Thú vị với cách thử thai bằng xà phòng

Mẹ bầu 23/12/2019 16:51

Thử thai bằng xà phòng là một biện pháp thử thai được “lưu truyền” bốn phương từ Âu sang Á. Vậy cách thử thai bằng xà phòng được thực hiện như nào và có chính xác hay không?

Rất bất ngờ và thú vị khi không chỉ ở phụ nữ Á Đông mà cả phụ nữ Phương Tây cũng rất tín nhiệm cách thử thai bằng xà phòng. Vậy cách thử thai bằng xà phòng được thực hiện như nào và tính chính xác đến đâu? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này.

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Cách thử thai bằng xà phòng được rất nhiều chị em tín nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Cách thử thai bằng xà phòng là phương pháp gì?

Thử thai bằng xà phòng là cách kiểm tra xem có mang thai hay không thông qua quan sát phản ứng của nước xà phòng với nước tiểu buổi sáng. Đây là một thử nghiệm đơn giản, giá rẻ và bạn có thể thoải mái “test” bao nhiêu lần bạn muốn. 

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Xà phòng được dùng như một cách thử thai - Ảnh minh họa: Internet

Cách thử thai bằng xà phòng được thực hiện như nào?

Bước chuẩn bị:

  • Xà phòng bánh hoặc xà phòng rửa bát (chọn loại có màu trắng)
  • Nước
  • Nước tiểu của lần đi tiểu đầu tiên vào buổi sáng sau khi thức dậy
  • Cốc nhựa: 2 chiếc

Bước thực hiện:

  • Lấy mẫu nước tiểu ngay sau khi ngủ dậy vào trong một cốc sạch. Sở dĩ cần lấy nước tiểu vào lúc sáng sớm vì lúc này nước tiểu có nồng độ HCG đậm nhất.
  • Lấy xà phòng bánh hoặc xà phòng rửa bát cho vào một cốc nước sạch và khuấy đều cho lên bọt.
  • Đổ nước xà phòng đã khuấy nổi bọt vào trong cốc nước tiểu theo tỉ lệ 3:1. Sau đó đợi 10 phút.
  • Trong thời gian đợi không được khuấy hay động đến cốc nước đã thử để tránh làm ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả.

Cách đọc kết quả dương tính – mang thai: Nếu bạn đang mang thai, hỗn hợp dung dịch nước xà phòng và nước tiểu sẽ nổi bọt nhiều và chuyển sang màu xanh lục.

Cách đọc kết quả âm tính – không mang thai: Nếu sau 10 phút, hỗn hợp dung dịch không có thay đổi gì thì kết quả là âm tính.

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Hướng dẫn đọc kết quả cách thử thai bằng xà phòng - Ảnh minh họa: Internet

Kết quả của cách thử thai bằng xà phòng có cơ sở khoa học chứng minh hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Thật tuyệt vời khi có một phương pháp thử thai tại nhà thuận tiện như vậy. Thế nhưng thực hư về tính chính xác ra sao?

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Cách thử thai bằng xà phòng có chính xác không? – Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã lùng sục rất nhiều các tạp chí học thuật, các diễn đàn trực tuyến và cả thực hiện trên thực tế. Và kết luận mấu chốt là: Chưa có nghiên cứu khoa học nào về tính chính xác của xét nghiệm thử thai tự chế bằng xà phòng. 

Quả thực thông tin xà phòng hoặc xà phòng rửa chén có phản ứng với Gonadotropin màng đệm ở người (HCG chính là hormone thai kỳ xuất hiện khi phụ nữ mang thai) chỉ là thông tin truyền miệng. Niềm tin về tính chính xác của xét nghiệm này được tạo dựng bởi số đông và xác suất ngẫu nhiên khi thực hiện trên thực tế. 

Một số chuyên gia chia sẻ nếu có thể chứng minh xà phòng có phản ứng với HCG để làm xét nghiệm thử thai thì quả là giống như “đào được một mỏ vàng”. Vì hiện tại giá của một que thử thai trên thị trường rẻ nhất cũng là 10 nghìn đồng, còn loại bút thử thai có thể lên đến hàng trăm nghìn đồng một chiếc.

Hơn nữa trên thực tế cũng chưa có hướng dẫn chỉ rõ phải dùng nhãn hiệu xà phòng nào. Xà phòng có thể thay đổi rất nhiều. Ví dụ, bất kể nồng độ HCG trong nước tiểu là bao nhiêu thì khi trộn với một số loại xà phòng cũng đều sẽ chuyển sang màu xanh lục. Hay có loại xà phòng rất nhiều bọt nên khi trộn với bất cứ thứ gì cũng vẫn sẽ có nhiều bọt.

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Cách thử thai bằng xà phòng chưa có khoa học chứng minh - Ảnh minh họa: Internet

Do vậy nếu tò mò bạn có thể thử cho vui vì những xét nghiệm này hoàn toàn vô hại, nhưng không nên quá tin vào kết quả. Nếu bạn rất háo hức xem mình có tin vui hay chưa, hãy thực hiện như hướng dẫn dưới đây:

  • Nếu bạn chưa trễ kinh, hãy dùng bộ thử thai sớm có thể phát hiện kết quả mang thai 7 ngày sau rụng trứng. Tuy nhiên nếu nhận phải kết quả âm tính thì bạn cũng đừng vội thất vọng. Hãy thử lại sau mỗi 48 giờ. Nếu bạn mang thai, khi cơ thể có đủ HCG, kết quả xét nghiệm sẽ chuyển sang dương tính.
  • Chi phí cho các xét nghiệm này có thể sẽ là một khoản đáng kể nếu bạn đi mua và test nhiều lần, đặc biệt là khi bạn đã cố gắng mang thai trong một thời gian. Tuy nhiên bạn có thể mua theo hộp hoặc mua chung để có giá tốt hơn.
  • Nếu bạn thực sự rất háo hức muốn biết kết quả, hãy đến bệnh viện để xét nghiệm nồng độ HCG trong máu. 
  • Mỗi một phòng xét nghiệm sẽ có thang đo lường về nồng độ HCG khác nhau (đơn vị tính khác nhau), tuy nhiên hiện nay phổ biến nhất là khi mang thai, HCG trong máu có nồng độ từ 25mUI/ml và tăng gấp đôi mỗi 48 tiếng.
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Dùng que thử thai có thể cho kết quả chính xác - Ảnh minh họa: Internet

Thử thai không chỉ là một xét nghiệm đơn thuần mà còn là một thử thách tâm lý cho không ít chị em khi chờ đợi kết quả. Đặc biệt là đối với chị em đã cố gắng mang thai trong một thời gian dài. Nếu bạn háo hức, có thể dùng cách thử thai bằng xà phòng như một xét nghiệm thú vị mà vô hại. Nhưng nếu bạn cần một kết quả chính xác, hãy dùng dụng cụ thử thai hoặc xét nghiệm máu.

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