Tại sao que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ?

Que thử rụng trứng là một vật dụng rất hữu ích đối với chị em phụ nữ, được sử dụng để xác định chính xác thời điểm trứng rụng, tăng khả năng thụ thai. Tuy nhiên có trường hợp que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ khiến nhiều chị em băn khoăn, lo lắng. Chúng ta hãy cùng giải đáp băn khoăn trên cũng như cách sử dụng loại que thử này qua bài viết dưới đây.

Các cặp vợ chồng quan hệ vào khoảng thời gian trứng vừa rụng (trứng rời khỏi nang noãn) đi vào vòi trứng thì sẽ dễ thụ thai hơn so với các thời điểm khác. Thông qua que thử rụng trứng, chị em phụ nữ sẽ xác định được khoảng thời gian chính xác trứng rụng giúp tăng khả năng có thai, đặc biệt ở những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều thì rất cần sử dụng đến que thử rụng trứng.

Que thử rụng trứng là dụng cụ để kiểm tra nồng độ hormone LH có trong nước tiểu của chị em phụ nữ, nồng độ LH thường tăng cao vào thời điểm sắp rụng trứng.

Que thử rụng trứng xác định nồng độ LH có trong nước tiểu - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng que thử rụng trứng

Rất nhiều chị em phụ nữ nhầm lẫn giữa que thử rụng trứng và que thử thai nên thường sử dụng sai cách, dẫn đến cho kết quả sai, không hiệu quả.

Không như que thử thai, que thử rụng trứng có kết quả chính xác vào thời điểm từ 10h sáng – 20h tối. Nếu như bạn thử que thử rụng trứng vào thời điểm sáng sớm như que thử thai thì sẽ không cho kết quả chính xác bởi lúc này nồng độ hormone LH chưa cao.

Bạn có thể lưu trữ lại mẫu nước tiểu trong phòng mát (nhiệt độ 15 – 28 độ) trong khoảng thời gian 8 tiếng hoặc lưu trữ trong tủ lạnh có thể lưu trữ được 24h đồng hồ. Tuy nhiên để cho kết quả chính xác nhất, bạn nên thử nước tiểu trong cùng ngày đã lấy mẫu.

Bạn lấy que thử rụng trứng ra khỏi túi, nhúng que thử vào nước tiểu theo hướng mũi tên chỉ xuống, lưu ý không được nhúng ngập quá vạch MAX line. Giữ nguyên trong thời gian 5 giây, lấy que thử ra và đặt nằm trên một mặt phẳng, sạch, khô, không thấm nước. Bạn chờ trong khoảng thời gian 5 phút để dải màu xuất hiện và đọc kết quả.

Cách đọc kết quả que thử rụng trứng luôn có trong hướng dẫn sử dụng:

Que thử hiện 1 vạch: Chưa tới thời điểm rụng trứng

Que thử hiện 2 vạch: Thời điểm rụng trứng đã cận kề hoặc đang trong quá trình rụng trứng

Tuy nhiên không ít trường hợp chị em thấy kết quả que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ không như hướng dẫn, khiến chị em lo lắng mình đã thao tác sai hoặc cơ thể có vấn đề bất thường.

Cách sử dụng que thử rụng trứng – Ảnh minh họa: Internet

Tại sao que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ?

Khi gặp phải trường hợp que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ bạn cũng không nên quá lo lắng, có 2 trường hợp xảy ra nếu que thử của bạn cho kết quả như vậy:

Trường hợp 1: Que thử rụng trứng hiện vạch dưới đậm hơn vạch trên: Thời điểm rụng trứng đã đến rất gần, trong thời điểm 12 – 24h tới là trứng sẽ rụng. Bạn muốn tăng khả năng thụ thai thì nên quan hệ vào thời điểm này.

Trường hợp 2: Que thử rụng trứng có vạch trên mờ dần: là thời điểm trứng đang hoặc đã rụng, vạch trên càng mờ chứng tỏ ngày trứng rụng càng xa.

Que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ xảy ra 2 trường hợp - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy khi thử que rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ bạn cũng không nên quá lo lắng mà hãy quan sát thật kỹ xem kết quả trong trường hợp 1 hay trường hợp 2 để biết rõ thời điểm rụng trứng là khi nào.

Đôi khi kết quả que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ còn do nguyên nhân bạn đã thực hiện sai thao tác, không như hướng dẫn sử dụng. Nếu gặp phải trường hợp này bạn cũng không nên băn khoăn thắc mắc tại sao thử que rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ, hãy thử lại bằng que thử khác.

Ngoài ra việc bạn thử que vào thời gian không thích hợp cũng có thể dẫn đến trường hợp qua thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ. Vì vậy, hãy lưu ý đến thời gian phù hợp để bắt đầu thử que, cho kết quả chính xác nhất.

Sử dụng que thử rụng trứng theo đúng hướng dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng que thử rụng trứng vào thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt?

Muốn biết thời điểm nào nên sử dụng que thử rụng trứng, bạn cần phải theo dõi chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng của mình, thời điểm bắt đầu, kết thúc, chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày.

Chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày: Bạn có thể sử dụng que thử rụng trứng từ ngày 11 – 17 của chu kỳ.

Chu kỳ kinh nguyệt 27 – 34 ngày: Sử dụng que thử rụng trứng từ ngày 11 – 20 của chu kỳ.

Chu kỳ kinh nguyệt ít hơn 21 ngày hoặc nhiều hơn 40 ngày: Bạn nên gặp bác sĩ để được thăm khám cũng như tư vấn về thời gian sử dụng que rụng trứng hợp lý.

Xác định chu kỳ kinh để thử que thử rụng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung giải thích tại sao que thử rụng trứng 1 vạch đậm 1 vạch mờ, cũng như cách sử dụng loại que thử này. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để chị em phụ nữ biết cách sử dụng que thử rụng trứng, từ đó xác định được thời điểm thích hợp để tăng khả năng thụ thai thành công.