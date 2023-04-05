SGK Toán 11 bộ Cánh Diều giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn

Học sinh bỡ ngỡ, giáo viên cũng vậy, lúc đầu còn nhiều lúng túng trong việc thay đổi phương pháp giảng dạy và xây dựng kế hoạch bài học. Nhưng qua kỳ học đầu tiên, cả giáo viên và học sinh đã mỉm cười vì “người bạn mới” – bộ SGK Cánh Diều mang đến nhiều nguồn cảm hứng để tìm tòi, khám phá tri thức.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên đổi mới SGK ở cấp THPT với thay đổi lớn ở SGK lớp 10. Chia sẻ về chương trình mới, cô Lê Thị Thoa – giáo viên Trường THPT Tam Đảo 2 (Vĩnh Phúc) cho biết, giáo viên đã từng gặp khó khăn bởi lúc đầu học sinh chưa thực sự sẵn sàng và chủ động.

Nối tiếp thành công đó, năm học 2023 - 2024, SGK lớp 11 bộ Cánh Diều mới sẽ tiếp tục được đưa vào các cơ sở giáo dục . Trong số các đầu sách lớp 11 thì môn học được giáo viên, phụ huynh và học sinh quan tâm nhất là SGK môn Toán.

SGK Toán 11 và sách Chuyên đề học tập Toán 11 bộ Cánh Diều được biên soạn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh cấp trung học phổ thông và quán triệt các quan điểm cơ bản được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 môn Toán.

SGK Toán 11 gồm 8 chương được chia đều vào hai tập. Đặc biệt, cuối chương III và chương VIII học sinh được tham gia các hoạt động thực hành và trải nghiệm. Các hoạt động này sẽ giúp giáo viên thực hiện tốt việc dạy học tích hợp, trong đó có việc tích hợp giáo dục tài chính, đồng thời giúp học sinh làm quen với việc thực hành, vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo.

Quan điểm đầu tiên xuyên suốt sách Toán 11 là cuốn sách phải giúp các em học sinh có thể tự học, tự khám phá, tự kiến tạo nên tri thức dưới sự hướng dẫn, dạy dỗ của các thầy cô. Vì thế mỗi bài học trong sách Toán 11 bộ Cánh Diều được tổ chức thành một chuỗi các hoạt động học tập của học sinh, sắp xếp theo tiến trình phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh lớp 11.

Mỗi bài học thường bao gồm các thành phần cơ bản: Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng. Trong từng bài học, sách Toán 11 bộ Cánh Diều thiết kế nhiều dạng câu hỏi, bài tập hoặc hoạt động có tác dụng kích thích hứng thú và phát triển năng lực học tập môn Toán một cách sáng tạo của học sinh. Mỗi loại hoạt động học tập được gắn kí hiệu/biểu tượng tương ứng. Bảng giới thiệu các kí hiệu/biểu tượng đó được nêu ở trang 2 của tập 1.

Ở mỗi bài học, khi cần thiết có đưa thêm các “bóng nói” hoặc các kí hiệu bằng hình vẽ, nhằm gợi ý, hướng dẫn học sinh suy nghĩ giải quyết vấn đề hoặc trao đổi thảo luận với các bạn, các thầy cô giáo.

Ngoài ra, hầu hết các bài học trong sách Toán 11 bộ Cánh Diều đều được thiết kế thành một chuỗi các hoạt động học tập. Mỗi một hoạt động học tập đó lại bao gồm bốn bước nhỏ hơn: Trải nghiệm, khởi động – Phân tích, khám phá, rút ra bài học – Thực hành, luyện tập – Vận dụng. Điều này giúp giáo viên chủ động hơn trong bố trí thời gian thực hiện bài học và học sinh có cơ hội phát triển các năng lực toán học then chốt và tăng cường khả năng tích hợp các kiến thức, kĩ năng ngay trong cùng một bài học.

Cuối mỗi bài học, thông qua những tình huống gần gũi với thực tế đời sống, học sinh làm quen với việc vận dụng tổng hợp kiến thức (nhất là kiến thức liên môn) đã học để giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, thông qua các mục “Có thể em chưa biết” hay “Tìm tòi ‒ Mở rộng”, học sinh còn được tạo cơ hội tìm hiểu sâu thêm bài học, đáp ứng với các tình huống thách thức hơn nhằm phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và nhu cầu dạy học phân hóa.

Sách Toán 11 bộ Cánh Diều cũng giúp học sinh làm quen thêm với những đối tượng và quan hệ hình học cơ bản trong không gian, cùng ứng dụng vào giải các bài toán thực tế. Đây là công cụ mới đối với học sinh. Hình học sẽ giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, nâng cao trí tưởng tượng không gian, bồi dưỡng tính trực giác và phát triển năng lực thẩm mĩ. Những suy luận trong hình học cũng góp phần phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán học của học sinh.

SGK Toán 11 nằm trong bộ SGK lớp 11 bộ Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

Hiện bộ sách đã được giới thiệu đến các cơ sở giáo dục, các giáo viên bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến, tổ chức dạy thực nghiệm, hội thảo. Trên trang web hoc10.vn, giáo viên, học sinh cũng có thể tham khảo bản điện tử sách giáo khoa, catalogue giới thiệu bộ sách lớp 4, 8, 11; giới thiệu sách giáo khoa của tổng chủ biên, chủ biên; tài liệu giới thiệu sách giáo khoa môn học ở mỗi lớp cùng một số học liệu điện tử.