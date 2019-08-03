Ở tập 79 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 2/8, Thư (Bảo Thanh) tỏ ra vô cùng đau đớn sau khi hôn nhân tan vỡ. Chứng kiến nỗi đau của con gái, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tự trách bản thân khi đã thúc giục Vũ (Quốc Trường) sớm ly hôn với Thư. Về phần Vũ, anh chọn cách rời xa mẹ con Thư một thời gian để bình tâm suy nghĩ. Cũng trong tập phim này, Huệ (Thu Quỳnh) phát hiện Quốc (Tuấn Tú) chính là người đứng sau vị đối tác tốt bụng giúp cô đầu tư quán trà.

Ông Sơn dằn vặt vì khiến Thư đau khổ

Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 80, từ sau khi ly hôn, trong lòng Thư luôn đè nặng suy nghĩ tại sao Vũ lại lạnh lùng muốn chấm dứt tất cả khi chính anh cũng đang gặp khó khăn về chuyện công ty. Để giải tỏa khúc mắc, Thư đã tìm gặp Vũ để dò xét xem anh có thực sự dành tình cảm cho mình hay không: “Vậy anh ly dị là vì bố hay là…?”. Về phần Vũ, anh luôn cảm thấy hổ thẹn khi nhắc về bố Sơn trước mặt Thư: “Anh đã chứng kiến nhiều ông bố yêu thương con của mình. Nhưng chắc có bố Sơn yêu thương làm anh cảm thấy rất là hổ thẹn”.