Đâu là tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe của bạn?

Nhìn chung, khi bạn có một cơ thể tỉnh táo, thoải mái thì giấc ngủ sẽ ngon hơn. Ngược lại, nếu thường xuyên thấy mệt mỏi, mất tập trung, hay nổi giận là do bạn mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

Mất ngủ dễ gây ra tình trạng đau lưng, đau cổ, các nếp nhăn trên da và các vấn đề về dạ dày cũng xuất hiện. Tuy nhiên, cách giải quyết lại vô cùng đơn giản bằng việc điều chỉnh tư thế nằm khi đi ngủ.

2. Tư thế nằm ngủ như thế nào là tốt nhất?

+ Tư thế nằm ngửa

Đây là tư thế mà cơ thể bạn sẽ nằm ngửa, chân mở rộng ra hai bên, cánh tay có thể đặt tại nhiều vị trí: đặt ngang bằng với cơ thể, đặt phía sau đầu, đặt lên trên bụng hoặc vươn sang hai bên.

Ưu điểm: Theo các chuyên gia, tư thế này là tốt nhất cho giấc ngủ. Cơ thể bạn sẽ được thở tốt hơn, giảm áp lực lên các vùng xương khớp. Lưng cũng sẽ được giữ thẳng nên tác động tích cực đến sức khỏe cột sống và cổ, làm giảm áp lực lên đĩa đệm cột sống. Bên cạnh đó, việc duỗi thẳng bàn chân còn giúp làm giảm phù ngoại biên (sưng mắt cá chân và bàn chân), giảm tác động của hiện tượng suy tim sung huyết.

Tư thế ngủ nằm ngửa là tốt nhất cho giấc ngủ

Nhược điểm: Tuy nhiên, đây là cách nằm không hợp với những người hay khó thở, tư thế nằm ngửa khiến họ khó thở hơn, lúc này trọng lực sẽ buộc cơ lưỡi hạ xuống vào đường thở, dẫn đến ngáy to. Một số bệnh lý thường gặp do ngáy to như: mất ngủ, mệt mỏi, khô miệng, nghiến răng, tiểu đêm, rối loạn tâm trạng, đau tim, mất thính lực, viêm xoang mãn tính,…

Giải pháp: Bạn có thể đặt thêm một cái gối lớn ở dưới đầu gối khi nằm ngửa để tạo đường cong tự nhiên dưới lưng. Nếu có nhiều vấn đề về hô hấp khi nằm ngửa thì có thể kết hợp thêm tư thế nằm nghiêng.

+ Tư thế nằm nghiêng

Có tất cả 3 dạng tư thế chính khá tương đồng với nhau trong tư thế ngủ nghiêng.

Đầu tiên là tư thế nằm nghiêng bên trái: lúc này cơ thể bạn sẽ ngả sang bên trái, phần vai trái sẽ chịu áp lực lớn, cánh tay trái nằm dưới hoặc có xu hướng khum lên trên, chân hơi cong và chúng xếp chồng lên nhau, đầu gối nâng lên trên.

Tư thế nằm nghiêng bên trái

Ưu điểm: đây được xem là tư thế ngủ giúp giảm tình trạng ngáy khi ngủ. Ngoài ra, chúng cũng rất tốt cho phụ nữ mang thai, bạn có thể đặt thêm một chiếc gối dưới bụng hoặc giữa đầu gối để giúp giảm đau lưng và áp lực lên bàng quang. Tư thế ngủ này cũng khá lý tưởng cho cột sống vì nó sẽ giúp hỗ trợ cho đường cong tự nhiên của cơ thể.

Nhược điểm: Tuy nhiên, trong tư thế này, các cơ quan nội tạng vùng ngực, đặc biệt là tim sẽ vô tình chịu áp lực lớn, lâu dài gây ảnh hưởng đến chức năng tim. Ngoài ra, nằm nghiêng còn tạo ra áp lực lên dây thần kinh ở cánh tay trái hoặc chân, thậm chí, gây ra các vấn đề về vai, lưng.

Giải pháp: Nên sử dụng một chiếc gối dày kê dưới cổ khi ngủ. Vỏ gối bằng chất liệu satin sẽ giúp ngăn ngừa nếp nhăn trên khuôn mặt. Những người có vấn đề về tim mạch được khuyên không được ngủ theo tư thế này.

