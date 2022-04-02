Mẹ thường lo con nhẹ cân ốm yếu? Làm cách nào để em bé nhà bạn tăng cân hiệu quả và an toàn?

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Một số nguyên nhân khiến trẻ bú sữa mẹ ít tăng cân

Bạn nên làm việc với bác sĩ nhi khoa và chuyên gia tư vấn về việc cho con bú nếu con bạn gặp vấn đề về cân nặng.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải xác định xem em bé có đang gặp vấn đề thực sự với việc tăng cân hay không.