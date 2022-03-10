Đôi khi cha mẹ trở nên lo lắng về việc nuôi dạy một đứa trẻ "thành công" đến nỗi họ bỏ lỡ tầm quan trọng của việc kết nối cá nhân với con mình. Tương tác hàng ngày với trẻ em và thanh thiếu niên cũng như những ảnh hưởng của cuộc sống gia đình hàng ngày đóng một vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Ngày nay, hầu hết các bậc cha mẹ đều tìm kiếm thông tin trên mạng liên quan đến sự phát triển của trẻ, tâm lý trẻ em và những lời khuyên về cách nuôi dạy con cái thành công. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ có thể bỏ qua một sự thật đơn giản trong thế giới bận rộn mà chúng ta đang sống: bất kể chúng ở độ tuổi nào, con cái luôn cần có thời gian và sự quan tâm tốt từ cha mẹ. Trẻ em cần cảm thấy có giá trị và chúng quan trọng.

Cùng với việc chuẩn bị cho con bạn thành công trong học tập và sự nghiệp bổ ích, bạn cũng đang giúp thiết lập các khuôn mẫu cho tình bạn trưởng thành và quan hệ đối tác lãng mạn của chúng trong tương lai. Khi cha mẹ và con cái tương tác và vui chơi cùng nhau, kết quả tích cực là rất nhiều và vô cùng quý giá. Từ kinh nghiệm này trong nhiều năm, trẻ cảm thấy mình quan trọng và được yêu thương. Con sẽ có cơ hội tiếp nhận những giá trị thiết yếu từ cha mẹ của họ. Cha mẹ có cơ hội có thêm kiến ​​thức chuyên sâu về điểm mạnh và điểm yếu của con mình và có thể hỗ trợ đầy đủ cũng như có những hướng dẫn thích hợp cho con.

Đăng ký cho trẻ em tham gia các hoạt động ngoại khóa và giúp chúng làm bài tập về nhà là những phương pháp tích cực để đảm bảo chúng trở thành người lớn thành công. Tuy nhiên, dành thời gian chất lượng, tương tác để tham gia vào các hoạt động ít bị sao lãng là một trong những cách tốt nhất để giúp con bạn đạt được kết quả tích cực. Đó là những tương tác đơn giản và có ý nghĩa, chẳng hạn như kể những câu chuyện trước khi đi ngủ cho con hay bữa tối gia đình cùng quây quần bên nhau là những thứ cần thiết cho sự phát triển của con bạn và các mối quan hệ trong tương lai của chúng.

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Trong những khoảng thời gian bên nhau, chủ yếu là khi gặp nhau, trẻ có thể tự do bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với ba mẹ. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện vào năm 2021 cho thấy rằng thanh thiếu niên có nhiều khả năng cởi mở và bày tỏ cảm xúc của họ hơn khi cha mẹ của họ tích cực lắng nghe và tham gia vào cuộc trò chuyện với họ. Điều này bao gồm kết nối với con cái của họ thông qua giao tiếp bằng mắt, gật đầu để đảm bảo con họ biết chúng đang được lắng nghe và sử dụng những từ cụ thể để khuyến khích sự cởi mở. Những loại trải nghiệm này tạo ra mối liên kết cha mẹ - con cái bền chặt hơn, dẫn đến sự tự tin, khả năng phục hồi và khả năng tự lập cao hơn cho con.

Các hoạt động khuyến khích trẻ em hạnh phúc và khỏe mạnh là vô số và không phải tốn kém hay khó tiếp cận. Điều quan trọng là bạn phải dành cho con bạn sự quan tâm đầy đủ và tạo cơ hội cho chúng làm điều tương tự. Ngay cả khi bạn cảm thấy thiếu thời gian và phải gánh vác nhiều trách nhiệm ở nhà hoặc văn phòng, vẫn có nhiều cơ hội để kết hợp thời gian chất lượng vào thói quen hàng ngày của bạn. Hãy bắt đầu với những ý tưởng thiết thực này để tăng thêm niềm vui và sự gắn kết gia đình:

1. Giờ ăn cơm gia đình

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Bao gồm thảo luận ý kiến ​​của gia đình trong việc phát triển thực đơn, giúp chuẩn bị thức ăn, dọn bàn, phục vụ và dọn dẹp sau bữa cơm là điều rất vui và cần thiết với mỗi gia đình. Thiết lập một thời gian đều đặn cho bữa ăn với tất cả các thành viên trong gia đình dự. Hãy thử tụ tập ăn sáng hoặc hẹn hò vào cuối tuần nếu bạn thường xuyên bận không tham dự được với các bữa tối trong tuần cùng con và gia đình.

Không nên sử dụng thiết bị điện tử trong bữa ăn. Sử dụng cơ hội bữa cơm này để thảo luận về việc các thành viên trong gia đình đang làm và lập kế hoạch cho các hoạt động ra sao thì sẽ tốt hơn.

