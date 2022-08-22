Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này

Đây là tổng hợp những lại dưỡng chất dinh dưỡng mà các con nhà bạn đều rất cần:

Rải cà rốt và các loại rau và trái cây màu cam khác như dưa đỏ và khoai lang vào đĩa của trẻ. Đừng quên bổ sung các loại rau lá xanh nữa các mẹ nhé. Thêm các ly sữa bổ sung dinh dưỡng cũng là ý kiến hay.

Vitamin này là chìa khóa cho thị lực tốt, đặc biệt là đối với màu sắc và thị lực ban đêm. Nó cũng cung cấp cho hệ thống miễn dịch của trẻ - cơ quan bảo vệ cơ thể chống lại vi trùng và tăng cường chống nhiễm trùng.

2. Vitamin B

Ảnh minh họa: Internet

Những chất dinh dưỡng vitamin B này bao gồm thiamin, riboflavin, niacin, folate, axit pantothenic, B6, B12 và biotin, giúp cơ thể chúng tạo ra và sử dụng năng lượng. Nếu không có đủ vitamin B, trẻ em có thể bị thiếu máu.

Bạn có thể tìm thấy vitamin B ở hầu hết các nhóm thực phẩm. Ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gà, thịt, rau xanh và sữa.

3. Vitamin C

Ảnh minh họa: Internet

Loại vitamin này giúp trẻ tránh hắt hơi và sụt sịt bằng cách giúp cơ thể chúng chống lại nhiễm trùng. Nó cũng giúp vết xước và vết cắt mau lành hơn.

Trẻ em có thể uống một ly nước cam hoặc tốt hơn là ăn một quả cam. Các loại trái cây và rau quả khác cũng là nguồn cung cấp C tuyệt vời: dâu tây, cà chua, dưa đỏ và ớt đỏ ngọt.

4. Vitamin D

Tại sao trẻ em cần nó: Để có xương và răng chắc khỏe, trẻ em cần chất dinh dưỡng này mỗi ngày. Nó giúp con hấp thụ canxi để cơ thể hình thành xương.

Ảnh minh họa: Internet

Da tạo ra vitamin này khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhưng vì tia UV cung cấp năng lượng cho quá trình đó cũng có thể gây ung thư, con bạn không nên phơi nắng quá nhiều. Thay vào đó, hãy tăng cường D bằng sữa tăng cường, ngũ cốc, cá ngừ, cá hồi hoặc trứng.

5. Canxi

Khoáng chất này cần thiết cho xương và răng khỏe mạnh. Quá ít có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh xương cao hơn sau này trong cuộc sống.

Sữa là nguồn tốt nhất cũng cấp canxi. Một vài khẩu phần sữa ít béo và sữa chua mỗi ngày sẽ giúp xương của trẻ cứng cáp.

6. Choline

Chất dinh dưỡng này không phải là vitamin, mặc dù nó thường được phân nhóm với vitamin B, nhưng nó vẫn quan trọng. Các tế bào cần nó để giữ hình dạng của chúng và hệ thống thần kinh cần nó để truyền tải thông điệp khắp cơ thể.

Cơ thể không tự tạo ra choline, vì vậy trẻ em phải lấy chất này từ các loại thực phẩm như trứng, cá, thịt bò, thịt gà và bông cải xanh.

7. Sắt

Các tế bào hồng cầu sử dụng nó để di chuyển oxy đến phần còn lại của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thịt nạc hoặc cho trẻ ăn các loại thực phẩm khác như đậu, rau xanh đậm và ngũ cốc tăng cường chất sắt. Để giúp cải thiện sự hấp thụ, hãy phục vụ những thực phẩm này với một ly nước cam nữa ba mẹ nhé.

8. Magie

Chất dinh dưỡng này là một trong những nền tảng xây dựng các tế bào của cơ thể và nó quan trọng để tạo ra năng lượng. Một chế độ ăn uống giàu magie cũng sẽ giúp tim của con bạn hoạt động mạnh mẽ khi trưởng thành.

Ngũ cốc cám, gạo lứt, đậu phụ, đậu, hạnh nhân và các loại hạt khác đều là những nguồn tuyệt vời của magie.

9. Kali

Hầu hết mọi tế bào và cơ quan trong cơ thể đều cần nó để hoạt động bình thường. Nó cũng quan trọng đối với huyết áp, để giữ cho tim bơm và các cơ hoạt động khi trẻ chạy xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối chứa nhiều kali, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy nó trong khoai lang, đậu trắng, sữa tách béo và sữa chua ít béo.

10. Kẽm

Kẽm có thể ngăn ngừa cảm lạnh bằng cách giúp hệ thống miễn dịch của trẻ chống lại vi rút và vi trùng khác. Thêm vào đó, cơ thể của bé cần nó để tăng trưởng và phát triển đúng cách.

Thịt gà, đậu và ngũ cốc ăn sáng tăng cường là nguồn giàu kẽm.

11. Thực phẩm tăng cường

Cách tốt nhất để đảm bảo con bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết là cho chúng ăn hỗn hợp các loại thực phẩm khác nhau. Nước cam tăng cường, bánh mì và ngũ cốc cũng có thể giúp bạn đảm bảo chúng có được dinh dưỡng cân bằng.

Nếu bạn vẫn lo lắng khi con kén ăn thì hãy hỏi bác sĩ nhi khoa xem con bạn có cần bổ sung vitamin và khoáng chất hàng ngày hay không nhé.

Theo WebMD