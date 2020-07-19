Cách giảm đau khi chuyển dạ cho bà bầu sắp sinh

Chuyển dạ là quá trình diễn ra liên tục các cơn co thắt tử cung, lặp đi lặp lại giúp lỗ vào âm đạo giãn nở tối đa. Tạo điều kiện thuận lợi cho thai nhi chui ra khỏi tử cung của người mẹ. Thời gian chuyển dạ trung bình kéo dài khoảng 12 đến 18 tiếng. Thông thường thời gian chuyển dạ trong lần sinh con đầu tiên sẽ kéo dài lâu nhất, nhanh hơn trong những lần chuyển dạ tiếp theo. Những cơn co thắt khi chuyển dạ khiến mẹ bầu đau đớn đến kiệt sức. Dưới đây là những cách giảm đau khi chuyển dạ , giúp mẹ bầu chuẩn bị tốt nhất cho việc đón con yêu chào đời.

Các bác sĩ sản khoa cho rằng việc tập hít thở khi chuyển dạ là cách giảm đau tốt nhất mà không cần phải sử dụng đến thuốc hỗ trợ bà bầu chuyển dạ. Nhịp thở sâu, đều đặn sẽ giúp mẹ bầu thư giãn, giảm bớt lo lắng, căng thẳng, hoảng loạn trong lần đầu tiên sinh con đồng thời giúp mẹ bầu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cơn đau chuyển dạ khác nhau ở từng phụ nữ và từng thai kỳ. Nó phù thuộc vào các yếu tố như kích thước thai nhi và tư thế nằm của em bé trong tử cung. Các cơ đau thường bắt đầu nhẹ khi chuyển dạ, và ngày một dồn dập, trầm trọng hơn khi việc rặn đẻ đến gần. Cơn đau chuyển dạ có thể đến từ các cơn co thắt tử cung. Sau đó là từ âm đạo của bạn, kéo dài cho đến khi em bé ra được bên ngoài.

Cách hít thở giảm đau khi chuyển dạ - Ảnh minh họa: Internet

Các bà bầu hãy tập hít thở theo từng nhịp cơn co thắt. Cụ thể như sau:

Khi bắt đầu xuất hiện các cơn đau, mẹ hãy hít thật sâu rồi thở ra từ từ.

Tiếp theo, hãy thư giãn bằng cách hít vào bằng mũi, kết hợp thở ra bằng miệng.

Trong quá trình hít thở, hãy giữ cho cằm được thoải mái.

Các mẹ không nên la hét trong khi chuyển dạ bởi có thể khiến cổ họng bị thắt chặt, nhanh kiệt sức.

Di chuyển nhẹ nhàng

Trong những cách giảm đau khi chuyển dạ, di chuyển nhẹ nhàng là một cách tốt nhất để xoa dịu cơn đau. Nhiều mẹ bầu bị cơn đau chuyển dạ hành hạ đến mức chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa khuyên rằng mẹ bầu nên đi lại nhẹ nhàng, có thể lắc lư hoặc ngồi trên 1 quả bóng yoga để vận động cho vùng hông.

Mẹ bầu hãy di chuyển nhẹ nhàng hoặc nhờ chồng hỗ trợ các tư thế giảm đau - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc đi bộ còn giúp thai nhi dễ dàng lọt xuống khung xương chậu của mẹ, hỗ trợ quá trình sinh được thuận lợi. Nếu không thể đi bộ, các mẹ hãy cố gắng đứng dậy rồi nhờ chồng hỗ trợ một vài tư thế như: đứng và tựa vào người chồng, quỳ gối và tựa người vào 1 chiếc ghế vững chắc, ngồi trên ghế một lúc rồi đứng dậy, hoặc có thể ngồi cạnh giường, ngồi xổm,...

Tắm vòi hoa sen

Mẹ bầu nên làm gì để giảm đau khi chuyển dạ? Nước ấm có công dụng giúp xoa dịu các cơn đau chuyển dạ rất tốt. Những cơn co thắt dữ dội có thể khiến mẹ bầu căng cứng các cơ. Lúc này, mẹ hãy tự tắm hoặc nhờ chồng dùng vòi hoa sen tắm cho mình. Điều này sẽ giúp các cơ được làm ấm, thư giãn và giảm bớt lo lắng.

Nước ấm có công dụng giúp xoa dịu các cơn đau chuyển dạ rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp

Trong các phương pháp giảm đau khi chuyển dạ, động tác xoa bóp được rất nhiều người áp dụng. Các ông chồng hãy xoa bóp cho bà bầu ở vùng lưng, hông. Điều này sẽ giúp các cơ giãn nở, cảm giác lo lắng và hồi hộp trước sinh sẽ được giảm bớt. Bên cạnh đó, bà bầu có thể nhờ chồng mình xoa bóp cho vùng cánh tay để giảm nhức mỏi, tăng sức chống chịu cơn đau.

Chồng hãy giúp vợ xoa bóp để giảm cơn đau chuyển dạ - Ảnh minh họa: Internet

Chườm ấm

Tương tự như cách tắm nước ấm, việc chườm ấm cũng giúp giảm căng cơ và xoa dịu cơn đau tuyệt vời. Bà bầu có thể tự chườm nóng cho vùng háng, vùng lưng hông. Mẹ có thể dùng chai nhựa để chứa nước ấm, sau đó chườm nóng. Nếu sử dụng túi hạt lúa thóc thì hãy làm nóng nó qua lò vi sóng, điều này giúp giữ nóng túi trong cả giờ đồng hồ. Còn đối với chai nhựa, bạn hãy dùng 1 lớp khăn hoặc vải mềm để bọc bên ngoài, tạo cảm giác êm ái khi chườm.

Việc chườm ấm cũng giúp giảm căng cơ và xoa dịu cơn đau tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ tích cực

Các chuyên gia cho rằng suy nghĩ của mẹ bầu quyết định rất lớn đến cơn đau khi chuyển dạ. Khi cơ thể đau đớn, mẹ bầu thường nghĩ đến cảnh máu me hay vật vã trên bàn đẻ. Do đó, các bác sĩ đã khuyên mẹ nên suy nghĩ tích cực, háo hức chào đón bé yêu, tưởng tượng đến gương mặt của con, nghe tiếng con khóc,... Hãy tạm quên đi cơn đau chuyển dạ để giúp thời gian trôi qua nhanh hơn.

Trên đây là những cách giảm đau khi chuyển dạ mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các chị em đang sắp bước vào công cuộc vượt cạn đầy thử thách. Hy vọng rằng với những mẹo nhỏ trên đây có thể giúp các mẹ giảm bớt các cơn đau dữ dội, nhanh chóng đón con yêu chào đời!