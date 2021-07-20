Tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh trị mụn sữa có hiệu quả không?

Nhiều mẹ chọn cách tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh vì độ hiệu quả của loại hạt này đem lại. Nhưng còn mụn kê ở trẻ là gì? Tại sao dùng hạt kê lại có thể trị được bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu về mụn kê ở trẻ để rõ hơn về vấn đề này nhé!

Hạt kê từ lâu đã được biết đến là một loại thảo dược tốt cho sức khoẻ, được dùng như một vị thuốc trị bệnh. Đặc biệt, loại hạt này còn có tác dụng trị mụn kê gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh cũng cần phải lưu ý một số vấn đề, giúp đảm bảo an toàn cho bé yêu.

Khi mắc bệnh, bé sẽ gặp phải những triệu chứng như ở vùng mặt và lưng, cổ của bé nổi những mẩn đỏ, gây khó chịu, khiến bé quấy khóc và ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé.

Thực tế, mụn kê là một loại bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh, còn được gọi với tên khác là mụn sữa hay nang kê.

Dấu hiệu nhận biết mụn kê ở trẻ như thế nào?

Về nguyên nhân gây mụn kê ở trẻ sơ sinh, cho đến nay vẫn chưa xác định được chính xác.

Tuy nhiên, theo một số phân tích và ý kiến của chuyên gia thì yếu tố làm tăng nguy cơ gây mụn kê có thể là do hormone từ cơ thể người mẹ truyền cho bé trong quá trình mang thai hay do bé bị phì đại tuyến bã nhờn trên da.

Dấu hiệu khi trẻ bị mụn kê cha mẹ cần chú ý để nhận biết sớm như sau:

Vào thời gian đầu, trên người bé chỉ xuất hiện vài chấm đỏ nhỏ, nhưng sau đó những chấm đỏ này sẽ lan rộng thành từng mảng lớn có màu đỏ.

Khi quan sát bề mặt da của trẻ, cha mẹ sẽ thấy những hạt kê nhìn tương tự như hạt mụn nhỏ li ti và mềm.

Có một số ý kiến cho rằng mụn kê sẽ tự biến mất sau một thời gian mà không gây nguy hiểm cho trẻ, cha mẹ không cần can thiệp vào.

Tuy nhiên, nếu không theo dõi biểu hiện và chăm sóc đúng cách, rất dễ khiến làn da của bé bị nhiễm khuẩn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm da, mưng mủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.

Tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh có hiệu quả không?

Tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh có hiệu quả không? Theo các chuyên gia, hạt kê có chứa nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, vitamin A, vitamin E... cùng nhiều loại khoáng chất khác như sắt, đồng, phốt pho, mangan... đều đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hạt kê chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khoẻ

Từ lâu, trong dân gian, ông bà ta đã biết sử dụng nhiều bài thuốc để chữa mụn kê với độ lành tính cao và hiệu quả. Trong đó, cách tắm hạt kê cho bé nhỏ được xem là phương pháp an toàn, không gây kích ứng đến làn da nhạy cảm của bé do thành phần từ hạt kê được đánh giá là khá lành tính.

Đặc biệt, tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh còn có tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh da liễu thường gặp ở trẻ nhỏ như mẩn ngứa, mụn sữa...

Tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh là cách đánh bay mụn kê hiệu quả

Mặc dù hạt kê có nhiều công dụng, đem lại hiệu quả cao trong việc trị mụn kê ở trẻ nhỏ, nhưng cũng cần lưu ý khi dùng hạt kê chữa bệnh cần đúng thời điểm, đúng liều lượng vì nếu lạm dụng quá nhiều không những không có hiệu quả mà ngược lại còn gây ra nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe của trẻ.

Hơn nữa, do mỗi bé có cấu trúc da và mức độ bị mụn kê khác nhau nên thời gian và độ hiệu quả cũng không thể giống nhau được, có bé sẽ hết rất nhanh, nhưng có bé cần kiên trì áp dụng cách tắm hạt kê trong một thời gian nhất định.

Hướng dẫn cách tắm hạt kê cho bé

Cách tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh cũng không quá phức tạp, chỉ cần mẹ chú ý chuẩn bị đúng hạt kê với liều lượng phù hợp với những bước đơn giản như sau:

Mẹ chuẩn bị khoảng 200gr hạt kê, chú ý chọn nơi bán uy tín để đảm bảo chất lượng hạt không bị mốc, sâu bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng rồi cho hạt kê vào chảo rang dưới lửa nhỏ, đảo đều tay cho đến khi hạt kê ngả sang màu vàng đậm thì tắt bếp rồi để yên cho hạt kê nguội bớt.

