Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này

Nuôi dạy con 22/08/2022 07:45

Trẻ lớn khỏe mạnh luôn cần sự chăm sóc từ thể chất đến tinh thần. Một em bé hạnh phúc khi được ươm mầm bởi sức khỏe tinh thần vui vẻ, trong khi đó nếu được bổ sung thêm các dưỡng chất dinh dưỡng thiết yếu, bé lại càng khỏe mạnh và có sức khỏe bền vững hơn nữa.

Đây là tổng hợp những lại dưỡng chất dinh dưỡng mà các con nhà bạn đều rất cần:

1. Vitamin A

 

Vitamin này là chìa khóa cho thị lực tốt, đặc biệt là đối với màu sắc và thị lực ban đêm. Nó cũng cung cấp cho hệ thống miễn dịch của trẻ - cơ quan bảo vệ cơ thể chống lại vi trùng và tăng cường chống nhiễm trùng.

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rải cà rốt và các loại rau và trái cây màu cam khác như dưa đỏ và khoai lang vào đĩa của trẻ. Đừng quên bổ sung các loại rau lá xanh nữa các mẹ nhé. Thêm các ly sữa bổ sung dinh dưỡng cũng là ý kiến hay.

2. Vitamin B

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những chất dinh dưỡng vitamin B này bao gồm thiamin, riboflavin, niacin, folate, axit pantothenic, B6, B12 và biotin, giúp cơ thể chúng tạo ra và sử dụng năng lượng. Nếu không có đủ vitamin B, trẻ em có thể bị thiếu máu.

Bạn có thể tìm thấy vitamin B ở hầu hết các nhóm thực phẩm. Ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gà, thịt, rau xanh và sữa.

3. Vitamin C

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Loại vitamin này giúp trẻ tránh hắt hơi và sụt sịt bằng cách giúp cơ thể chúng chống lại nhiễm trùng. Nó cũng giúp vết xước và vết cắt mau lành hơn.

Trẻ em có thể uống một ly nước cam hoặc tốt hơn là ăn một quả cam. Các loại trái cây và rau quả khác cũng là nguồn cung cấp C tuyệt vời: dâu tây, cà chua, dưa đỏ và ớt đỏ ngọt.

4. Vitamin D

 

Tại sao trẻ em cần nó: Để có xương và răng chắc khỏe, trẻ em cần chất dinh dưỡng này mỗi ngày. Nó giúp con hấp thụ canxi để cơ thể hình thành xương.

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Da tạo ra vitamin này khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhưng vì tia UV cung cấp năng lượng cho quá trình đó cũng có thể gây ung thư, con bạn không nên phơi nắng quá nhiều. Thay vào đó, hãy tăng cường D bằng sữa tăng cường, ngũ cốc, cá ngừ, cá hồi hoặc trứng.

5. Canxi

Khoáng chất này cần thiết cho xương và răng khỏe mạnh. Quá ít có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh xương cao hơn sau này trong cuộc sống.

Sữa là nguồn tốt nhất cũng cấp canxi. Một vài khẩu phần sữa ít béo và sữa chua mỗi ngày sẽ giúp xương của trẻ cứng cáp.

6. Choline

Chất dinh dưỡng này không phải là vitamin, mặc dù nó thường được phân nhóm với vitamin B, nhưng nó vẫn quan trọng. Các tế bào cần nó để giữ hình dạng của chúng và hệ thống thần kinh cần nó để truyền tải thông điệp khắp cơ thể.

Cơ thể không tự tạo ra choline, vì vậy trẻ em phải lấy chất này từ các loại thực phẩm như trứng, cá, thịt bò, thịt gà và bông cải xanh.

7. Sắt

 

 Các tế bào hồng cầu sử dụng nó để di chuyển oxy đến phần còn lại của cơ thể.

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thịt nạc hoặc cho trẻ ăn các loại thực phẩm khác như đậu, rau xanh đậm và ngũ cốc tăng cường chất sắt. Để giúp cải thiện sự hấp thụ, hãy phục vụ những thực phẩm này với một ly nước cam nữa ba mẹ nhé.

8. Magie

Chất dinh dưỡng này là một trong những nền tảng xây dựng các tế bào của cơ thể và nó quan trọng để tạo ra năng lượng. Một chế độ ăn uống giàu magie cũng sẽ giúp tim của con bạn hoạt động mạnh mẽ khi trưởng thành.

Ngũ cốc cám, gạo lứt, đậu phụ, đậu, hạnh nhân và các loại hạt khác đều là những nguồn tuyệt vời của magie.

9. Kali

Hầu hết mọi tế bào và cơ quan trong cơ thể đều cần nó để hoạt động bình thường. Nó cũng quan trọng đối với huyết áp, để giữ cho tim bơm và các cơ hoạt động khi trẻ chạy xung quanh.

Nuôi con khỏe mạnh hơn khi bạn nắm gọn toàn bộ các chất dinh dưỡng thiết thiếu mà trẻ nào cũng sẽ cần này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chuối chứa nhiều kali, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy nó trong khoai lang, đậu trắng, sữa tách béo và sữa chua ít béo.

10. Kẽm

Kẽm có thể ngăn ngừa cảm lạnh bằng cách giúp hệ thống miễn dịch của trẻ chống lại vi rút và vi trùng khác. Thêm vào đó, cơ thể của bé cần nó để tăng trưởng và phát triển đúng cách.

Thịt gà, đậu và ngũ cốc ăn sáng tăng cường là nguồn giàu kẽm.

11. Thực phẩm tăng cường

 

Cách tốt nhất để đảm bảo con bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết là cho chúng ăn hỗn hợp các loại thực phẩm khác nhau. Nước cam tăng cường, bánh mì và ngũ cốc cũng có thể giúp bạn đảm bảo chúng có được dinh dưỡng cân bằng.

Nếu bạn vẫn lo lắng khi con kén ăn thì hãy hỏi bác sĩ nhi khoa xem con bạn có cần bổ sung vitamin và khoáng chất hàng ngày hay không nhé.

Theo WebMD

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này

Cung cấp dưỡng chất cho mẹ và bé trong thai kỳ với những món ăn vặt nhẹ nhàng lại bổ dưỡng này

Ăn uống lành mạnh là điều cần thiết trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời chúng ta và điều đó càng trở nên quan trọng hơn khi bạn đang có em bé. Khi mang thai, bạn cần ăn những thực phẩm cung cấp lượng dinh dưỡng dồi dào như protein, sắt, axit folic và i-ốt. Việc bổ sung đủ canxi cũng rất quan trọng. Đây sẽ là những chất cần thiết cho sự phát triển của em bé cũng như sức khỏe của chính bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bổ sung dinh dưỡng cho trẻ cách chăm sóc dinh dưỡng cho con các món ăn dễ tiêu hoá cho bé

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?