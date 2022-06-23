Những lý do cho thấy việc nuôi dạy con cái theo cách 50/50 không hề suôn sẻ như chúng ta thường nghĩ

Phân chia trách nhiệm và chia sẻ công việc nghe có vẻ giống như một cách chữa trị cho mọi rắc rối không mong muốn. Mọi thứ dường như dễ dàng như chiếc bánh, bạn làm được 50% ngày hôm nay và đối tác của bạn có thể làm phần còn lại vào ngày mai. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều đơn giản như thế. Một khi bạn thực sự thử điều này, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều cạm bẫy khó chịu.

Hàng tấn công việc áp lực mà cả bố và mẹ đều phải chịu áp lực trong bất kỳ mối quan hệ nào. Cho dù bạn có hào hứng với việc sinh con đến đâu, thì xung đột là một phần không thể tránh khỏi. Kiệt sức khiến cho các ông bố bà mẹ dễ cáu khỉnh hơn, và việc thường xuyên kiểm soát việc chia đều trách nhiệm chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải linh hoạt, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, đặc biệt là khi bạn có con nhỏ trong nhà.

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Vì bạn đã chọn cách phân chia việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 chứ không phải là 70/20, bạn phải luôn giữ liên lạc với vợ/chồng của mình. Điều này có thể có vấn đề vì một số tình huống không thích hợp cho giao tiếp trong nội bộ và thiếu hiệu quả, chẳng hạn như tắc đường hoặc trễ thời gian. Giao tiếp yên ổn, nhẹ nhàng là điều quan trọng và nếu bạn không duy trì nó thường xuyên, tốt hơn hết bạn nên chọn cách cách nuôi dạy con mình theo tỷ lệ 50/50.

3. Khó có thể thay đổi suy nghĩ của bạn

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Nó có thể là một thử thách bạn để buông bỏ niềm tin của mình và nhận lấy một quan điểm mới. Thông thường, việc nuôi dạy con cái sẽ chia rẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi không hồi kết về việc ai là người cha hoặc người mẹ tốt nhất. Có thể dễ dàng phân chia và thực hiện, nhưng điều cần thiết là để cho vợ/chồng của bạn chia sẽ việc này. Một số cũng cố gắng không làm việc nhà và giao tất cả công việc cho cha mẹ, điều này cũng tạo ra nhiều phức tạp trong mối quan hệ.

4. Khó có thể tìm thấy sự cân bằng

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Không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể tuân thủ số lượng nhiệm vụ như nhau. Một số người vợ hoặc chồng có thể lừa dối nhau và giảm bớt trách nhiệm của họ trong khi người kia làm nhiều hơn mức cần thiết. Sự thành công của phong cách nuôi dạy con cái còn phụ thuộc vào công việc và những dự án cấp bách của cha mẹ, vì vậy, đôi khi, một trong hai người sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái.

5. Sự hài lòng trong mối quan hệ có thể đi xuống

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Có vẻ như việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 có thể tự động giải quyết. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm lớn. Việc chia nhỏ việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 đòi hỏi sự giao tiếp và thỏa hiệp, và nếu kỳ vọng của bạn không được đáp ứng, bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Bạn có thể cảm thấy rằng làm mọi thứ theo cách của mình là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều cần thiết là phải hiểu rằng “cách hoàn hảo” thì không tồn tại.

Làm thế nào để bạn phân chia trách nhiệm của cha mẹ? Cách tiếp cận nào không bao giờ hiệu quả với bạn?

Theo Bright Side.