Mẹ thường lo con nhẹ cân ốm yếu? Làm cách nào để em bé nhà bạn tăng cân hiệu quả và an toàn?

Công cuộc làm ba mẹ sẽ có muôn vàn khó khăn đặc biệt là những lo lắng về sức khỏe của con. Bất kể bậc phụ huynh nào cũng muốn con lớn khỏe, phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi em bé sơ sinh nhà bạn có dấu hiệu kém tăng cân, nhiều ba mẹ sẽ hết sức lo lắng. Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp cụ thể có thể giải quyết được tình trạng này.
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Một số nguyên nhân khiến trẻ bú sữa mẹ ít tăng cân
Bạn nên làm việc với bác sĩ nhi khoa và chuyên gia tư vấn về việc cho con bú nếu con bạn gặp vấn đề về cân nặng.
Đầu tiên, điều quan trọng là phải xác định xem em bé có đang gặp vấn đề thực sự với việc tăng cân hay không.
Sau đây là một số điều cần lưu ý khi trẻ không tăng trưởng tốt.
- Quản lý việc cho con bú không tốt là nguyên nhân phổ biến nhất của tăng cân thấp, mẹ nên để ý xem bé có hấp thụ đủ calo không?
- Em bé có tã ướt và bị bẩn không? Đây là chỉ số cho biết lượng sữa trẻ đang bú.
- Mô hình cho con bú của em bé nhà bạn là gì? Cho trẻ bú thường xuyên có đủ không? Một số điều về phía em bé có thể ảnh hưởng đến tần suất bú mẹ bao gồm vàng da, trẻ sơ sinh buồn ngủ, mất tập trung và sử dụng núm vú giả.
- Có phải mẹ đang để bé tự xác định khi nào nên đổi bên khi bú, hay bé sẽ chuyển sau một khoảng thời gian nhất định?
- Em bé có bú tốt và nạp sữa đầy đủ không?
- Nguồn sữa của mẹ có đầy đủ không?
- Không cần thiết phải bơm sữa và bú bình hoặc cho uống sữa công thức để xác định xem em bé có nhận đủ calo hay không. Có thể sử dụng một chiếc cân chuyên dụng để cân trước và sau khi cho bú để xác định xem trẻ có bú đủ sữa hay không. Có một quy trình đặc biệt được sử dụng để lấy số cân này, bạn hãy đảm bảo rằng người thực hiện cân đã quen thuộc với nó.
- Trẻ ốm (dù chỉ là bệnh nhẹ) thường chậm tăng cân, thậm chí sụt cân.
- Một số điều phổ biến có thể ảnh hưởng đến việc khó tăng cân là nhiễm trùng tai, đau miệng, trào ngược, thiếu máu, dị ứng, tưa lưỡi và nhiễm trùng đường tiết niệu.
Bạn có thể làm gì để tăng cân cho con ?
Có một số điều đơn giản đã được chứng minh là giúp tăng cân cho bé nhà bạn:
- Ngừng hoặc giảm thức ăn đặc, đặc biệt nếu em bé dưới 6 tháng. Hầu hết các loại thực phẩm dạng rắn có ít calo và chất dinh dưỡng hơn sữa mẹ, ngoài ra chúng có xu hướng thay thế (thay vì thêm vào) sữa mẹ nhiều calo và bổ dưỡng hơn.
- Ngủ gần con bạn (điều này làm tăng prolactin và tần suất bú mẹ).
- Học cách mát-xa cho bé, điều này đã được chứng minh là giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cân.
- Bế em bé suốt cả ngày thay vì để con trong nôi em bé, tiếp xúc với da càng nhiều càng tốt. Cả hai điều này đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện tình trạng cân nặng cho con.
- Cho con bú ít nhất 2 giờ một lần vào ban ngày và ít nhất một lần vào ban đêm. Cho trẻ bú thường xuyên sẽ tăng lượng sữa cho trẻ.
- Đảm bảo rằng bạn đang cho phép bé hoàn thành bú một bên trước khi bạn đưa ra bên còn lại bằng cách chờ đợi các tín hiệu của bé rằng bé đã bú xong, tức là bé sẽ thả mình ra và trông hài lòng, thiếp ngủ đi, chuyển từ bú / nuốt chủ động sang ngậm núm vú, v.v. Luôn cho con bú cả ngực bên thứ hai, nhưng đừng lo lắng nếu trẻ có vẻ không cần đến nó. Điều quan trọng hơn là con được bú no một bên hoàn toàn so với việc cho trẻ bú cả hai bên. Làm như vậy, mẹ sẽ yên tâm nạp đủ lượng sữa sau giàu calo hơn, giúp bé bú lâu hơn giữa các cữ bú.
- Dùng tay xoa bóp vú và chườm ngực trong thời gian cho con bú. Nếu bạn đang bơm sữa, hãy sử dụng các kỹ thuật bơm tay.
- Bơm hoặc vắt bằng tay trong vài phút trước khi cho con bú. Điều này sẽ loại bỏ một phần sữa trước để bé nhận được nhiều sữa sau giàu calo hơn.
- Nếu các chất bổ sung được chỉ định về mặt y tế, thì sữa mẹ được ưu tiên hơn sữa công thức như một chất bổ sung và hàm lượng chất béo / calo trung bình trong sữa mẹ cao hơn sữa công thức. Mẹ có thể hút sữa trong vòng 5-10 phút sau khi cho con bú (không ngắt quãng hoặc rút ngắn thời gian cho con bú để làm điều này) và cho con bú sữa sau có hàm lượng chất béo cao hơn khi cần thiết. Đây cũng là một lựa chọn cho các bà mẹ thường cho con bú sữa vắt khi tách khỏi bé.
Theo Kelly Mom