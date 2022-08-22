8 bài tập bạn có thể thực hiện nhẹ nhàng khi mang thai để quá trình chuyển dạ ít đau hơn

Đối với tất cả các bà mẹ sắp sinh, một số bài tập sau đây sẽ giúp bạn săn chắc cơ thể để sẵn sàng cho quá trình chuyển dạ và sinh nở, cũng như giảm bớt một số cơn đau khi mang thai phổ biến nhất.

Đầu tiên, chúng ta nên đề cập rằng có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất để tập gym khi bạn mang thai nếu bạn chưa từng tập nó trước đây. Nếu đó không phải là trường hợp mang thai có nguy cơ cao, thì thói quen tập thể dục của bạn nên giữ nguyên hoặc trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Sẽ là một quan niệm sai lầm phổ biến rằng tập thể dục có thể dẫn đến sẩy thai. Hoạt động tim mạch nhẹ như đi bộ hoặc bơi lội sẽ giúp tăng cường sức chịu đựng mà bạn sẽ cần trong quá trình chuyển dạ và nó cũng có thể làm giảm nguy cơ sinh mổ hoặc trẻ sơ sinh có cân nặng cao bất thường.

Vì vậy, đây là một số bài tập tốt nhất cho mọi bà mẹ.