Mẹ có biết thai 6 tuần tuổi phát triển như thế nào không?

Chắc hẳn các mẹ đang rất hạnh phúc khi biết sự có mặt của con trên cuộc đời này đúng không nào. Bên cạnh đó là sự tò mò về sự phát triển của con. Bởi đây là thời điểm bước tiến rõ ràng nhất về kích thước và trọng lượng của thai nhi.

Thai 6 tuần tuổi rất nhỏ, các cơ quan đang hình thành

Hơn nữa, thời điểm này cũng là lần đầu mẹ trải qua cảm giác đi siêu âm thai. Do đó, cái cảm giác đoán già, đoán non về hình dạng và giới tính của con luôn xuất hiện luẩn quẩn trong đầu mẹ. Nhưng dù đoán gì đi nữa thì thai 6 tuần tuổi phát triển như thế nào cũng sẽ vượt xa so với sức tưởng tượng của mẹ đấy.