2. Tập thói quen đọc sách cho con nghe vài lần một tuần

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Nếu bạn có con lớn, hãy hỏi xem chúng đang đọc sách gì và cùng đọc với con. Mục đích là thu hút con bạn tham gia vào một cuộc thảo luận giúp con phát triển tư duy và ngôn ngữ. Hỏi xem con thích gì về cuốn sách. Nếu đó là sách hư cấu, hãy hỏi xem con nghĩ gì về kết quả hoặc bất kỳ điểm cốt truyện nào khác.

Ngoài ra, hãy hỏi xem con có xác định được với bất kỳ ký tự nào không và tại sao. Bạn có thể hỏi xem có ký tự nào khiến con nhớ đến một người nào đó mà con biết không. Tìm kiếm cơ hội để thảo luận về các đặc điểm và giá trị của nhân vật với con. Nếu cuốn sách không phải là hư cấu, bạn có thể bắt đầu bằng cách hỏi tại sao con bạn lại chọn nó. Bạn có thể muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề và sở thích của con. Hỏi xem con đã học được gì và con sẽ làm gì với thông tin đó từ sách báo con đọc.

3. Cùng nhau tham dự các sự kiện cộng đồng

Hãy cùng con tham gia các hoạt động như diễu hành, lễ hội hóa trang, dự án công cộng, hoặc các dự án gây quỹ như đi bộ hoặc chạy.

4. Đi du lịch cùng nhau

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Các kỳ nghỉ gia đình và lái xe đến sân tập bóng đá đều cung cấp thời gian để trò chuyện trong khi bạn đang trên đường đến điểm đến của mình. Hỏi han lẫn nhau và để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên.

5. Cùng nhau tham gia các hoạt động tôn giáo

6. Lên kế hoạch cho những đêm cùng chơi trò chơi gia đình

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Trò chơi và đánh bài vui là những cách tuyệt vời để vui chơi cùng nhau. Khuyến khích con bạn hoặc thanh thiếu niên dạy bạn cách chơi các trò chơi mà bạn chưa biết để tăng thêm không khí ấm áp gia đình.

7. Chia sẻ âm nhạc bạn yêu thích bằng cách nghe, hát hoặc nhảy cùng nhau

8. Tham gia các hoạt động thể chất cùng nhau

Hãy cùng con tham gia các hoạt động tập luyện chẳng hạn như chơi bắt bóng, ném rổ ở sân sau, hoặc cùng nhau đến phòng tập thể dục hay hồ bơi cộng đồng. Thả diều. Chơi ném đĩa nhựa. Đi biển và tận hưởng cuộc sống bên nhau.

9. Cùng con ngồi chơi các trò chơi cần sự kiên nhẫn như lắp Lê gô

10. Giúp đỡ quan tâm lẫn nhau

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Giúp đỡ người khác bằng cách ủng hộ một mục đích mà cả hai cùng quan tâm có thể kéo bạn đến gần con hơn và dạy những bài học quý giá cho chúng.

11. Xem một bộ phim cùng nhau, dù ở nhà hay ở rạp

Thảo luận về ấn tượng của bạn. Tìm kiếm những khoảnh khắc có thể dạy được và thảo luận cởi mở về các nhân vật, giá trị và cách giải quyết vấn đề với con.

12. Lập kế hoạch cho các hoạt động gia đình ngoài trời như đi bộ đường dài, đi xe đạp, dã ngoại hoặc cắm trại.

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Đây chỉ là một vài gợi ý để bạn bắt đầu, nhưng khả năng thực hiện là vô tận! Ngồi xuống với con cái của bạn hoặc tổ chức một cuộc họp gia đình để cùng lên kế hoạch cho những điều thú vị và tận hưởng, chia sẻ quan điểm với nhau. Lên lịch cho các hoạt động và cam kết thực hiện chúng. Bạn sẽ thấy rằng dành thời gian vui vẻ sẽ củng cố mối quan hệ của bạn và con, khuyến khích giao tiếp cởi mở và tạo cơ hội để hiểu mỗi thành viên hơn. Nó cũng tạo cơ hội để thảo luận và chia sẻ các giá trị để học hỏi lẫn nhau. Cuối cùng, gia đình bạn sẽ trở nên gắn kết và gắn bó hơn.

Tất cả các thành viên sẽ hiểu, chấp nhận và đánh giá cao nhau. Hãy dành thời gian để kết nối hàng ngày với con bạn và với tư cách là một gia đình. Ngay cả khi bạn làm việc bên ngoài nhà và chỉ gặp con vài giờ trong hầu hết các ngày, thời gian chất lượng sẽ được đền đáp miễn là bạn nhất quán làm mọi việc cùng con. Con cái của bạn sẽ cảm thấy được yêu thương và chúng sẽ biết chúng thực sự quan trọng, điều này sẽ giúp phát huy một đứa trẻ hạnh phúc được phản ánh trong tương lai.

Theo Child development info