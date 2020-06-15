Mẹ có biết thai 6 tuần tuổi phát triển như thế nào không?

Hơn nữa, thời điểm này cũng là lần đầu mẹ trải qua cảm giác đi siêu âm thai. Do đó, cái cảm giác đoán già, đoán non về hình dạng và giới tính của con luôn xuất hiện luẩn quẩn trong đầu mẹ. Nhưng dù đoán gì đi nữa thì thai 6 tuần tuổi phát triển như thế nào cũng sẽ vượt xa so với sức tưởng tượng của mẹ đấy.

Chắc hẳn các mẹ đang rất hạnh phúc khi biết sự có mặt của con trên cuộc đời này đúng không nào. Bên cạnh đó là sự tò mò về sự phát triển của con. Bởi đây là thời điểm bước tiến rõ ràng nhất về kích thước và trọng lượng của thai nhi.

Nét mặt của bé cũng đang dần hình thành. Tuy nhiên, mọi thứ đang còn rất mờ. Do đó, quan sát một hồi lâu mẹ mới có thể thấy được hình thái của bé rõ ràng. Nếp gấp mí mắt đang che một phần mắt của bé, màu mắt, chóp mũi và tĩnh mạch nhỏ ẩn dưới lớp da mỏng manh của con.

Khi đi siêu âm, mẹ sẽ quan sát được thai nhi ở tuần thứ 6 có kích thước rất nhỏ chỉ bằng hạt đậu, dài khoảng 0,6cm. Phải quan sát thật kỹ, mẹ mới có thể thấy được bàn tay và bàn chân của bé nhô ra một chút. Các chi giống như hình mái chèo.

Lúc này mắt của bé chỉ là hai đốm đen, lỗ mũi cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, hai mắt của bé lúc này đang ở vị trí khá xa nhau và có xu hướng nằm gần 2 bên thái dương.

Hai bán cầu não của bé cũng đang bắt đầu phát triển mạnh mẽ để nhận diện được ý thức. Thời điểm này gan giữ chức năng tạo ra tế bào hồng cầu cho tới khi tủy xương được hình thành và đảm nhận vai trò này.

Thai 6 tuần tuổi đang phát triển về hình hài

Bên cạnh đó, ruột thừa và tuyến tụy của bé cũng đã xuất hiện và sản sinh ra hormone insulin. Một đoạn ruột sẽ phát triển thành dây rốn, có mạch máu riêng biệt để mang các chất dinh dưỡng, oxy và chất thải ra khỏi cơ thể của bé.

Có thể nói, trong giai đoạn này các cơ quan của trẻ mới đang bắt đầu phát triển về hình hài. Do đó, mẹ rất khó có thể biết được giới tính thật sự của bé. Phải đến 4 tháng sau, lúc này toàn bộ các cơ quan, đặc biệt là cơ quan sinh dục đã phát triển đầy đủ thì mẹ mới biết được em bé trong bụng là trai hay gái.

Thai 6 tuần có tim thai chưa?

Nhiều bà mẹ cho rằng, mới 6 tuần trẻ sẽ chưa có tim thai. Thực tế, dù hình thù của tim vẫn chưa được hình thành, nhưng bắt đầu từ ngày thứ 16, phôi thai đã xuất hiện 2 mạch máu. Chính hai mạch máu này tạo thành hai ống dẫn của tim. Những hoạt động co bóp của tim thai đã bắt đầu đập và chúng đảm nhiệm các chức năng như một quả tim thực thụ.

Nhịp tim đập của thai nhi sẽ có tốc độ gần gấp đôi nhịp tim bình thường của người lớn, khoảng 120-160 lần/phút. Do đó, một trong những dấu hiệu thai 6 tuần khỏe mạnh chính là nghe thấy được tim thai.

Nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp, thai nhi 6 tuần tuổi mẹ vẫn chưa nghe được nhịp đập của tim con. Điều này mẹ đừng quá lo lắng, bởi tốc độ phát triển của mỗi bé là khác nhau. Do đó, thời gian xuất hiện tim thai của bé cũng khác nhau, có bé lên đến tuần thứ 8 hoặc 10 mới có tim thai.

Thai 6 tuần tuổi đã bắt đầu có tim thai

Đôi khi có thể là do tính tuổi thai bị lệch bởi ngày rụng trứng có thể xảy ra muộn hơn vài ngày so với chu kỳ kinh cuối. Hoặc có thể do yếu tố về gen làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng không nghe thấy tim thai ở tuần thứ 6 là do thai nhi bị chết lưu. Do đó, để biết thai nhi có bị chết lưu không thì mẹ cần đi khám thai định kỳ, để phát hiện sớm và tiến hành các biện pháp xử lý kịp thời.

Mang thai 6 tuần nên ăn gì?

