Mách bạn tư thế ngủ khi mang thai tốt cho mẹ và sự phát triển của bé

3 tháng đầu khi mang thai là thời gian mẹ bầu ngủ nhiều nhất. Nguyên nhân là do khi thụ thai thành công, nội tiết tố ngay lập tức ảnh hưởng đến cơ thể của người phụ nữ. Lúc này, trong cơ thể có sự biến động rõ rệt nhất ở 2 hormone sinh dục nữ là progesterone và estrogen, tăng cao đến vài lần so với bình thường. Sự thay đổi này kích thích não bộ sản xuất một chất dẫn truyền thần kinh là Gamma aminobutyric acid. Chất này có khả năng xoa dịu căng thẳng, khiến các mẹ bầu thoải mái, dễ rơi vào trạng thái nhanh buồn ngủ và ngủ nhiều hơn.

Ngủ là thời điểm giúp mẹ bầu được nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Tuy nhiên, theo thời gian thai nhi dần lớn lên, làm cho bụng mẹ nặng nề, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đây là lúc mẹ bầu cần thay đổi tư thế ngủ khi mang thai cho phù hợp. Giúp bạn thở tốt hơn, làm giảm áp lực lên tử cung, đặc biệt hạn chế được tình trạng chuột rút khi ngủ trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Trong 3 tháng đầu bào thai còn nhỏ nên lực tác động lên cơ thể của mẹ chưa đáng kể. Lúc này mẹ bầu có thể ngủ tùy ý với nhiều tư thế, miễn sao cảm thấy thoải mái. Nằm ngửa hay nằm nghiêng đều thích hợp.

Cộng thêm với việc cơ thể người phụ nữ bắt đầu tăng cường sản xuất máu mang chất dinh dưỡng nuôi bào thai. Cơ chế này tác động đến lượng đường trong máu khiến huyết áp cũng thấp hơn, bà bầu sẽ nhanh mệt mỏi nên muốn được nghỉ ngơi, dẫn tới buồn ngủ.

Tuy nhiên, nếu bà bầu nào có thói quen ngủ sấp hoặc ôm ngủ gối ngủ thì nên thay đổi. Bởi đây không phải là tư thế tốt cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Đặc biệt là tư thế ngủ sấp có thể có tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, gây đau và tê liệt cơ. Tư thế này cũng có thể làm căng, tạo áp lực cho vùng cổ và lưng dưới của mẹ bầu. Mẹ bầu cũng sẽ khó trở mình hoặc xoay người để thoải mái khi nằm ngủ trong tư thế này.

Tư thế ngủ khi mang thai 3 tháng giữa

Bước vào giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, mặc dù không còn phải chịu đựng những cơn ốm nghén như 3 tháng đầu thai kỳ. Tuy nhiên, bụng mẹ bầu ngày càng to. Hơn thế nữa đây là một giai đoạn khó quên bởi mẹ sẽ cảm nhận được sự di chuyển lần đầu tiên của bé yêu.

Vì vậy, mẹ cần tránh các tác động từ bên ngoài. Thời gian này ngoài việc khám thai định kỳ để theo sát tình trạng phát triển của thai, mẹ bầu còn phải chú ý đến việc bổ sung chất dinh dưỡng cho thai nhi sao cho hợp lý. Đồng thời chọn tư thế ngủ cho phù hợp để nghỉ ngơi cho thoải mái.

Thời điểm này ngủ nghiêng sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái nhất. Không gây áp lực lên bào thai như các tư thế nằm khác. Tốt nhất mẹ bầu nên ngủ nghiêng bên trái. Bởi ngủ nghiêng bên trái giúp tiếp thêm chất dinh dưỡng và máu đến nhau thai. Ở tư thế ngủ này cũng giúp cho các bộ phận liên quan không bị chèn ép. Đồng thời sẽ làm giảm áp lực phía dưới chân và lưng dưới, tạo cảm giác thoải mái, giúp mẹ bầu ngủ ngon và sâu giấc hơn. Đặc biệt ngủ nghiêng bên trái còn giúp mẹ bầu tránh được tình trạng tử cung chèn ép vào tĩnh mạch chủ dưới làm giảm lượng máu về tim, gây giảm lưu lượng tim.