Thứ hai là tư thế nằm nghiêng bên phải: Tương tự như tư thế nằm nghiêng bên trái, chỉ khác là lúc này cơ thể quay sang hướng phải mà thôi. Đây là tư thế ngủ giúp giảm áp lực cho tim nhưng lại gây áp lực lên thể tích phổi và ảnh hưởng không tốt đến nồng độ oxy trong máu.

Tư thế nằm nghiêng bên phải gây ảnh hưởng không tốt đến nồng độ oxy trong máu

Cuối cùng là tư thế thai nhi: là một dạng nằm nghiêng nhưng cuộn người, cằm cúi xuống, đầu gối co lên, giống hình một “thai nhi”. Cách ngủ này sẽ giúp bạn giảm ngáy ngủ đáng kể và cực tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, nằm lâu trong tư thế cuộn người sẽ khiến lưng và khớp bị căng, lâu ngày gây ra nhiều căng thẳng, dẫn đến chứng đau cổ và lưng nghiêm trọng.

+ Tư thế nằm sấp

Đây là một tư thế ngủ ít phổ biến nhất ở người trưởng thành nhưng hay gặp ở trẻ nhỏ. Lúc ngủ cả cơ thể sẽ nằm úp xuống giường, quay mặt sang một bên, cánh tay mở rộng và đôi chân duỗi thẳng.

Ưu điểm: tư thế ngủ này lúc đầu sẽ khá dễ chịu và thoải mái. Khi cơ thể mệt mỏi, chúng ta dễ có xu hướng ngủ ở tư thế này. Tuy nhiên, bạn không nên nằm úp người xuống giường quá lâu vì tư thế này gây ra nhiều nguy hiểm.

Tư thế nằm sấp trong thời gian đầu sẽ khá dễ chịu và thoải mái

Nhược điểm: cách ngủ này sẽ gây ra nhiều áp lực lên hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, cản trở lưu thông máu nghiêm trọng. Dù thời gian đầu, có thể bạn sẽ ngủ ngon khi nằm sấp nhưng chỉ khoảng 30 phút đến 1 giờ sau bạn sẽ có hiện tượng đau, cứng cổ khi thức dậy. Vì vậy, tư thế này chỉ hợp với một giấc ngủ nhanh tầm 15 - 20 phút là bạn nên chuyển đổi sang tư thế khác.

Cách ngủ này sẽ gây ra nhiều áp lực lên hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, cản trở lưu thông máu nghiêm trọng

3. Tư thế ngủ tốt nhất cho nam giới và nữ giới

Đâu là tư thế ngủ tốt nhất cho phụ nữ?

Đối với phụ nữ, tư thế ngủ nằm ngửa vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nhược điểm chính là khiến chúng ta ngáy to hơn.

Đối với tư thế nằm nghiêng sẽ giúp ngăn đau cổ và lưng, giảm trào ngược axit, đây còn là tư thế rất tốt cho phụ nữ mang thai. Nhưng tư thế này lại khiến núi đôi và làn da xấu hơn.

Đối với phụ nữ, tư thế ngủ nằm ngửa vẫn là lựa chọn tốt nhất

Lời khuyên là bạn không nên giữ nguyên một tư thế ngủ quá lâu nhưng ưu tiên vẫn là xu hướng nằm ngửa khi ngủ nên chiếm phần lớn trong các tư thế ngủ trong m6ọt đêm của phụ nữ.

Đâu là tư thế ngủ tốt nhất cho nam giới?

Nằm ngửa được xem là tư thế ngủ thích hợp nhất với nam giới. Đàn ông nên lựa chọn tư thế nằm ngửa và hai chân dang rộng ra tự nhiên, như vậy vừa không chèn ép nội tạng và bộ phận sinh dục vừa tránh được nguy cơ xoắn bìu.

Bên cạnh đó, tư thế ngủ ngửa còn mang lại một không gian hoạt động đầy đủ cho bìu và dương vật, giúp cơ thể tản nhiệt rất hiệu quả, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu cho các bộ phận sinh dục, từ đó hỗ trợ tích cực cho chức năng tình dục và giúp hệ sinh sản mạnh khỏe hơn.

Đàn ông nên lựa chọn tư thế nằm ngửa và hai chân dang rộng ra tự nhiên

Tóm lại, việc lựa chọn được một tư thế ngủ tốt nhất sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn, hạn chế nguy cơ mất ngủ, đồng thời mang lại một cơ thể khỏe mạnh nhất vào ngày hôm sau. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình tư thế nằm ngủ phù hợp nhất với sức khỏe bản thân.