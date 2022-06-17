Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết

Nuôi dạy con 17/06/2022 07:08

Có lẽ đọc sách trước khi đi ngủ là một trong những hoạt động ít người làm nhất trước khi họ bước lên chiếc giường của mình. Có lẽ là do họ không có thời gian hay bận rộn một việc gì khác. Tuy nhiên, nếu bạn là cha mẹ và đang có con nhỏ thì tốt nhất bạn nên dành một ít thời gian cho hoạt động này. Vì lợi ích mà nó mang lại khiến chúng ta không màng ngạc nhiên. Vậy những lợi ích đó là gì, cùng nhau tìm hiểu nhé.

Trẻ em tiếp thu mọi thứ trong những năm đầu đời, vì vậy tốt hơn hết là bạn nên tận dụng điều đó và dạy chúng một số thói quen tuyệt vời, chẳng hạn như đọc sách. Dù ở độ tuổi nào, việc đọc sách cho con bạn sẽ thúc đẩy sự phát triển trí não của chúng, sự gắn kết giữa các bạn với nhau và rất nhiều kỹ năng quan trọng khác sẽ phục vụ chúng trong suốt cuộc đời. Đó là lý do tại sao tạo ra một nghi thức đọc sách nhỏ mỗi đêm sẽ làm nên điều kỳ diệu cho con bạn về lâu dài.

Dạy con bạn tính kiên nhẫn

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Kiên nhẫn là một kỹ năng quý giá trong cuộc sống mà nhiều người có thể thiếu. Rất may, những điều đó có thể được dạy cho những đứa trẻ của chúng ta từ khi còn rất nhỏ, vì lắng nghe những câu chuyện được đọc cho chúng nghe khiến trẻ kiên nhẫn hơn. Việc phát triển kỹ năng kiên nhẫn giúp con bạn lắng nghe tích cực hơn và cả hai đồng hành cùng nhau. Bằng cách đó, trong tương lai, con bạn sẽ là một người biết lắng nghe, khiến mọi người cảm thấy được lắng nghe và quý trọng.

Phong phú thêm vốn từ vựng cho con của bạn

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đọc sách không chỉ tốt cho chúng ta mà còn có thể rất tốt cho trẻ sơ sinh của chúng ta. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Rhode Island, những đứa trẻ được đọc sách có thể hiểu nhiều từ hơn những đứa trẻ không được đọc. Kết quả cho thấy khả năng tiếp thu từ vựng của những đứa trẻ tăng 40%, trong khi con số này chỉ là 16% đối với nhóm không được đọc.

Phát triển trí tưởng tượng của trẻ

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đọc sách mở rộng trí tưởng tượng của chúng ta , vì vậy, một cách tự nhiên, nó sẽ khơi dậy trí tưởng tượng của con bạn. Chúng ta càng đọc nhiều cho con nghe, chúng càng dễ hình dung những câu nói và câu chuyện đó trong tâm trí chúng. Sự rèn luyện liên tục của não bộ sẽ cải thiện khả năng tưởng tượng của trẻ, sáng tạo hơn và cởi mở hơn với những ý tưởng mới.

Đồng cảm với mọi người

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bạn có thể không tưởng tượng rằng sách và sự đồng cảm đi đôi với nhau, nhưng chúng có, và kỹ năng sống rất quan trọng đó có thể được dạy cho con bạn từ khi còn nhỏ. Khi trẻ được đọc hoặc tự đọc truyện, trẻ có cơ hội xem và trải nghiệm câu chuyện đó theo quan điểm của nhân vật. Bằng cách đó, họ có thể hiểu những gì đang xảy ra với những nhân vật đó, trải nghiệm kinh nghiệm của họ và hiểu cảm xúc của họ.

 Khuyến khích sự tham gia và cải thiện kỹ năng giao tiếp

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Đọc sách cải thiện khả năng tương tác và giao tiếp của trẻ. Đừng quá khó chịu nếu họ liên tục ngắt lời bạn khi bạn đang đọc truyện cho họ nghe, đó thực sự là một điều rất tốt. Trả lời câu hỏi của họ, giải thích mọi thứ và kết nối những gì đang xảy ra trong câu chuyện bạn đang đọc với điều gì đó có thể đã xảy ra với bạn trong cuộc sống thực. Giúp họ tham gia bằng cách hỏi họ cảm giác của các nhân vật như thế nào và điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Dạy con bạn cách chú ý mọi thứ

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ, rất dễ bị phân tâm, vì vậy việc đọc sách cho các em nghe có thể dạy cho các em sự tập trung và khả năng chú ý . Họ phải lắng nghe và ngồi yên để có thể hiểu được câu chuyện, điều này có thể dẫn đến ít nổi giận hơn. Các lợi ích bổ sung đó là khả năng đọc hiểu tốt hơn, kỷ luật tự giác tốt hơn, thời gian chú ý lâu hơn và khả năng ghi nhớ tốt hơn. Đó là tất cả những kỹ năng sẽ rất hữu ích cho con bạn ở trường và trong cuộc sống khi trưởng thành.

Giúp truyền cảm hứng yêu thích đọc sách

Đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích mà bố mẹ chưa hề biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Bằng cách bắt đầu cho con bạn đọc khi chúng vẫn còn nhỏ, bạn đang dần giúp chúng phát triển niềm đam mê với sách và đọc. Trẻ em, khi tiếp xúc với sách, có nhiều khả năng chọn chúng hơn trò chơi điện tử, TV và các hình thức giải trí khác, ngay cả khi chúng lớn hơn.

Theo Bright Side.

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