3 tháng giữa mẹ nên ngủ nghiêng bên trái

Bên cạnh đó, để có giấc ngủ ngon hơn trong tam cá nguyệt thứ hai thì mẹ bầu hãy uống ít nước ấm vào buổi tối. Nước ấm khi vào cơ thể giúp làm tăng lưu lượng máu đến các mô, tạo điều kiện cho cơ bắp thư giãn. Hơn nữa, uống nước ấm cũng giúp xoa dịu các cơn đau, giúp mẹ bầu chìm vào giấc ngủ nhanh, cảm thấy no hơn, không có cảm giác thèm ăn nửa đêm. Bên cạnh đó, mẹ bầu có thể ăn nhẹ trước ngủ như là trái cây, lát bánh mì… Ăn trước khi đi ngủ 2 tiếng. Ngoài ra, trước khi đi ngủ 1 tiếng mẹ bầu cũng không nên dùng điện thoại hay xem ti vi, để cho tâm trí và cơ thể thư giãn, dễ ngủ hơn.

Trong giai đoạn này, mẹ cần tránh nằm ngửa khi ngủ. Do trọng lượng của thai nhi đã lớn, nếu ngủ nằm ngửa sẽ gây áp lực lên các cơ quan nội tạng của người mẹ. Dẫn đến khó khăn trong việc lưu thông máu, ảnh hưởng đến tính mạng của thai nhi.

Hơn nữa thế, nằm ngửa còn có thể gây tụt huyết áp, chóng mặt. Thậm chí có thể dẫn đến chứng ngừng thở trong lúc ngủ ở phụ nữ mang thai. Chính vì vậy, mẹ bầu cần lựa chọn tư thế ngủ an toàn và phù hợp để giảm các vấn đề thai chết lưu và thai nhi chậm phát triển.

Tư thế nằm ngủ khi mang thai 3 tháng cuối

3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu thường hay khó ngủ, bởi bụng lúc này rất to. Nhiều mẹ bầu còn bị phù nề ở chân, đau nhức. Trong giai đoạn này tử cung thường xoay về phía bên phải. Chính vì vậy, để dễ ngủ và có tinh thần tốt nhất cho cuộc vượt cạn thì mẹ bầu có thể nằm nghiêng trái để giảm bớt áp lực cho các động mạch và vùng xương chậu. Đồng thời làm tăng quá trình lưu thông máu, cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Vì bụng bầu to, khá nặng nề nên mẹ có thể kê gối mỏng, dài ở dưới bụng cho dễ ngủ.

Ngủ nghiêng bên trái cũng là tư thích hợp cho mẹ bầu ở 3 tháng cuối

Bên cạnh đó cũng có thể kẹp thêm một chiếc gối ở giữa hai chân để giúp các khớp xương đầu gối đỡ mỏi. Giảm các áp lực cho cơ thể đồng thời hỗ trợ lưng bớt đau hơn, ngăn ngừa chứng ợ chua đáng kể.

Bên cạnh đó, vừa ngủ nằm nghiêng trái vừa kê cao chân một chút sẽ giúp máu lưu thông, làm chân bớt phù nề. Bên cạnh đó, để ngủ ngon, giúp cơ thể cảm thấy khỏe khoắn mẹ bầu đừng bỏ qua việc tập yoga vào 3 tháng cuối thai kỳ. Bụng đã to, mẹ có thể dùng gối yoga trong quá trình tập, thở đều đặn để đảm bảo quá trình vận chuyển oxy đến bé cưng trong bụng. Mẹ bầu có thể tập tư thế con bướm để cải thiện sức khỏe sinh sản. Đồng thời giúp mở khung xương chậu, đảm bảo cho mẹ lúc sinh dễ dàng và thuận lợi hơn.

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Ngoài ra, mẹ cũng có thể tập tư thế chiến binh. Tư thế yoga này giúp mở rộng khuôn ngực và đôi chân mạnh mẽ. Bài tập này giúp cột sống được tái tạo và có nhiều không gian cho tử cung phát triển. Nếu không thích tư thế chiến binh bạn có thể đổi qua tư thế cầu nguyện. Tư thế này là cách hữu ích để điều chỉnh và làm chủ hơi thở, giúp mẹ bầu tập trung tâm trí hơn và thư giãn để đối phó với cơn đau lúc mang thai và chuyển dạ sắp tới.

Mẹ bầu có thể dùng gối kê phần chân và bụng để dễ ngủ hơn

Qua đây có thể thấy được mang thai là một quá trình phức tạp, không chỉ việc ăn mà ngay cả ngủ cũng phải cẩn trọng. Ở mỗi giai đoạn thai kỳ đều có những đặc trưng riêng. Chính vì vậy, để có một giấc ngủ ngon mà không gây ảnh hưởng tới thai nhi, các mẹ cần chọn tư thế ngủ khi mang thai cho phù hợp để có một thai kỳ thật khỏe mạnh. Không chỉ ban đêm, ngay cả giấc ngủ buổi trưa mẹ cũng cần chú ý. Bởi một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, ngủ đúng tư thế, thoải mái cũng hết sức cần thiết giúp phục hồi thể trạng cho mẹ bầu.