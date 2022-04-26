Thủ thuật đơn giản này sẽ giúp ba mẹ dễ dàng cho trẻ uống thuốc nhanh chóng

Bác sĩ nhi khoa Jason Sherman đã chia sẻ một số lời khuyên để giúp bạn cho con bạn uống thuốc dễ dàng hơn như sau.

Ông nói: "Những đứa trẻ sợ uống thuốc sợ chúng sẽ bị sặc. Nếu con bạn sợ hãi, hãy nhắc chúng rằng cổ họng của chúng có thể nuốt những thứ lớn hơn nhiều, chẳng hạn như thức ăn. Tốt nhất là dạy con bạn uống thuốc sớm, như khi chúng được 4 hoặc 5 tuổi, trước khi chúng phát triển chứng sợ nuốt đồ vật. Chờ cho đến khi chúng 8 hoặc 9 tuổi có thể là quá muộn để bạn có thể xóa bỏ nỗi sợ trong con".

Tiến sĩ Sherman nói rằng dạy trẻ nhỏ nuốt thuốc sẽ dễ dàng hơn trước khi chúng có cơ hội phát triển nỗi sợ hãi về chúng.

2. Dẫn dắt bằng ví dụ

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Trẻ em có xu hướng bắt chước cha mẹ của chúng khi nói đến cách chúng hành động hay nói năng và việc uống thuốc cũng không khác gì. Chỉ cho trẻ cách nuốt viên thuốc và nhấn mạnh rằng việc này không khó sẽ khiến trẻ yên tâm.

Điều quan trọng là phải có một cách tiếp cận lạc quan và tích cực. Tiến sĩ Sherman nói: "Khi con bạn đã sẵn sàng, hãy đặt viên thuốc quanh răng của con bạn hoặc hướng ra phía sau lưỡi và điều chỉnh cằm để đầu ngửa ra sau. Bảo con giả vờ viên thuốc là một miếng thức ăn và nuốt nó đi".

3. Hương vị giúp tạo vị giác "ảo"

Ảnh minh họa: Internet

Thường thì trẻ sẽ cho một viên thuốc vào miệng nhưng không nuốt ngay. Sau đó, lớp bao thuốc tan ra và sẽ làm trẻ cảm thấy có mùi vị kinh khủng, vì vậy con nhổ viên thuốc ra ngoài. Tất cả chúng ta đều đã trải qua vị đắng này và không có gì lạ khi trẻ em ngại uống một viên thuốc nếu chúng đã trải qua điều này. Thật không may, nhiều loại thuốc dạng lỏng cũng không ngon.

Một giải pháp được vinh danh một thời là che giấu nhiệm vụ của thuốc với thực phẩm. Tiến sĩ Sherman khuyên bạn nên cho con ăn kem hoặc nước sốt táo hoặc bất kỳ đồ ăn đặc nào mà bạn có thể giấu viên thuốc vào trong. "Hoặc bạn có thể cho con bạn ăn kem que trước để tạo hương vị thơm ngon trong miệng và làm tê lưỡi chúng", Tiến sĩ gợi ý. Ngoài ra, khi lưỡi bị lạnh, nó cũng không thể cảm nhận được hương vị.

Nhưng bạn sẽ làm gì nếu thuốc ở dạng lỏng?

Nếu không có sẵn que kem, bạn có thể cho thìa vào ngăn đá vài phút, đặt lên lưỡi của trẻ, sau đó lấy thìa ra và cho trẻ uống thuốc. Thìa lạnh trên lưỡi làm tương tự như kem que sẽ làm giảm khả năng nếm và làm tê một chút vị giác của trẻ.

Sau khi trẻ nuốt thuốc dạng lỏng, hãy cho trẻ uống thứ gì đó. Điều đó sẽ làm át đi mùi vị. Bạn cũng có thể yêu cầu một ống tiêm ở hiệu thuốc gần nhà và sử dụng nó để bơm thuốc dạng lỏng vào kẹo. Tiến sĩ Sherman cho biết: "Bơ đậu phộng và sô cô la sẽ che đi mùi vị mà không ảnh hưởng đến thuốc".

Ảnh minh họa: Internet

Ông cho biết hầu như bất kỳ thực phẩm nào có độ đặc sệt đều có tác dụng che giấu thuốc. Đối với một số trẻ, nước cam sẽ rất hữu ích, đặc biệt nếu đó là loại nước ép có mùi thơm. Nhưng nó có thể là bất cứ thứ gì có hương vị đậm đà mà con bạn thích và bạn có thể sử dụng để con thích thú việc uống thuốc hơn.

Tuy nhiên, gelatin không phải là một lựa chọn tốt nó không có hương vị hoặc vị lạnh như các loại thực phẩm khác, ông lưu ý.

Theo Cleverland Clinic