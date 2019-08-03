Preview ‘Về nhà đi con’ tập 80: Thư gặng hỏi Vũ về nguyên nhân ly hôn, Huệ và Quốc xảy ra mâu thuẫn

Phim hay mỗi ngày 03/08/2019 00:03

Trong preview “Về nhà đi con” tập 80, Thư đã tìm gặp Vũ để hỏi về nguyên nhân khiến anh muốn kết thúc hợp đồng hôn nhân ngay trong thời điểm khó khăn nhất.

Ở tập 79 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 2/8, Thư (Bảo Thanh) tỏ ra vô cùng đau đớn sau khi hôn nhân tan vỡ. Chứng kiến nỗi đau của con gái, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tự trách bản thân khi đã thúc giục Vũ (Quốc Trường) sớm ly hôn với Thư. Về phần Vũ, anh chọn cách rời xa mẹ con Thư một thời gian để bình tâm suy nghĩ. Cũng trong tập phim này, Huệ (Thu Quỳnh) phát hiện Quốc (Tuấn Tú) chính là người đứng sau vị đối tác tốt bụng giúp cô đầu tư quán trà.

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Ông Sơn dằn vặt vì khiến Thư đau khổ

Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 80, từ sau khi ly hôn, trong lòng Thư luôn đè nặng suy nghĩ tại sao Vũ lại lạnh lùng muốn chấm dứt tất cả khi chính anh cũng đang gặp khó khăn về chuyện công ty. Để giải tỏa khúc mắc, Thư đã tìm gặp Vũ để dò xét xem anh có thực sự dành tình cảm cho mình hay không: “Vậy anh ly dị là vì bố hay là…?”. Về phần Vũ, anh luôn cảm thấy hổ thẹn khi nhắc về bố Sơn trước mặt Thư: “Anh đã chứng kiến nhiều ông bố yêu thương con của mình. Nhưng chắc có bố Sơn yêu thương làm anh cảm thấy rất là hổ thẹn”.

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Thư tìm gặp Vũ để hỏi về nguyên nhân ly hôn
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Vũ cảm thấy hổ thẹn vì lỗi lầm đã gây ra

Ở một diễn biến khác, Huệ sau khi biết được Quốc chính là người âm thầm giúp đỡ công việc kinh doanh của quán trà, lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương. Trước mặt Quốc, Huệ không ngừng oán trách anh: “Điều tôi cần là sự rõ ràng. Vất vả cũng được, khó khăn cũng được, mở một quán nhỏ thôi cũng được, thậm chí là tôi thất bại thì tôi sẽ tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Bởi vì tôi tin rằng, nếu tôi cố gắng nỗ lực thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Nhưng mà tại sao tất cả mọi người.... anh, bạn anh, con trai anh, thậm chí cả các em của tôi cũng ra sức biến tôi thành một kẻ ngốc nghếch, đáng thương và lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác thế”.

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Sau khi biết sự thật, Huệ không ngừng oán trách Quốc
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Quốc chỉ biết im lặng trước thái độ của Huệ 

Preview “Về nhà đi con” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh cặp đôi chim ri Bảo (Quang Anh) và Dương (Bảo Hân) tỏ ra lo lắng cho chuyện tình cảm của chị Huệ và ông Quốc. Thậm chí, Bảo còn nhận xét: “Ông bố tớ yêu vào như trẻ con mới lớn ấy!”.

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Cặp đôi chim ri cũng lo lắng cho mối quan hệ của Huệ và Quốc

Liệu Thư và Vũ có thể quay trở lại? Mối quan hệ của Quốc và Huệ sẽ như thế nào? Đón xem “Về nhà đi con” tập 80 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 2 (5/8) trên kênh VTV1.

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 77: Chưa kịp ‘yêu lại từ đầu’, ông Sơn đã thúc giục Vũ sớm ly hôn với Thư

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 77: Chưa kịp ‘yêu lại từ đầu’, ông Sơn đã thúc giục Vũ sớm ly hôn với Thư

Trong preview “Về nhà đi con” tập 77, ông Sơn khuyên Vũ nên sớm kết thúc cuộc hôn nhân với Thư để cả hai có cuộc sống riêng.

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