Hari Won nói gì về Trấn Thành sau khi hôn say đắm 'oppa' Park Jung Min?

Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra đoạn clip hậu trường phân cảnh “nóng bỏng” nhất bộ phim điện ảnh hợp tác Hàn - Việt "Oppa, phiền quá nha!" do Hari Won và Park Jung Min thủ vai.

Khi được hỏi về cảm giác sau nụ hôn trên phim, Park Jung Min rất hào hứng cho biết anh là người “được hưởng”. Và đây cũng là nụ hôn “nặng nhất, sâu nhất” mà anh từng trải qua trên phim. Nghe chia sẻ của Park Jung Min, Hari Won bật cười nắc nẻ. Cô tâm sự: “Trước giờ đóng phim với rất nhiều người rồi, cũng có hôn luôn nhưng chưa có nụ hôn nào “nặng” như nụ hôn với Park Jung Min trong “Oppa, Phiền quá nha!”. Đây là lần đầu tiên tôi và Park Jung Min làm việc chung nên tất nhiên là cũng có ngại ngùng. Đạo diễn Hwang Kyng Sung cũng rất tâm lý khi cho hai đứa quay cảnh hôn nhau vào giai đoạn sau, khi tôi và Jung Min đã có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Nhưng, vẫn rất là căng thẳng vì hai đứa phải hôn rất sâu và rất lâu (cười)”. Poster Phim 'Oppa, Phiền quá nha!' Tại phim trường, khi nhìn cảnh Hari Won và Park Jung Min chìm đắm trong nụ hôn, nhiều người đỏ mặt và… lo lắng giùm Hari Won vì sợ Trấn Thành ghen. Nhưng trái với lo lắng, Hari Won rất tự tin bảo rằng Trấn Thành chưa biết mình có cảnh hôn này với Park Jung Min nên… không biết có ghen hay không! Cô còn hài hước chia sẻ thêm: “Khi anh ấy hôn Lan Ngọc tôi đâu có ghen, ha ha”.

Lần đầu tiên cộng tác với nhau, Hari Won không ngại khoe mình từng là fan cứng của nhóm SS501 mà Park Jung Min từng tham gia. Còn Park Jung Min bật mí rằng mình cũng biết đến Hari Won trước đó: “Cô ấy là một người rất nổi tiếng ở Việt Nam và rất xinh đẹp”. Được khen ngợi, bà xã Trấn Thành vừa thích thú, vừa mắc cỡ. Một cảnh hôn nhau trong phim Được biết, trên phim trường ngoài việc là bạn diễn, Hari Won còn kiêm luôn vai trò dịch giả bất đắc dĩ cho Park Jung Min với những người khác trong đoàn mỗi khi thông dịch viên bận rộn quá. Park Jung Min cũng không hề có thái độ ngôi sao mà luôn niềm nở, hay hỏi chuyện và quan tâm đến người khác. “Một tháng quay phim ở Việt Nam đối với tôi rất nhiều trải nghiệm. Thời tiết quay vào cuối năm cũng không quá nóng, ẩm thực rất ngon và mọi người rất thân thiện. Trong đoàn cũng có nhiều người Hàn Quốc nên tôi cũng không thấy cô đơn lắm” – Park Jung Min chia sẻ.

NSX kiêm đạo diễn Hwang Kyung Sung bật mí rằng cảnh hôn nhau của Hari Won và Park Jung Min là một phân đoạn khiến anh cảm thấy rất hào hứng vì nó là cảnh lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất trong phim. Lần đầu tiên làm phim tại Việt Nam, đạo diễn Kyung Sung không tránh khỏi nhiều sự khó khăn vì gặp các khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thời tiết. Anh cho biết Hari Won đã giúp đỡ mình rất nhiều trong một tháng quay phim tại Sài Gòn, “đôi lúc cô ấy còn như thông dịch viên trên đoàn, khiến ekip hai nước hiểu nhau hơn”. Diễn viên trong phim 'Oppa, Phiền quá nha!' Oppa, Phiền Quá Nha! là câu chuyện kì lạ của Ca Dao (Hari Won), một cô nhân viên văn phòng với cuộc sống khuôn mẫu, nhàm chán, lúc nào cũng trong tình trạng sắp mất việc. Một ngày nọ, cô bị đuổi việc thật nhưng được Giám đốc công ty cho cơ hội sửa sai. Ca Dao phải mời được ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Chan Young (Park Jung Min) cộng tác với công ty trong lúc anh ta đang có tour diễn tại Việt Nam. Oan gia ngõ hẹp, Chan Young hoá ra lại là gã khó ưa đã khiến Ca Dao mất việc. Cuộc gặp gỡ chẳng suôn sẻ chút nào giữa hai người bất ngờ có một bước ngoặt lớn. Điều gì đến cũng đến, hành trình tìm lại những khát vọng chân thật của bản thân mỗi người bắt đầu. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 13.9.2019 tại các rạp trên toàn quốc, được phát hành bởi CJ CGV Việt Nam.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-noi-gi-ve-tran-thanh-sau-khi-hon-say-dam-oppa-park-jung-min-333752.html