Ngay từ khi mang thai mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cần ăn uống lành mạnh, để đảm bảo sức khỏe. Mỗi ngày, bà bầu cần nạp khoảng 2.000 calories.

Để đảm bảo cung cấp đủ nguồn năng lượng này thì bạn cần ăn đa dạng các loại thực phẩm như:

Thực phẩm chứa axit folic

Phụ nữ mang thai, đặc biệt đang ở trong tuần thứ 6 cần được bổ sung 400 microgam axit folic. Việc này giúp ngăn ngừa bệnh gai cột sống, dị tật bẩm sinh. Các loại rau màu xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cam, bưởi, các loại đậu, sữa chua... là những thực phẩm giàu axit folic mẹ cần bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Thực phẩm nhiều sắt

Sắt là dưỡng chất chính để tạo ra hemoglobin – đây là một loại protein được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu, giúp mang oxy đến các mô và cơ quan. Khi mang thai, cơ thể người mẹ cần sản xuất nhiều máu để nuôi thai nhi. Do đó, trong giai đoạn mang thai, bà bầu luôn cần bổ sung sắt để tạo máu hỗ trợ sự tăng trưởng nhanh chóng của thai nhi.

Khi mang thai mẹ cần bổ sung nhiều sắt thông qua thực phẩm

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khi mang thai người phụ nữ cần một lượng sắt gấp đôi người bình thường. Do đó, mẹ bầu cần tăng cường ăn thịt bò, các loại hạt, trái cây sấy khô, bánh mì, ngũ cốc… để bổ sung sắt một cách tự nhiên cho cơ thể.

Bên cạnh đó, bà bầu có thể bổ sung sắt bằng thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không được để cơ thể thiếu sắt, bởi sẽ làm mẹ bầu cảm thấy khó chịu, có nguy cơ sinh non và thai nhi nhẹ cân.

Thực phẩm giàu Canxi

Trong cơ thể người, Canxi là thành phần chủ yếu cấu thành nên xương và răng. Hơn nữa nó còn là khoáng chất cần cho quá trình hoạt động của thần kinh cơ, hoạt động của tim, chuyển hoá của thế bào và quá trình đông máu. Do đó, muốn con khỏe mạnh, phát triển tốt thì mẹ cần bổ sung đầy đủ Canxi cho cơ thể trong quá trình mang thai.

Theo đó, phụ nữ mang thai (trong suốt thời kỳ mang thai) thì cần 1000mg Canxi/ngày. Để bổ sung được hàm lượng này bà bầu nên ăn nhiều loại thực phẩm sau: cải, bông cải xanh, đậu cô ve, sữa chua, các loại sữa, các sản phẩm chế biến từ đậu nành…

Thực phẩm chứa nhiều protein

Với phụ nữ mang thai, việc cung cấp đủ 75-100g protein mỗi ngày cho cơ thể là điều rất cần thiết. Bởi chất này đóng vai trò tiên quyết nhất đối với sự phát triển của thai nhi. Đảm bảo cho sự phát triển bình thường của cơ bắp, máu được cung cấp đến thai nhi đầy đủ. Những thực phẩm giàu protein mẹ nên ăn mỗi ngày như là: trứng, các sản phẩm từ sữa, các loại hạt, thịt bò, hải sản, thịt lợn, chuối, quả chà là...

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Thực phẩm giàu vitamin D

Tắm nắng cung cấp vitamin D cho cơ thể mẹ bầu

Phụ nữ mang thai cần bổ sung 5.000 IU vitamin D mỗi ngày. Việc bổ sung này giúp mẹ giảm bớt nguy cơ bị tự kỷ ở trẻ nhỏ. Do đó, mỗi buổi sáng mẹ cần tắm nắng khoảng 15-20 phút trong khung giờ từ 6-8 giờ sáng. Bên cạnh đó hãy ăn nhiều các thực phẩm như cá mòi, cá trích, cá thu, cá hồi, trứng gà, sữa… để bổ sung vitamin D cho cơ thể.

Đồng thời, mẹ bầu cũng cần cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Bên cạnh đó hãy vận động nhẹ nhàng qua các bài tập yoga hay tập thiền, giúp tăng tính linh hoạt và chuyển động dẻo dai. Cũng như giúp giảm stress và hạn chế lo lắng, ổn định tâm lý. Đặc biệt là giúp mẹ bầu ngủ ngon giấc, sâu giấc hơn, tốt cho sự phát triển của thai nhi.

Qua đây có thể thấy được rằng chế độ dinh dưỡng hàng ngày có liên quan mật thiết đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Do đó, thai nhi 6 tuần tuổi phát triển như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc ăn uống của mẹ. Vì thế, mẹ không nên lơ là, hãy lắng nghe tư vấn của bác sĩ để đưa ra thực đơn phù hợp với thể trạng và tình hình sức khỏe của mình.