Ngăn ngừa và điều trị táo bón ở trẻ em dễ dàng hơn khi ba mẹ chú ý những điều này

Bạn có thể thử các biện pháp khắc phục này cùng với các thay đổi lối sống và chế độ ăn uống khác để giảm táo bón ở trẻ em.

Những thay đổi trong chế độ ăn uống, thói quen hoặc môi trường, ngược đãi trẻ em, căng thẳng, thuốc men, bệnh tật và nhiều yếu tố khác cũng có thể cản trở chức năng tiêu hóa của con bạn và gây ra táo bón.

Có một số loại nước trái cây có chứa một lượng đáng kể sorbitol, một loại đường có thể thúc đẩy quá trình làm rỗng ruột.

Hơn nữa, nước ép trái cây là một thức uống lành mạnh cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho hệ tiêu hóa. Nước bổ sung giúp làm mềm phân cứng để bài tiết dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Các lựa chọn hàng đầu bao gồm nước ép lê, nho trắng và mận khô. Tốt nhất nên cho bé uống nước ép trái cây tươi hơn là những loại nước đóng gói thường chứa các chất phụ gia có hại và lượng đường dư thừa.

2. Xoa bụng nhẹ nhàng cho trẻ

Mát-xa có thể hoạt động giống như thuốc nhuận tràng vì chúng có thể kích thích nhu động ruột. Mát-xa bụng là một lựa chọn an toàn để điều trị táo bón vì nó không có tác dụng phụ đối với sức khỏe của trẻ.

Mát-xa nhẹ nhàng trên bụng có thể giúp giảm bớt sự khó chịu. Ngoài ra, xoay chân của trẻ theo chiều kim đồng hồ khi trẻ nằm ngửa, chân gập vào bụng cũng có thể hữu ích.

Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để giảm táo bón

May mắn thay, hầu hết các trường hợp táo bón đều diễn ra trong thời gian ngắn và có thể dễ dàng điều trị bằng các biện pháp can thiệp đơn giản tại nhà.

1. Ăn thực phẩm giàu chất xơ và men vi sinh

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ là một chất nhuận tràng tự nhiên và giúp điều trị táo bón bằng cách làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Bao gồm các loại thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như bánh mì nguyên hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cũng như trái cây và rau (tốt nhất là chưa gọt vỏ) trong chế độ ăn của con bạn.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột hàm lượng chất xơ có thể gây ra tình trạng hình thành khí và đầy hơi. Do đó, hãy tăng dần lượng chất xơ cho trẻ không quá 5 gam mỗi ngày.

Táo bón có thể được kiểm soát bằng cách bổ sung sữa chua Hy Lạp và các nguồn men vi sinh khác trong chế độ ăn của trẻ. Probiotics hoặc vi khuẩn tốt có thể giúp điều trị hiệu quả chứng táo bón vì chúng làm tăng tần suất đi tiêu.

2. Không nên cho con ăn gì

Các loại thực phẩm sau đây có thể khiến con bạn ngày càng bị táo bón và bạn cần tránh cho bé ăn:

Đồ ăn nhanh

Thịt

Đồ ăn đông lạnh

Khoai tây chiên

Thực phẩm chế biến như bánh mì kẹp xúc xích

Mónnướng

Ngũ cốc không dành cho trẻ em

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi chuối thúc đẩy sức khỏe ruột kết, chúng có thể dẫn đến táo bón, đặc biệt là ở trẻ em. Chuối chưa chín rất giàu tannin (100-250 mg / 100 g chuối) và tinh bột kháng amylase có thể làm trầm trọng thêm hoặc gây táo bón.

Chuối chín chứa các chất xơ hòa tan (3 g / 120 g chuối), đường hòa tan, ít tannin và tinh bột kháng amylase. Vì vậy, nên tránh cho trẻ bị táo bón ăn chuối.

Táo bón thường là kết quả của việc lựa chọn thực phẩm kém, thiếu chất xơ và chứa nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, carbs phức tạp và các yếu tố không lành mạnh khác thay vào đó có thể làm hệ tiêu hóa của con bạn hoạt động quá tải. Hạn chế tiêu thụ những thực phẩm không lành mạnh này có thể giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh táo bón.