Hướng dẫn cách nấu nước hạt kê tắm cho bé

Mẹ tiếp tục chuẩn bị thêm một nồi nước rồi cho hạt kê đã rang vàng vào đun sôi. Đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ, để thêm một lát đợi khi nước trong nồi chuyển sang màu hơi vàng thì tắt bếp, để yên cho nước nguội bớt.

Khi thấy nước đã bớt nóng, mẹ sử dụng một cái khăn xô để lọc bã kê, chỉ lấy phần nước đun kê đổ ra chậu tắm và kiểm tra nhiệt độ chỉ nên ở mức ấm vừa phải thì dùng nước này để tắm cho bé.

Mẹ chuẩn bị thêm một phần nước sạch đun sôi, để ấm pha thêm với dung dịch nước hạt kê. Chú ý nhiệt độ vừa phải phù hợp với bé khoảng 35 – 38 độ C tuỳ thời tiết để tắm và massage nhẹ nhàng lên da bé.

Thời điểm tắm thích hợp là khoảng tầm trưa chiều, không quá tối và ở nơi kín gió để tránh bé dễ bị nhiễm lạnh.

Tắm cho bé bằng hạt kê như thế nào là đúng?

Cụ thể hơn, mẹ dùng khăn xô hay khăn có độ mềm mại, thấm hút nước rồi lau nhẹ nhàng lên từng bộ phận trên cơ thể bé. Ở vùng mặt, lưng nơi có nhiều mảng kê cần chú ý động tác vì những mụn kê này rất dễ bị tổn thương gây đau đớn cho trẻ.

Sau khi tắm xong, mẹ chú ý dùng khăn bông thấm toàn bộ phần nước đọng lại trên cơ thể bé, nhất là ở những phần kẽ tay, kẽ chân, cổ, nách rồi mặc quần áo ấm cho bé.

Cách chăm sóc khi bé bị mụn kê

Cách tắm hạt kê cho bé đem lại hiệu quả cao trong việc trị mụn kê, nhưng để nốt mụn nhanh chóng lành lại, mẹ cũng cần chú ý trong cách chăm sóc bé như sau:

Mẹ nên chọn cho bé những bộ quần áo rộng rãi, có độ thấm hút tốt giúp bé cảm thấy thoải mái hơn. Tránh cho bé mặc những quần áo bó sát có thể cọ sát vào làn da trẻ khiến những vùng da bị tổn thương thêm nghiêm trọng.

Khi bé bị mụn kê sẽ khiến làn da non nớt của bé trở nên nhạy cảm hơn trước, nên cần chú ý những động tác khi chạm vào bề mặt da của trẻ, tránh những vật dụng nhám, không sạch sẽ có thể gây trầy xước, khiến da bé bị nhiễm trùng, viêm da.

Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc bé bị mụn kê

Đệm, chăn ga nơi bé nằm cũng cần chú ý vệ sinh sạch sẽ để hạn chế nguy cơ những tác nhân gây bệnh có cơ hội xâm nhập vào cơ thể thông qua những mảng tổn thương trên da trẻ nếu có.

Khi vệ sinh hay tắm rửa cho bé, mẹ nên hết sức nhẹ nhàng và dùng khăn xô có độ mềm thấm nhẹ rồi lau những vùng da bị tổn thương, tránh cọ xát quá mạnh lên da trẻ.

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất và khoa học là vô cùng quan trọng để giúp bé mau khỏi bệnh.

Mẹ cũng nên chú ý môi trường xung quanh bé đảm bảo không khí trong lành, không nên dùng xà phòng chất tẩy rửa nhiều hoá chất để giặt quần áo, chăn ga của bé có thể khiến da bé thêm kích ứng.

Tắm nắng cho trẻ mỗi ngày là cách giúp bé tổng hợp vitamin D tốt cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Bên cạnh tắm hạt kê, mẹ có thể tham khảo những phương pháp như tắm lá khế, tắm lá riềng cũng đem lại hiệu quả cao trong việc trị mụn kê.

Tuy nhiên, do da trẻ nhỏ tương đối nhạy cảm, nên tốt nhất mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp tình trạng da bé bị sưng viêm nghiêm trọng, mẹ không nên chủ quan, cần đưa bé đi thăm khám sớm để được điều trị đúng phương pháp và kiểm soát tốt bệnh.

Hy vọng, thông qua bài viết này đã chia sẻ đến các bậc phụ huynh cách tắm hạt kê cho trẻ sơ sinh và những công dụng mà loại hạt này mang lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ, chỉ nên tắm cho bé ở tần suất vừa phải và tốt nhất cần hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể theo tình trạng của bé.