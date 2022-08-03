Nuôi con một mình? 3 lời khuyên cho cha mẹ!

Nuôi dạy con 03/08/2022 16:06

Người ta thường nói rằng một đứa trẻ chỉ cảm thấy đơn độc có thể phải chịu đựng sự cô đơn và có thể không hòa đồng như những đứa trẻ có anh chị em. Vì vậy, làm thế nào để bạn đảm bảo rằng người đầu tiên và duy nhất bạn yêu quý này không rơi vào tình trạng cô đơn hoặc cái bẫy khó xử của xã hội? Dưới đây là một số chiến lược nuôi dạy con cái hiệu quả.

Nuôi con một mình? 3 lời khuyên cho cha mẹ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Giúp con kết bạn

Nuôi con một mình? 3 lời khuyên cho cha mẹ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là cha mẹ, bạn có thể dành tất cả sự quan tâm cho đứa con duy nhất của mình, nhưng sự cô đơn có thể tạo nên "cái đầu xấu xí". Vì vậy, hãy đảm bảo rằng con bạn tham dự càng nhiều cuộc tụ họp xã hội và kết bạn càng tốt. Đưa con bạn đi dạo trong công viên, ghi danh cho con tham gia một lớp học theo sở thích hoặc để con tiếp xúc với anh chị em họ và những người thân trẻ tuổi khác thường xuyên nhất có thể. Đừng bảo vệ quá mức, hãy để chúng thưởng thức bữa ăn tối tại nơi ở của bạn bè hoặc đăng ký tham gia các trại hè.

2. Nội quy vẫn phải đảm bảo

Nuôi con một mình? 3 lời khuyên cho cha mẹ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là cha mẹ, bạn có thể có xu hướng nhượng bộ mọi ý thích và sở thích của con mình vì có lẽ với bạn lúc này con là người thương duy nhất của bạn. Hãy cẩn thận, theo một cách nào đó có thể bạn sẽ nuôi dưỡng cái theo hướng được gọi là "Hội chứng Hoàng đế nhỏ", một chứng rối loạn hành vi trong đó đứa trẻ phát triển một mối quan hệ khắt khe với cha mẹ của chúng. Vì vậy, hãy đưa ra một số quy tắc cơ bản để khuyến khích con bạn thực hiện những kỳ vọng của mình và đáp ứng nhu cầu của người khác.

3. Hướng dẫn con cách chia sẻ và quan tâm

Nuôi con một mình? 3 lời khuyên cho cha mẹ! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia nói rằng một đứa trẻ có thể khó thích nghi với những quan điểm khác nhau. Kết quả là, con có thể có những ý kiến ​​cứng nhắc và ít thể hiện sự đồng cảm. Để tránh điều này, bạn cần làm cho trẻ học được tinh thần đồng đội là gì. 

Vì vậy, hãy khuyến khích con tham gia vào các hoạt động nhóm ở trường và ở những nơi khác. Ngoài ra, hãy để con bạn chia sẻ một số thứ yêu thích của mình, chẳng hạn như đồ chơi với bạn bè hoặc anh chị em họ.

 

Theo Femina

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