3. Giữ một lịch trình ăn uống đều đặn

Thuyết phục con bạn ăn đủ ba bữa trong ngày thay vì ăn vặt suốt cả ngày. Điều này đảm bảo sự ngon miệng đầy đủ trong bữa ăn, giúp trẻ có thể ăn nhiều rau hơn là ăn vặt với bánh quy và khoai tây chiên giòn. Bụng no cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi tiêu thích hợp.

Trẻ thường quấy khóc vì thức ăn dẫn đến táo bón. Điều quan trọng là phải đối phó với con bạn một cách kiên nhẫn và mang lại sự thay đổi dần dần trong thói quen ăn uống của chúng. Lưu giữ hồ sơ về lượng thức ăn và chất lỏng của con bạn có thể giúp chuyên gia y tế xác định xem chế độ ăn uống có gây táo bón hay không.

4. Uống đủ chất lỏng

Mất nước là lý do phổ biến gây táo bón ở trẻ em. Lượng nước trong cơ thể không đủ làm cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa, dẫn đến việc hình thành phân khô và cứng.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, bạn cần nước để rửa sạch chất xơ qua đường ruột. Chỉ một phần lượng chất xơ được đưa vào cơ thể, trong khi phần còn lại bổ sung lượng lớn chất xơ vào phân để dễ dàng đi qua ruột và ra khỏi cơ thể. Nó hoạt động như vậy bằng cách ngâm trong nước có trong đường tiêu hóa của bạn và biến thành một chất giống như gel làm tăng thêm trọng lượng cho phân của bạn.

Tuy nhiên, nếu không có đủ nước trong hệ thống cơ thể, chất xơ không tiêu hóa được sẽ vẫn cứng và làm cho phân cứng, khô và khó đi dẫn đến táo bón. Do đó, nếu bạn dự định tăng lượng chất xơ như một biện pháp để hạn chế táo bón, hãy đảm bảo kết hợp nó với việc tăng đồng thời lượng chất lỏng hàng ngày của bé.

Ảnh minh họa: Internet

Việc hấp thụ đầy đủ chất lỏng trong suốt, khoảng 60 ml nước cho mỗi gam chất xơ là rất quan trọng. Bạn có thể truyền nước cho con mình dưới các hình thức:

Nước

Nước ép táo, mận khô và lê (để giảm táo bón)

Toàn bộ trái cây (do hàm lượng chất xơ cao)

Nước dừa

Nước rau quả

Đôi khi trẻ có thể cố gắng không uống nước. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng cốc hoặc ống hút đặc biệt trông hấp dẫn hoặc tạo hương vị cho nước với chanh hoặc dưa chuột để thu hút bé.

5. Cho con bạn hoạt động thể chất

Ảnh minh họa: Internet

Việc tập thể dục hàng ngày đều quan trọng như nhau đối với người lớn và trẻ em. Tập thể dục thường xuyên giúp ngăn ngừa béo phì ở trẻ em, giải phóng năng lượng dự trữ, dạy thói quen tốt và duy trì nhu động ruột khỏe mạnh.

Hoạt động thể chất tạo điều kiện cho thức ăn di chuyển nhanh chóng dọc theo ruột già và giúp co cơ, dẫn đến tống phân ra ngoài.

6. Sửa thói quen đi vệ sinh

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em thường bị táo bón vì chúng nhịn đi tiêu khi bận tâm việc khác, đặc biệt là khi đang chơi. Thói quen đi vệ sinh cố định giúp con bạn hình thành thói quen đi đại tiện thường xuyên.

Để huấn luyện con bạn, hãy thử bắt chúng ngồi vào bồn cầu sau bữa ăn, mỗi lần 10 phút. Đảm bảo rằng đó là khoảng thời gian thú vị cho trẻ và tránh kích động nếu trẻ không đi tiêu.

Sử dụng bệ để chân có thể tạo đòn bẩy để bài tiết dễ dàng. Nếu đứa trẻ cảm thấy thoải mái, hãy đồng hành cùng chúng trong khi huấn luyện.

Theo Emedihealth