Mách mẹ một số mẹo thông tắc tia sữa hiệu quả

Tắc tia sữa là tình trạng phổ biến thường gặp ở các mẹ sau sinh, đặc biệt là đối với những mẹ có sữa nhiều. Tia sữa bị tắc sẽ khiến lượng sữa tiết ra không đủ cho bé bú, và nếu không được khắc phục sớm có thể dẫn viêm vú hoặc áp xe vú. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các mẹ một số mẹo thông tắc tia sữa dân gian giúp thông sữa nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu tình trạng tắc tia sữa chưa đến nổi nghiêm trọng, mẹ có thể nhanh chóng áp dụng một số cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất dưới đây để thông sữa nhanh chóng.

Tắc tia sữa là tình trạng tia sữa nổi cục và ứ đọng tại bầu ngực không thể tiết ra ngoài. Một số dấu hiệu phổ biến thường gặp khi bị tắc tia sữa là mẹ có thể thấy bầu vú căng hơn so với bình thường, cảm thấy đau nhức và sữa không tiết được ra ngoài. Mẹ có thể bị sốt và đau nhiều hơn khi sữa đã ứ đọng nhiều ở bên trong.

Mẹo thông tắc tia sữa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng

Chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng là một trong những phương pháp hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Các mẹ sử dụng khoảng một nắm lá đinh lăng tươi rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đó sao lá đinh lăng cho vàng sau đó hạ thổ rồi đun nước uống sẽ giúp thông sữa nhanh chóng. Nước lá đinh lăng rất ngon và dễ uống, mẹ uống nước lá đinh lăng còn giúp sữa thơm và mát hơn.

Chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng là một trong những phương pháp hiệu quả và được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Lá mít

Để chữa tắc tia sữa bằng lá mít, mẹ cần chuẩn bị một nắm lá mít đem rửa sạch rồi hơ nóng. Đặt lên mỗi bên bầu ngực 9 lá, mẹ lưu ý nên đặt trên vùng nào cứng nhất. Tiếp đó, mẹ dùng tay xoa bóp và ấn mạnh từ trên xuống dưới. Khi thấy sữa chảy ra thì mẹ nên cho bé bú liền để kích thích sữa tiết ra. Thực hiện liên tục những ngày tiếp theo cho đến khi thông sữa hoàn toàn.

Nước xơ mướp khô

Sử dụng xơ mướp khô cũng là một trong những cách giúp thông sữa nhanh chóng được nhiều mẹ áp dụng. Mẹ cần chuẩn bị 1 quả xơ mướp khô, 10 gai bồ kết và 1 củ hành tươi hoặc khô. Sau đó mẹ cho tất cả vào ấm cùng với 2 bát nước đun cho đến khi còn một bát. Đợi đến khi nước nguội rồi uống và uống như vậy trong khoảng 2-3 ngày sẽ thấy tình trạng tắc tia sữa được cải thiện.

Sử dụng nước lá xơ mướp khô chữa tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sau khi uống xong các mẹ có thể dùng lược thưa chải từ trên bầu ngực xuống nhiều lần rồi cho bé bú ngay, sẽ giúp thông sữa nhanh chóng.

Hành tím

Các mẹ cần chuẩn bị một củ hành tím lột sạch vỏ rồi cắt thành từng lát dày khoảng 1,5mm. Sau đó đặt hành tím đã cắt lát lên hai bầu ngực (trừ đầu ti) và phủ khăn giấy mềm lên rồi băng lại. Mẹ nên đắp mỗi ngày hai lần và kết hợp với xoa bóp ngực, sau khoảng 3 ngày sẽ hết tắc sữa hoàn toàn.

Mẹo chữa tắc tia sữa bằng lược

Cách chải lược chữa tắc tia sữa là mẹo thông tắc tia sữa được nhiều mẹ biết đến. Mẹ có thể dùng lược thưa chải theo hướng ra đầu vú vài lần trong ngày để giúp thông sữa nhanh nhất.

Chữa tắc tia sữa bằng coca cola

Sử dụng coca cola là một trong những kinh nghiệm chữa tắc tia sữa nhanh chóng được nhiều mẹ chia sẻ trên các diễn đàn. Đây là cách đơn giản được nhiều mẹ áp dụng, mẹ chỉ cần uống hết 1 lon nước coca cola mỗi ngày, sau khoảng 30 phút thì cho con bú để kích thích sữa tiết ra. Thực hiện khoảng 2-3 ngày sẽ đảm bảo lượng sữa tiết ra đều cho bé bú.

Các phòng tránh tình trạng tắc tia sữa

Để ngăn ngừa tình trạng tắc tia sữa sau sinh, các mẹ nên lưu ý một số điều sau đây:

Thường xuyên vệ sinh ngực sạch sẽ, nhất là các kẽ của phần đầu ti. Mẹ nên dùng khăn mềm và sạch để nhúng nước lau đầu ti.

Mẹ cần lau sạch đầu ti và vắt bỏ vài giọt sữa đầu rồi hãy cho bé bú.

Sau khi bé bú xong mẹ nên lau sạch đầu ti và vắt hết sữa thừa để đảm bảo không có sữa đọng lại bên trong, tránh tình trạng sữa vón cục gây tắc tia sữa.

Mẹ cần lau sạch đầu ti và vắt bỏ vài giọt sữa đầu rồi hãy cho bé bú - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mẹ đang gặp phải tình trạng tắc tia sữa thì có thể áp dụng một trong các mẹo thông tắc tia sữa trong bài viết trên. Nhưng nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, mẹ nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được siêu âm và điều trị kịp thời, tránh dẫn đến tình trạng viêm vú ảnh hưởng đến sức khỏe.