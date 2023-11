Quá trình chọc hút trứng diễn ra như thế nào?

Kể từ nửa đêm hôm đó bạn không được ăn hay uống bất kỳ thứ gì - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình chọc hút trứng là gì?

Quá trình chọc hút trứng được diễn ra theo 3 bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị và kiểm tra sơ bộ

Đầu tiên, bạn cần hoàn thành các thủ tục cần thiết. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến phòng mổ, tiến hành thay áo choàng. Tiếp theo là cần làm trống bàng quang, trực tràng bằng cách đại tiểu tiện. Kế đến, bạn sẽ nằm trên giường, được bác sĩ gây mê đến thăm khám, kiểm tra các loại thuốc bạn từng sử dụng cũng như tiền căn bệnh lý.

Bước 2: Gây mê

Khi kiểm tra sơ bộ không có vấn đề gì, bạn sẽ được gây mê bằng cách tiêm thuốc vào đường tĩnh mạch. Đây là một loại thuốc an thần nhẹ, bạn sẽ ngủ nông ngắn trong khoảng từ 20 – 30 phút. Khi thuốc có hiệu lực, bạn vẫn có thể tự thở, lắng nghe, nhận biết mọi thứ xung quanh, thuốc giúp bạn giảm kích thích, đau đớn.

Bước 3: Chọc hút trứng

Bác sĩ sẽ dùng mỏ vịt để làm sạch toàn bộ âm đạo bằng nước muối ấm vô trùng. Kế đến là dùng đầu dò siêu âm vào ngã âm đạo để xác định vị trí buồng trứng cùng các nang noãn trưởng thành. Sau đó, bác sĩ sẽ dùng kim hút được gắn ở đầu dò để hút trứng cùng dịch nang trứng. Thông thường, quá trình này diễn ra trong khoảng từ 5 – 10 phút. Cuối cùng là khâu làm sạch lại âm đạo và mỏ vịt được tháo ra.

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thủ thuật chọc hút trứng sẽ diễn ra nhanh chóng khoảng 5 – 10 phút - Ảnh minh họa: Internet

Chọc hút trứng có đau không?

Thật may mắn khi câu trả lời là mức độ đau của bạn đã được các bác sĩ kiểm soát, do đó bạn sẽ cảm thấy rất ít đau. Như đã phân tích ở trên, trong quá trình thực hiện thủ thuật, bạn được bơm vào tĩnh mạch thuốc an thần có tác dụng giảm đau. Ngay cả khi trở lại sinh hoạt bình thường thì cảm giác đau là không đáng kể và có thể kiểm soát bằng các loại thuốc giảm đau tại nhà. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện đúng các chỉ định của bác sĩ sau quá trình chọc hút trứng để đảm bảo an toàn. Bạn cần tránh việc quan hệ, tắm bồn và các hoạt động gây sang chấn âm đạo, đảm bảo âm đạo có thể phục hồi.

Trong quá trình thực hiện thủ thuật, bạn được bơm vào tĩnh mạch thuốc an thần có tác dụng giảm đau - Ảnh minh họa: Internet

Sau chọc hút trứng bao lâu thì có kinh nguyệt

Trường hợp bạn thực hiện chọc hút trứng nhưng chưa sẵn sàng mang thai thì chu kỳ kinh nguyệt sẽ tiếp tục vào những ngày sau thời điểm rụng trứng như bình thường. Tuy nhiên sẽ có những điểm khác biệt nhất định như: lượng máu kinh trong chu kỳ này ra nhiều hơn, một số người sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, buồn nôn, nôn ói, đau âm ỉ bụng dưới, đau vú, tăng cân…

Trường hợp bạn thực hiện chọc hút trứng nhưng chưa sẵn sàng mang thai thì chu kỳ kinh nguyệt sẽ tiếp tục vào những ngày sau thời điểm rụng trứng như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Sau chọc hút trứng bao lâu thì chuyển phôi

Sau khi hoàn tất việc chọc hút trứng sẽ đến quá trình thụ tinh, tạo thành phôi. Thông thường thời điểm chuyển phôi là vào ngày thứ 3 (trong giai đoạn phân bào) hoặc vào ngày thứ 5 (trong giai đoạn phôi nang) sau khi quá trình thụ tinh diễn ra. Tuy nhiên, đối với những phụ nữ trứng ít, chất lượng phôi không tốt thì thời điểm chuyển phôi cần sớm hơn, khoảng vào ngày thứ 2 hoặc 3 sau khi thụ tinh. Lý do là để phôi được tiếp cận sớm với môi trường nuôi dưỡng tốt hơn môi trường nhân tạo hiện tại. Cần lưu ý rằng kể từ ngày hút trứng đến ngày chuyển phôi, người phụ nữ cần được dùng nội tiết tố để chuẩn bị một lớp nội mạc tử cung nhằm tạo một điều kiện tốt nhất để phôi làm tổ.

Thông thường thời điểm chuyển phôi là vào ngày thứ 3 hoặc vào ngày thứ 5 - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình chọc hút trứng không đau như bạn nghĩ, đồng thời quy trình thực hiện rất an toàn và đơn giản. Điều quan trọng mà bạn cần để tâm là tuân thủ các lời khuyên của bác sĩ trước và sau khi chọc hút trứng để đảm bảo sức khỏe hồi phục sớm nhất có thể. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề này có thể giúp ích cho các bạn.