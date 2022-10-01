Nghiên cứu mới nhất của Pigeon giúp bé ti mẹ và ti bình song song dễ dàng

Nuôi dạy con 01/10/2022 14:37

Đối với các mẹ bỉm hiện đại, nhu cầu cho con ti song song vừa trực tiếp từ mẹ, vừa gián tiếp từ bình là cực kì lớn. Vì hầu hết các mẹ đều phải đi làm lại khi bé từ 4 - 6 tháng tuổi, không thể ở suốt bên cạnh cho con bú mỗi ngày. Và ai cũng hiểu sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng lý tưởng đối với sự phát triển của bé yêu.

 Núm ty siêu mềm tựa ty mẹ - nhu cầu không thể thiếu của con.

Hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn nên tập cho bé bú bình ít nhất 2 tuần trước khi phải đi làm lại để cả mẹ và bé đều có thời gian điều chỉnh phù hợp. Việc bú sữa từ bình đòi hỏi những cử động miệng và lưỡi khác với bú mẹ, do đó bé có thể sẽ mất một chút thời gian để làm quen với sự thay đổi này.

Tuy nhiên, nếu mẹ hiểu được tâm lý và nhu cầu của trẻ, thì chuyện tập ti bình sẽ không còn là nỗi lo quá lớn. Ngoài việc vẫn cho trẻ ti bình theo nhu cầu và nhịp ăn cũ, mẹ đừng quên yếu tố quan trọng nhất chính là núm ty càng ít có sự khác biệt với ty mẹ bao nhiêu thì tỉ lệ thành công càng cao bấy nhiêu.

 Nghiên cứu mới nhất của Pigeon giúp bé ti mẹ và ti bình song song dễ dàng - Ảnh 1

Việc sử dụng một núm ty với chất liệu mềm tựa ty mẹ, nhịp chảy sữa chậm vừa phải sẽ cho trẻ trải nghiệm ti sữa thoải mái và hiệu quả. Trong khi bé bú bình, bạn cũng hãy cho bé tạm dừng thường xuyên và đổi bên để tạo cảm giác giống như khi bé bú mẹ. Và lưu ý cho bé dừng bú khi có dấu hiệu no.

Khớp ngậm đúng - kỹ năng quan trọng khi nuôi con bằng sữa mẹ.

Theo khoa học, khớp ngậm đúng hay vị trí đặt môi của bé trên bầu ti mẹ chính là chìa khóa nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Khớp ngậm đúng không chỉ giúp bé nhận được nguồn dinh dưỡng tối đa từ mẹ, mà còn là một cách hiệu quả giúp mẹ “gọi sữa” về.

 Nghiên cứu mới nhất của Pigeon giúp bé ti mẹ và ti bình song song dễ dàng - Ảnh 2

Đối với trẻ, khớp ngậm đúng giữ vai trò rất lớn trong khi bú, vì thúc đẩy cử động lưỡi tự nhiên, giúp sữa chảy xuống đều đặn, từ đó hạn chế tình trạng sặc sữa, cũng như cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Ngược lại, nếu bé ngậm bắt không đúng khớp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hấp thụ chất, bé thiếu sữa, lâu dài có thể dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng, dễ mắc bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa dễ bị nhiễm khuẩn, dễ bị dị ứng.

Với nghiên cứu mới Pigeon PPSU Thế hệ III, trải nghiệm ti bình và ti mẹ song song trở nên thật dễ dàng.

Luôn đồng hành và không ngừng nỗ lực cải tiến các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản Pigeon vừa cho ra đời sản phẩm cải tiến mới tinh của năm 2022 chính là bình sữa Pigeon Thế hệ III với điểm nổi bật là đường khớp ngậm thần thánh và núm ty siêu mềm tựa kẹo bông xốp. Có thể nói, đây chính là sản phẩm vượt trội nhất của Pigeon tính đến nay, sau hơn 60 năm nghiên cứu cử động bú tự nhiên của trẻ, tập trung vào ba bước quan trọng nhất khi trẻ ti bao gồm ngậm ti, cử động lưỡi nhu động và nuốt sữa.

 Nghiên cứu mới nhất của Pigeon giúp bé ti mẹ và ti bình song song dễ dàng - Ảnh 3

Nghiên cứu do Pigeon thực hiện cho thấy một em bé bú mẹ đưa núm vú của mẹ vào miệng đến độ sâu khoảng 22mm tính từ đầu ti, với môi bao phủ núm vú lên đến tận quầng vú. Núm vú của bà mẹ cũng được nghiên cứu là có thể kéo dài gấp khoảng 4 lần chiều dài thông thường trong miệng trẻ. Dựa vào nghiên cứu này, Pigeon đã tạo ra bình sữa Thế hệ III có bổ sung thêm đường khớp ngậm thần thánh  với  vị trí và độ sâu gần đúng kích thước được khuyến nghị để khuyến khích trẻ ngậm ty dễ dàng và đúng cách, như thể chúng đang bú mẹ. Đường khớp ngậm này giúp hỗ trợ trẻ đặt lưỡi vào vị trí thích hợp, thúc đẩy chuyển động lưỡi tự nhiên, tăng độ bám trên môi bé, và giúp ngăn chặn tình trạng rỉ sữa từ khóe miệng của bé.

Nghiên cứu mới nhất của Pigeon giúp bé ti mẹ và ti bình song song dễ dàng - Ảnh 4

Thêm vào đó, núm ty thế hệ mới cũng được Pigeon cải tiến giúp mô phỏng giống gần như hoàn hảo đối với ty mẹ, giúp trẻ có thể chuyển đổi tự nhiên giữa bú mẹ và bình song song một cách dễ dàng. Núm ty Pigeon Thế hệ III mới được làm từ 100% silicone và mềm hơn nhiều so với những dòng trước đây giúp bé cử động lưỡi trơn tru hơn và có trải nghiệm ti sữa hiệu quả.

Nghiên cứu mới nhất của Pigeon giúp bé ti mẹ và ti bình song song dễ dàng - Ảnh 5

Để trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lí đến từ sữa mẹ và hiểu về khớp ngậm đúng. Từ nay, mẹ đã có thể yên tâm cho con bú đúng khoa học và chuyển đổi dễ dàng hơn giữa ti mẹ - ti bình với sản phẩm Bình sữa & núm ty Pigeon thế hệ III  mới.

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Từ khóa:   Bình sữa

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