khóc, chú rể ngồi cười. Cô dâu năm mười, chú rể chạy trốn"...

Nhưng “Pháp Sư Mù" không đơn thuần là một bộ phim điện ảnh mang màu sắc tâm linh, tác phẩm còn hứa hẹn mang đến những bài học nhân văn giá trị.

Chuyện tâm linh không đùa được nhưng Huỳnh Lập kể thì vẫn phải cười!

Bộ phim “Pháp Sư Mù" của Huỳnh Lập còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả khi hứa hẹn đem đến những tiếng cười mang đậm phong cách Huỳnh Lập. Ngay từ teaser của tác phẩm, Huỳnh Lập đã khiến người hâm mộ chưa kịp hết run rẩy đã bật cười khi nói bằng tông giọng rùng rợn: “Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Chứ đùa là mắc cười đó".

Việt Hương, Huỳnh Lập, Lê Giang tại sự kiện họp báo

Vẫn như cách anh nhận được sự mến mộ từ khán giả trong các tác phẩm trước đó, Huỳnh Lập bắt kịp những xu hướng hiện đại nhưng vẫn biến tấu theo phong cách hài hước của riêng mình. Với “Pháp Sư Mù", người hâm mộ không khỏi trông chờ xem anh sẽ làm gì với một bộ phim linh dị hài hước vô cùng mới mẻ này.

Không những thế, tác phẩm “Pháp Sư Mù" của Huỳnh Lập còn quy tụ những gương mặt được yêu thích bậc nhất. Dường như tất cả “bảo chứng” mọi thế hệ đều góp mặt trong bộ phim: từ diễn viên hài Đại Nghĩa trong vai Út Quái đến Việt Hương trong vai Bà An không tin trên đời có ma, cho đến những diễn viên trẻ Khả Như và Quang Trung hoá thân thành bạn thân của Tinh Lâm…

Dàn diễn viên trong phim 'Pháp Sư Mù'

Bộ phim “Pháp Sư Mù” vốn đã sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo từ web drama “Ai Chết Giơ Tay", giờ đây còn được kỳ vọng hấp dẫn hơn gấp bội nhờ sự quyết liệt của Huỳnh Lập, cùng dàn diễn viên đầy thực lực, lăn xả. Tác phẩm hứa hẹn sẽ trở thành một bữa ăn lạ miệng nhưng vẫn dễ ăn được ra mắt vào nửa cuối năm nay.