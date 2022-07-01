Đầu tư hết mình cho vai diễn "nặng kí" trong Anna, Suzy lần đầu nhận được lời khen về diễn xuất

Ngày 29/6 vừa qua, chương trình phát sóng trực tiếp Twitter Blue Room của Coupang Play cùng đoàn phim "Anna" có sự tham gia của nữ ca sĩ, diễn viên Suzy, Jung Eun Chae, Kim Jun Han và Park Ye Young. Tại đây, Suzy chia sẻ bản thân cô đã nỗ lực rất nhiều để có thể nhập tâm tốt nhất vào vai diễn Anna.

Poster của Suzy trong phim Anna.

Nữ diễn viên cho biết cô đã phải học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mẹ của Yumi trong bộ phim. "Tôi đã học ngôn ngữ ký hiệu trong vòng 1 tháng bằng cách vừa soi gương và luyện tập. Ban đầu các động tác của tôi rất cứng, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để tự nhiên hơn", Suzy chia sẻ. Bên cạnh đó, để hóa thân vào vai Yumi nghèo khổ một cách hoàn hảo nhất, Suzy cố gắng "trưng" ra những ánh mắt vô hồn nhất có thể.