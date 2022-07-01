Đầu tư hết mình cho vai diễn "nặng kí" trong Anna, Suzy lần đầu nhận được lời khen về diễn xuất

Phim hay mỗi ngày 01/07/2022 08:35

Để hóa thân vào vai Yumi trong bộ phim Anna, Suzy đã hi sinh rất nhiều.

Ngày 29/6 vừa qua, chương trình phát sóng trực tiếp Twitter Blue Room của Coupang Play cùng đoàn phim "Anna" có sự tham gia của nữ ca sĩ, diễn viên Suzy, Jung Eun Chae, Kim Jun Han và Park Ye Young. Tại đây, Suzy chia sẻ bản thân cô đã nỗ lực rất nhiều để có thể nhập tâm tốt nhất vào vai diễn Anna.

Đầu tư hết mình cho vai diễn 'nặng kí' trong Anna, Suzy lần đầu nhận được lời khen về diễn xuất - Ảnh 1
Poster của Suzy trong phim Anna.

Nữ diễn viên cho biết cô đã phải học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mẹ của Yumi trong bộ phim. "Tôi đã học ngôn ngữ ký hiệu trong vòng 1 tháng bằng cách vừa soi gương và luyện tập. Ban đầu các động tác của tôi rất cứng, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để tự nhiên hơn", Suzy chia sẻ. Bên cạnh đó, để hóa thân vào vai Yumi nghèo khổ một cách hoàn hảo nhất, Suzy cố gắng "trưng" ra những ánh mắt vô hồn nhất có thể.

Đầu tư hết mình cho vai diễn 'nặng kí' trong Anna, Suzy lần đầu nhận được lời khen về diễn xuất - Ảnh 2
Suzy không ngại để khó khăn để hóa thân vào vai Yumi nghèo khổ.

 

Đầu tư hết mình cho vai diễn 'nặng kí' trong Anna, Suzy lần đầu nhận được lời khen về diễn xuất - Ảnh 3

Thậm chí để giống với tạo hình của nhân vật nhất, Suzy còn hi sinh giấc ngủ của bản thân để đôi mắt trở nên thâm quầng giống nhân vậy Yumi và không ngại để mặt mộc lên phim. Suzy tâm sự: "Yumi có cuộc sống rất khó khăn, vậy nên tôi cũng cố gắng tạo ra 1 khuôn mặt như vậy. Tôi cố tình tạo ra quầng thâm mắt và ngủ ít hơn để lộ ra vẻ mệt mỏi thật sự. Quầng thâm mắt trên phim thực sự là của tôi".

Ngoài ra, để hóa thân thành nhân vật Anna, Suzy cũng phải đào sâu vào cảm xúc của nhân vật: "Tôi bắt đầu viết nhật ký để hiểu thêm về Anna. Ban đầu tôi định viết dưới góc nhìn của nhân vật trong phim, nhưng cuối cùng lại trở thành nhật ký của Suzy".

Đầu tư hết mình cho vai diễn 'nặng kí' trong Anna, Suzy lần đầu nhận được lời khen về diễn xuất - Ảnh 4

Tập 1 và 2 của bộ phim "Anna" đã được lên sóng. Bên cạnh những kết quả khả quan về bộ phim, Suzy cũng được đánh giá cao về diễn xuất. Giới chuyên môn nhận xét, nữ diễn viên đã hạn chế được tối đa những điểm yếu trong các bộ phim trước và bắt đầu biết phát huy thế mạnh của mình. Suzy cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi về diễn xuất".

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Từ khóa:   Suzy Bae Suzy phim Anna

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