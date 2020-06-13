Thai 3 tuần siêu âm có thấy không? Những lưu ý khi thai 3 tuần

Đối với phụ nữ mang thai lần đầu và đặc biệt là giai đoạn đầu, thì những kiến thức thông thường để tự chăm sóc bản thân cực kỳ quan trọng. Một trong những câu hỏi được các ông bố bà mẹ quan tâm nhiều đó là thai 3 tuần siêu âm có thấy không ? Hay thai 3 tuần thì nên ăn gì và tránh gì để bổ sung dinh dưỡng kịp thời cho bé? Tất cả đều là những thắc mắc cơ bản về chuyện “sinh đẻ” của các mẹ bầu. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu và giải đáp thắc mắc về vấn đề đó!

Như các bạn đã biết, một chu kỳ thai sẽ kéo dài trung bình là 40 tuần, kể từ ngày có kinh gần nhất của thời kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Trong thời kỳ đầu, trứng sẽ rụng dần, sau đó thụ tinh và tạo thành hợp tử, đi đến tử cung của người mẹ và bắt đầu quá trình làm tổ.

Bên cạnh đó, việc buồn tiểu nhiều hơn cũng có thể xảy ra. Bạn sẽ phải đi mặc dù lượng tiểu nhỏ. Đây là nguyên nhân của việc lượng máu tăng lên đồng thời áp lực của tử cung tác động vào bàng quang.

Một vấn đề hơi tế nhị nữa là bạn sẽ bị ra một chút máu ở vùng cửa mình. Đó là do túi phôi bắt đầu hình thành ở ổ tử cung.

Ốm nghén, buồn nôn là triệu chứng quá quen thuộc rồi mẹ bầu nhỉ. Các mẹ sẽ bị vào buổi sáng mỗi khi ngửi thấy mùi tanh hay thức ăn lạ.

Cảm giác căng cứng vùng ngực, hơi tức và đầu ti cũng nhạy cảm hơn bình thường. Ngực nhìn sẽ có lúc đầy đặn hơn, đặc biệt sẽ thấy rõ ở các chị em ngực nhỏ.

Cảm giác bị hụt chân khi đang ngủ, bị chuột rút hay căng cứng cơ vùng chậu. Ngoài ra, thỉnh thoảng sẽ bị đầy hơi, chướng bụng khiến mẹ không ăn được nhiều.

Bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai, chức năng của các bộ phận bên trong người mẹ sẽ bắt đầu có những chuyển biến khác thường. Đôi khi sẽ là các cảm giác khó chịu như:

Quá trình này sẽ diễn ra trong hai tuần đầu. Từ tuần thứ 3, trứng đã được thụ tinh sẽ bắt đầu phát triển, nhận được oxy và chất dinh dưỡng từ mẹ. Tuy kích thước của thai nhi ở tuần thứ 3 là rất nhỏ, chỉ bằng với trái bóng bi nhỏ xíu nhưng lại chứa hơn 100 tế bào đang tranh nhau lấy dinh dưỡng thông qua các mạch máu của niêm mạc cổ tử cung.

Khi phôi nang phát triển thành nhau thai sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thai kỳ (HHG). Hormone HCG được sản sinh liên tục và có nhiệm vụ là ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của trứng. Đồng thời, loại hormone này sẽ xuất ra estrogen và progesterone giúp bảo vệ thành tử cung khỏi bị tróc lớp niêm mạc.

Hình ảnh siêu âm thai ở giai đoạn đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Bầu 3 tuần siêu âm có thấy không?

Đây chắc hẳn là thắc mắc của nhiều bà mẹ và ông bố đang rất nôn nóng được trông thấy “mặt” cô công chúa hay hoàng tử nhà mình. Việc có bầu 3 tuần tuổi siêu âm có thấy không và những điều cần chú ý nên được bố mẹ hiểu rõ.

Trong tuần này, mặc dù thai nhi vẫn đang làm tổ nhưng chưa thể định hình được thai nhi. Tuy vậy, đây cũng là thời gian thích hợp để bố mẹ chuẩn bị nhiều thứ cho thành viên mới nên đừng vội nôn nóng khi chưa thấy được “tình yêu bé bóng”.

Mẹ đi siêu âm thai kỳ 3 tuần đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Thai 3 tuần tuổi rất khó để thấy được hình dạng của bé, tuy nhiên vẫn còn tùy vào tâm trạng của người mẹ. Nếu mẹ quá nôn nóng, hồi hộp thì có thể sẽ không thể nhìn thấy được thai nhi vì nó rất nhỏ, mắt thường khó mà nhìn ra được. Vì vậy, việc siêu âm ở tuần thứ 3 là thời gian chưa thích hợp lắm để quan sát thai nhi, thậm chí còn có thể gây tác động đến phôi thai. Ngoài siêu âm, mẹ bầu phải lấy máu xét nghiệm để biết chính xác hơn tình trạng thai kỳ.

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Những thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng cho mẹ bầu mang thai 3 tuần

Thực tế, các mẹ bầu thường được gia đình chăm sóc quá kỹ lưỡng trong thai kỳ, nhưng bác sĩ đã khuyên chỉ nên tăng từ 1-2kg trong thời gian đầu. Vì vậy, dưới đây sẽ là những loại thực phẩm mà mẹ cần bổ sung:

Bổ sung đủ chất nhưng vẫn phải khoa học mẹ - Ảnh minh hoa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, hoa quả là những loại thức ăn tốt cho sức khỏe và cung cấp axit folic cho mẹ.

Sữa, trứng cung cấp canxi cho mẹ và bé.

Bổ sung các chất sắt, kali từ cá, thịt, nên hạn chế ăn đường và tinh bột, đặc biệt là đồ dầu mỡ, chất béo.

Những chất làm tăng nguy cơ buồn nôn như lipit thì các mẹ nên tránh.

Bên cạnh đó, duy trì một ngày ba bữa đủ chất là rất quan trọng để nuôi dưỡng thai nhi ở giai đoạn đầu. Các mẹ bầu nên chú ý việc lên chế độ ăn uống hợp lý để tránh ảnh hưởng đến bé.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về thai nhi và giải đáp thắc mắc thai 3 tuần siêu âm có thấy không? Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với các mẹ bầu và phần nào giúp mẹ bầu yên tâm hơn trong việc chăm sóc thai nhi.