Lộ đoạn kết ‘Về nhà đi con’: Thư dùng 3 tỷ mua cổ phần công ty Vũ, ông Sơn bỏ nhà lên chùa?

Phim hay mỗi ngày 05/08/2019 15:39

Trên mạng xã hội, khán giả đang xôn xao trước một bài viết tiết lộ tập cuối “Về nhà đi con” với những tình tiết vô cùng thú vị.

Sau 79 tập phát sóng với diễn biến ngày càng gay cấn, “Về nhà đi con” đang tiến dần đến chặng đường cuối cùng. Điều khán giả lo lắng nhất chính là cái kết có toàn vẹn cho từng nhân vật trong phim khi các nút thắt vẫn chưa thực sự được gỡ bỏ.

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Liệu các nút thắt trong phim có thể hoàn toàn gỡ bỏ? - Ảnh: Internet

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã bất ngờ tiết lộ nội dung của những tập cuối “Về nhà đi con” lên một nhóm kín trên Facebook. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả.

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Bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Cụ thể người này cho biết, nút thắt đầu tiên về số tiền 3 tỷ Thư nhận được của Vũ đã được gỡ bỏ. Ở những tập phim trước, bà Giang đã vô cùng thất vọng khi biết Thư vẫn nhận tiền bồi thường hợp đồng dẫu biết Vũ đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, sự thật là Thư đã dùng 3 tỷ để mua lại toàn bộ cổ phần của Vũ ở công ty mô tô và để Vũ đứng tên số cổ phần đó. Sau khi biết được sự thật, Vũ đã vô cùng xúc động và tìm đến Thư để thổ lộ tình cảm của mình.

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Ở những tập trước của 'Về nhà đi con', bà Giang đã hiểu lầm về Thư - Ảnh: Internet

Về phần bố Sơn, ông vẫn không thôi dằn vặt về những sai lầm trong quá khứ: “Tôi có 2 cô con gái phải ly hôn. Đứa lớn tôi ngăn cản không cho ly hôn tôi cũng sai lầm, đến cái Thư thì chúng nó chưa muốn ly hôn nhưng tôi lại ép”.

Không muốn phải làm khổ các con, ông Sơn đã quyết định bỏ nhà lên chùa. Đến lúc này, Quốc và Vũ bỗng trở thành người “cùng hội cùng thuyền” khi quyết định đi tìm bố vợ trở về.

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Tài khoản mạng xã hội tiết lộ tình tiết ông Sơn tự dằn vặt rồi bỏ lên chùa - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin này chưa được xác thực nhưng nhiều fan của “Về nhà đi con” cho rằng những tình tiết bị lộ khá hợp lý. Để biết được các nhân vật trong phim có thực sự đi đến cái kết viên mãn hay không, hãy tiếp tục đón xem bộ phim “Về nhà đi con” phát sóng lúc 21h00 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

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