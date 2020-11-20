Kiến thức mang thai: Bụng bầu tụt bao lâu thì sinh?

Giai đoạn cuối thai kỳ chính là khoảng thời gian mà các mẹ bầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp nhất bởi các dấu hiệu chuyển dạ có thể đến bất cứ lúc nào. Theo kinh nghiệm xa xưa, khi thấy bụng bầu tụt tức là sắp diễn ra quá trình vượt cạn. Tuy nhiên, liệu mẹ bầu có nên quan sát bụng bầu tụt bao lâu thì sinh và cần chuẩn bị đồ nhập viện ngay hay không? Dấu hiệu bụng bầu tụt là gì? Hãy cùng Phunuvagiadinh giải đáp vấn đề này qua bài viết.

Hiện tượng tụt bụng khi mang thai diễn ra sớm thường xảy ra ở các mẹ bầu có thai nhi ngôi thuận, cho thấy một phần cơ thể bé sẽ chui ra ngoài rất dễ vì đang ở vị trí nửa trên xương chậu.

Khi thai nhi nằm ở ngôi thuận đồng thời bụng bầu tụt xuống thấp chính là điều kiện thuận lợi cho mẹ bầu chuẩn bị vượt cạn dễ dàng. Tuy nhiên, tụt bụng bao lâu thì sinh vẫn chưa có cơ sở khoa học rõ ràng nào khẳng định được cả vì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, mẹ cần quan sát các thay đổi, các dấu hiệu xuất hiện trong cơ thể mình để chuẩn bị kịp thời cho quá trình vượt cạn.

Bụng bầu tụt khi thai nhi ở ngôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ lần đầu mang thai nên lưu ý dấu hiệu này bởi bụng bầu tụt thường xảy ra ở tháng cuối của thai kỳ, thường là 2-3 tuần trước ngày dự sinh, kèm theo đó có thể là các cơn gò chuyển dạ giả.

Tuy nhiên, để biết được chính xác thời điểm nào là sắp sinh và cần nhập viện khi thấy bụng bầu tụt xuống thấp là cực kỳ khó. Thời gian của mỗi mẹ bầu sẽ khác nhau đồng thời còn tùy thuộc vào việc sinh con so hay con rạ. Nếu là con so thì hiện tượng bụng bầu tụt sẽ xảy ra khoảng 2-4 tuần trước thời điểm dự sinh. Nếu là con rạ thì hiện tượng này thường xảy ra ngay trước khi cơn gò chuyển dạ thật.

Muốn biết chính xác bụng bầu tụt bao lâu thì sinh cần tới bác sĩ để kiểm tra - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối chính xác, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Một số mẹ sẽ cảm nhận được bụng tụt thấp khoảng 4 tuần trước thời điểm dự sinh nhưng em bé sinh ra lại chậm hơn 2 tuần, cũng có mẹ lại chuyển dạ trong khi không hề thấy bụng bầu tụt trước đó.

Thậm chí có những mẹ bầu cảm thấy bụng tụt nhưng sau đó lại không bị nữa. Đơn giản là vì đầu thai nhi chưa cố định hoàn toàn ở vị trí cụ thể nào cả, tụt xuống rồi lại đẩy ngược trở lên.

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Dấu hiệu tụt bụng sắp sinh

Mẹ bầu không chỉ nhìn thấy được sự khác biệt của bụng mà còn có thể cảm nhận được rõ ràng. Bụng mẹ trông như đang ở vị trí thấp hơn, có thể ngả về trước nhiều hơn.

Mẹ bầu có thể cảm nhận hiện tượng bụng bầu tụt rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân chính là thai nhi đã lọt vào khoang chậu, giải tỏa sức ép của tử cung đè lên cơ hoành, nhờ vậy mà mẹ có thể hít thở dễ dàng hơn. Một số dấu hiệu rõ rệt khác giúp nhận biết bụng bầu tụt như:

Mẹ bầu ăn uống ngon miệng hơn, dễ thở hơn do em bé đã nằm gọn trong vùng khung chậu của mẹ, áp lực bớt đi nhiều hơn.

Quan sát bầu ngực còn chạm vào phần trên của bụng không, nếu không thì chắc chắn con yêu đã tụt sâu xuống dưới.

Bầu ngực không còn chạm bụng cũng là dấu hiệu bụng bầu tụt - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu đi tiểu nhiều hơn do khi bụng bầu tụt, thai nhi sẽ nằm gần sát bàng quang, gây áp lực lên bàng quang.

Đi lại khó khăn hơn.

Xuất hiện các cơn đau nhói tại vùng sàn chậu do đầu em bé đè ép mạnh lên.

Trọng tâm cơ thể của mẹ bầu thay đổi nên có cảm giác mất thăng bằng.

Có vài trường hợp khó nhận biết bụng bầu tụt như:

Từ đầu đã mang thai bụng dưới nên khi em bé di chuyển xuống thấp, khó nhận thấy được.

Không có triệu chứng khó tiêu hay khó thở, hoặc thường xuyên đi vệ sinh trong suốt thai kỳ.

Một số trường hợp khó nhận biết bụng bầu tụt - Ảnh minh họa: Internet

Khi khám thai định kỳ, bác sĩ sẽ dựa trên 2 dấu hiệu khác để xác định bụng bầu tụt hay chưa, đó là:

Khám bên trong để xem đầu em bé đã nằm trong khung chậu hay chưa?

Nhấn bụng mẹ để xem ngôi thai đã cố định ở 1 vị trí hay chưa hay vẫn có khả năng thay đổi?

Trên đây là các thông tin giúp các mẹ bầu giải đáp thắc mắc bụng bầu tụt bao lâu thì sinh. Bụng bầu tụt xuống là một trong các dấu hiệu nhận biết sắp chuyển dạ. Tuy nhiên, bụng bầu tụt xuống bao lâu thì sinh còn phù thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, tốt nhất là hãy tới bác sĩ để kiểm tra khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường kèm theo.