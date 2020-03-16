Sau thời kỳ sinh nở là khoảng thời gian hết sức khó khăn với các chị em phụ nữ. Họ phải đối mặt với những khó khăn có thể kể đến như: nhan sắc giảm sút, có nguy cơ nhiễm trùng cao và đôi khi phải nhận những hậu quả nghiêm trọng sau sinh.

Sản dịch là dịch chảy ra từ âm đạo của người mẹ sau khi sinh. Sản dịch có máu, các mô niêm mạc trong tử cung cùng một số loại vi khuẩn. Dù sinh thường hay sinh mổ thì sản dịch vẫn chảy ra sau sinh giúp cơ thể người mẹ đào thải chất dịch chảy vào làm sạch tử cung rồi qua âm đạo ra bên ngoài. Thông thường, hiện tượng tiết sản dịch sẽ tự khỏi sau vài tuần.

Một trong những hiện tượng mà nhiều chị em lo ngại sau sinh đó là tiết sản dịch. Vậy phụ nữ sau sinh bao lâu thì hết sản dịch ? Phải chăm sóc cơ thể như thế nào cho đúng cách? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Sản dịch là dịch chảy ra từ âm đạo của người mẹ sau khi sinh – Ảnh minh họa: Internet

Những đặc điểm quan trọng của sản dịch

Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của hiện tượng sản dịch mà các bạn có thể dễ dàng nhận biết.

Màu sắc của sản dịch

Màu sản dịch thay đổi theo thời gian nên các chị em không cần lo lắng. Ngày đầu tiên sau sinh, sản dịch có màu đỏ. Sau 2 đến 4 ngày, sản dịch chuyển sang hồng do mạch máu tử cung lành lại và máu chảy ít đi. Khoảng 10 ngày sau, sản dịch có màu vàng hoặc trắng do thành phần chính trong sản dịch lúc này là bạch cầu và niêm mạc của tử cung.

Màu sản dịch thường biến đổi theo trình tự sau: đỏ có lẫn những cục máu tươi, hồng, nâu, vàng và cuối cùng là trắng.

Lượng sản dịch tiết ra

Ngày đầu tiên sau khi sinh là lúc sản dịch tiết ra nhiều nhất. Tuy nhiên, các chị em không cần lo lắng vì trong thời gian mang thai, lượng máu đã tăng lên khá nhiều nên việc chảy máu trong vài ngày đầu không đủ để gây nên tình trạng thiếu máu.

Sản dịch có màu đỏ trong ngày đầu và đổi màu trong những ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì hết sản dịch?

Tùy theo cơ địa của mỗi người mẹ và chế độ chăm sóc bản thân sau khi sinh mà thời gian kết thúc việc tiết sản dịch sẽ khác nhau. Thông thường, sản dịch sẽ biến mất sau 3 đến 4 tuần, dài nhất là 2 tháng.

Nếu sau 2 hoặc 4 tuần mà sản dịch vẫn không thuyên giảm thì chứng tỏ việc sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề. Có thể bạn hoạt động nhiều và bắt đầu làm việc lại sớm. Trong tình huống này, bạn nên tăng cường nghỉ ngơi và hạn chế vận động.

Khi sản dịch kéo dài hơn 6 tuần, các chị em nên đến bệnh viện để đảm bảo an toàn. Bác sĩ có thể loại bỏ những nguyên nhân hậu sản như tử cung co bóp không tốt gây băng huyết và máu mất nhiều. Đối với trường hợp cơ thể người mẹ không thể tự thoát sản dịch, nguyên nhân có thể đến từ việc sản dịch bị ứ đọng. Lúc này, mẹ cần đến cơ sở y tế để tránh hiện tượng nhiễm trùng sau sinh.

Sau sinh bao lâu thì hết sản dịch còn tùy vào cơ địa mỗi người – Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý đối với sản dịch tiết ra sau sinh

Sau khi sinh xong, có rất nhiều việc các mẹ cần phải làm để giữ gìn và phục hồi sức khỏe, điển hình như:

Theo dõi để phát hiện kịp thời các triệu chứng bất thường

Một số dấu hiệu bất thường cần được theo dõi như: sản dịch có mùi tanh và khó chịu, cơ thể sốt hoặc ớn lạnh, sản dịch vẫn đỏ như ngày đầu và không có dấu hiệu thuyên giảm, ra máu nhiều hơn, kể cả khi nghỉ ngơi đầy đủ nhưng sản dịch vẫn ra nhiều sau 4 ngày, sản dịch máu đông thành từng cục vón nhỏ, cảm thấy cơ thể yếu, chóng mặt, rã rời, nhịp tim không đều.

Các biểu hiện bất thường trên có thể dẫn đến nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời.

Chăm sóc sức khỏe

Các chị em sau sinh cần tăng cường nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng.

Nên dùng băng vệ sinh khổ lớn cho các mẹ mới sinh và tránh dùng tampon.

Giữ vệ sinh sạch sẽ, cụ thể bạn nên thay băng vệ sinh mới sau mỗi giờ. Tần suất có thể là 2 giờ/1 lần trong ngày đầu mới sinh, dần dần có thể 3 đến 4 giờ mới thay 1 lần.

Trước và sau khi thay băng vệ sinh, mẹ phải rửa tay thật sạch và đừng quên tắm bằng nước ấm.

Ăn mặc sau sinh

Mẹ bầu nên cẩn thận trong việc thay quần áo sạch sẽ, không nên dùng lại những bộ đồ đã dính vết sản dịch hoặc quá cũ. Cần lưu ý quần áo phải thật thoải mái và rộng rãi.

Cần hết sức lưu ý những biểu hiện bất thường của sản dịch – Ảnh minh họa: Internet

Cách nhanh hết sản dịch

Trước khi thực hiện các mẹo dưới đây bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ vì cơ địa mỗi người khác nhau. Bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản sau để giúp sản dịch mau hết như: Ăn canh hoặc uống nước rau ngót, ăn canh trứng với đậu phụ, uống nước chè vằng. Hay đơn giản là chỉ cần không nịt bụng quá chặt, không nằm gác chân, cho bé bú sớm, vệ sinh vùng kín sạch sẽ,…

Cách hiệu quả và an toàn nhất để nhanh hết sản dịch là chăm sóc sức khỏe thật tốt – Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian sau sinh của phụ nữ rất khó khăn và nguy hiểm không kém gì lúc mang thai nếu như không biết cách chăm sóc cơ thể. Hiện tượng sản dịch tiết ra sau khi sinh là bình thường nhưng nếu chủ quan sẽ gây nguy hiểm cho phụ nữ.

Mong những chia sẻ về việc tiết sản dịch cũng như giải đáp thắc mắc sau sinh bao lâu thì hết sản dịch trong bài viết có thể giúp ích được mẹ bầu có thời gian ở cữ an toàn.