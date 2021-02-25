Tìm hiểu dọa sảy thai là gì và cách khắc phục

Nuôi dạy con 25/02/2021 15:42

Cùng tìm hiểu dọa sảy thai là gì, nguyên nhân cũng như cách khắc phục để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé

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Dọa sảy thai là một dấu hiệu nguy hiểm ở các phụ nữ mang thai, có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu không có những cách khắc phục kịp thời. Cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến dọa sảy thai là gì cũng như cách khắc phục qua bài viết sau đây.

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Dọa sảy thai là gì? - Ảnh minh họa: Internet 

Giải đáp dọa sảy thai là gì?

Dọa sảy thai là tình trạng thai nhi vẫn sống trong buồng tử cung nhưng mẹ xuất hiện các dấu hiệu đau bụng, ra máu. Thông thường dọa sảy thai xuất hiện trong 3 tháng đầu của thai kỳ khi phôi hình thành bám vào tử cung chưa chắc chắn, thai dễ bị bong ra.

Nếu không có biện pháp chăm sóc, điều trị thích hợp thì dọa sảy thai sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai rất cao, đặc biệt đối với những phụ nữ lớn tuổi thì nguy cơ này còn cao hơn rất nhiều.

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Dọa sảy thai là khi xuất hiện dấu hiệu đau bụng, ra máu khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh gây nguy cơ sảy thai cao thì hiện tượng dọa sảy thai còn để lại nhiều biến chứng nguy hiểm khác như: 

  • Nhiễm trùng trong khi mang thai
  • Thiếu máu dẫn đến phải truyền máu, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi

Nguyên nhân dẫn đến dọa sảy thai

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến sau đây: 

  • Do các bất thường nhiễm sắc thể ở bố hoặc mẹ hoặc ở cả 2 khiến cho thai nhi bị thừa hoặc thiếu nhiễm sắc thể.
  • Do sự bất đồng về nhóm máu giữa mẹ và thai nhi khiến thai khó phát triển trong bụng mẹ.
  • Việc xoa bóp phần ngực và bụng gây kích thích tử cung dẫn đến bong nhau thai dẫn đến động thai, dọa sảy thai.
  • Trong quá trình mang thai mẹ bầu gặp các vấn đề về sức khỏe như: viêm nhiễm phụ khoa, mất cân bằng nội tiết tố, sốt cao, suy tim…
  • Niêm mạc tử cung của mẹ quá mỏng do nạo phá thai nhiều lần hoặc sử dụng thuốc tránh thai. Điều này làm tăng nguy cơ dọa sảy thai.
  • Mẹ bầu thường xuyên lao động nặng nhọc, áp lực trong công việc đi cùng với đó là chế độ dinh dưỡng không đảm bảo dẫn đến dọa sảy thai.
  • Những mẹ bầu trên 35 tuổi, sức khỏe không ổn định cũng có nguy cơ sảy thai cao hơn so với phụ nữ trẻ tuổi.
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dọa sảy thai - Ảnh minh họa: Internet 

Cách khắc phục khi bị dọa sảy thai

Khi có dấu hiệu dọa sảy thai, mẹ bầu nên thực hiện theo một số lời khuyên sau đây: 

Dành thời gian nghỉ ngơi

Khi biết mình mang thai, mẹ bầu cần dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn so với bình thường. Đặc biệt khi có các dấu hiệu dọa sảy thai thì mẹ càng phải dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, thậm chí phải nghỉ việc một thời gian để giúp cơ thể ổn định.

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Mẹ bầu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn khi bị dọa sảy thai - Ảnh minh họa: Internet 

Rất nhiều mẹ bầu bị dọa sảy thai được các bác sĩ chỉ định nằm yên một chỗ để đảm bảo an toàn cho thai nhi. Trong trường hợp này, các mẹ thường thắc mắc doạ sảy thai nên nằm như thế nào là an toàn nhất? thì các mẹ bầu nên nằm nghiêng sang bên trái, duỗi chân trái, chân phải gấp lại tạo thành tư thế thoải mái nhất. Tư thế này giúp việc vận chuyển máu từ chân trở về tim dễ dàng, việc lưu thông máu đến bào thai, dạ con và thận cũng dễ dàng hơn.

Ổn định tâm lý

Tâm lý đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình mang thai, mẹ bầu cần giữ cho mình tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng. Bạn nên làm những việc mình ưa thích trong giai đoạn nghỉ ngơi như đọc sách, nghe nhạc…

Kiêng các hoạt động mạnh

Mẹ bầu cần tránh lao động quá sức hay các hoạt động mạnh để tránh tác động đến phần bụng có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

Kiêng quan hệ tình dục

Với những mẹ bầu đang có dấu hiệu dọa sảy thai thì nên kiêng quan hệ tình dục để tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi vẫn còn đang non nớt. 

Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng

Trong suốt quá trình mang thai, mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để có đầy đủ sức khỏe cũng như giúp cho thai nhi phát triển tốt hơn.

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Mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp thai nhi khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Khám thai định kỳ

Việc khám thai định kỳ sẽ giúp sớm phát hiện ra các bất thường để bác sĩ đưa ra các biện pháp xử trí kịp thời. Thông qua khám thai định kỳ, mẹ bầu cũng được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sức khỏe cũng như tư vấn để có thai kỳ khỏe mạnh.

Việc nghỉ ngơi, dưỡng thai trong giai đoạn dọa sảy là rất cần thiết. Nhiều mẹ bầu thường thắc mắc khi dọa sảy thai hưởng bảo hiểm như thế nào thì theo quy định hiện nay mẹ bầu sẽ được hưởng 75% mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ dưỡng thai.

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Mẹ bầu cần khám thai định kỳ để sớm phát hiện những bất thường cũng như có biện pháp xử trí kịp thời - Ảnh minh họa: Internet 

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc dọa sảy thai là gì cũng như cách chăm sóc phù hợp. Dọa sảy thai là một dấu hiệu cho thấy những bất thường trong quá trình mang thai, vì vậy mẹ bầu không được chủ quan, cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn để có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn.

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