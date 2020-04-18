Mách mẹ một số mẹo thông tắc tia sữa hiệu quả

Nuôi dạy con 18/04/2020 18:51

Tắc tia sữa là vấn đề phổ biến khiến nhiều mẹ bỉm sữa cảm thấy lo lắng. Để giúp thông sữa, mẹ có thể áp dụng một số mẹo thông tắc tia sữa trong bài viết dưới.

Nội dung bài viết

Tắc tia sữa là tình trạng phổ biến thường gặp ở các mẹ sau sinh, đặc biệt là đối với những mẹ có sữa nhiều. Tia sữa bị tắc sẽ khiến lượng sữa tiết ra không đủ cho bé bú, và nếu không được khắc phục sớm có thể dẫn viêm vú hoặc áp xe vú. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các mẹ một số mẹo thông tắc tia sữa dân gian giúp thông sữa nhanh chóng và hiệu quả.

Meo thong tac tia sua
Mách mẹ một số mẹo thông tắc tia sữa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo thông tắc tia sữa nhanh chóng

Tắc tia sữa là tình trạng tia sữa nổi cục và ứ đọng tại bầu ngực không thể tiết ra ngoài. Một số dấu hiệu phổ biến thường gặp khi bị tắc tia sữa là mẹ có thể thấy bầu vú căng hơn so với bình thường, cảm thấy đau nhức và sữa không tiết được ra ngoài. Mẹ có thể bị sốt và đau nhiều hơn khi sữa đã ứ đọng nhiều ở bên trong.

Meo thong tac tia sua 1
Tắc tia sữa là tình trạng tia sữa nổi cục và ứ đọng tại bầu ngực không thể tiết ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng tắc tia sữa chưa đến nổi nghiêm trọng, mẹ có thể nhanh chóng áp dụng một số cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất dưới đây để thông sữa nhanh chóng.

Meo thong tac tia sua 2
Mẹo thông tắc tia sữa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng

Chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng là một trong những phương pháp hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Các mẹ sử dụng khoảng một nắm lá đinh lăng tươi rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đó sao lá đinh lăng cho vàng sau đó hạ thổ rồi đun nước uống sẽ giúp thông sữa nhanh chóng. Nước lá đinh lăng rất ngon và dễ uống, mẹ uống nước lá đinh lăng còn giúp sữa thơm và mát hơn.

Meo thong tac tia sua 3
Chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng là một trong những phương pháp hiệu quả và được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Lá mít

Để chữa tắc tia sữa bằng lá mít, mẹ cần chuẩn bị một nắm lá mít đem rửa sạch rồi hơ nóng. Đặt lên mỗi bên bầu ngực 9 lá, mẹ lưu ý nên đặt trên vùng nào cứng nhất. Tiếp đó, mẹ dùng tay xoa bóp và ấn mạnh từ trên xuống dưới. Khi thấy sữa chảy ra thì mẹ nên cho bé bú liền để kích thích sữa tiết ra. Thực hiện liên tục những ngày tiếp theo cho đến khi thông sữa hoàn toàn. 

Nước xơ mướp khô

Sử dụng xơ mướp khô cũng là một trong những cách giúp thông sữa nhanh chóng được nhiều mẹ áp dụng. Mẹ cần chuẩn bị 1 quả xơ mướp khô, 10 gai bồ kết và 1 củ hành tươi hoặc khô. Sau đó mẹ cho tất cả vào ấm cùng với 2 bát nước đun cho đến khi còn một bát. Đợi đến khi nước nguội rồi uống và uống như vậy trong khoảng 2-3 ngày sẽ thấy tình trạng tắc tia sữa được cải thiện.

Meo thong tac tia sua 4
Sử dụng nước lá xơ mướp khô chữa tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sau khi uống xong các mẹ có thể dùng lược thưa chải từ trên bầu ngực xuống nhiều lần rồi cho bé bú ngay, sẽ giúp thông sữa nhanh chóng.

Hành tím

Các mẹ cần chuẩn bị một củ hành tím lột sạch vỏ rồi cắt thành từng lát dày khoảng 1,5mm. Sau đó đặt hành tím đã cắt lát lên hai bầu ngực (trừ đầu ti) và phủ khăn giấy mềm lên rồi băng lại. Mẹ nên đắp mỗi ngày hai lần và kết hợp với xoa bóp ngực, sau khoảng 3 ngày sẽ hết tắc sữa hoàn toàn.

Mẹo chữa tắc tia sữa bằng lược

Cách chải lược chữa tắc tia sữa là mẹo thông tắc tia sữa được nhiều mẹ biết đến. Mẹ có thể dùng lược thưa chải theo hướng ra đầu vú vài lần trong ngày để giúp thông sữa nhanh nhất.  

Chữa tắc tia sữa bằng coca cola

Sử dụng coca cola là một trong những kinh nghiệm chữa tắc tia sữa nhanh chóng được nhiều mẹ chia sẻ trên các diễn đàn. Đây là cách đơn giản được nhiều mẹ áp dụng, mẹ chỉ cần uống hết 1 lon nước coca cola mỗi ngày, sau khoảng 30 phút thì cho con bú để kích thích sữa tiết ra. Thực hiện khoảng 2-3 ngày sẽ đảm bảo lượng sữa tiết ra đều cho bé bú.

Các phòng tránh tình trạng tắc tia sữa

Để ngăn ngừa tình trạng tắc tia sữa sau sinh, các mẹ nên lưu ý một số điều sau đây:

  • Thường xuyên vệ sinh ngực sạch sẽ, nhất là các kẽ của phần đầu ti. Mẹ nên dùng khăn mềm và sạch để nhúng nước lau đầu ti.
  • Mẹ cần lau sạch đầu ti và vắt bỏ vài giọt sữa đầu rồi hãy cho bé bú.
  • Sau khi bé bú xong mẹ nên lau sạch đầu ti và vắt hết sữa thừa để đảm bảo không có sữa đọng lại bên trong, tránh tình trạng sữa vón cục gây tắc tia sữa.
Meo thong tac tia sua 5
Mẹ cần lau sạch đầu ti và vắt bỏ vài giọt sữa đầu rồi hãy cho bé bú - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mẹ đang gặp phải tình trạng tắc tia sữa thì có thể áp dụng một trong các mẹo thông tắc tia sữa trong bài viết trên. Nhưng nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, mẹ nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được siêu âm và điều trị kịp thời, tránh dẫn đến tình trạng viêm vú ảnh hưởng đến sức khỏe.

6 mẹo tự nhiên giúp mẹ gọi sữa về nhanh chóng sau sinh

6 mẹo tự nhiên giúp mẹ gọi sữa về nhanh chóng sau sinh

Làm cách nào để có đủ sữa cho con bú là câu hỏi được rất nhiều bà mẹ bỉm sữa quan tâm. Hãy cùng tham khảo một vài mẹo nhỏ đơn giản sau đây để giúp mẹ gọi sữa về nhanh hơn

Xem thêm
Từ khóa:   cách thông tắc tia sữa nhanh nhất cách thông tắc tia sữa hiệu quả kinh nghiệm chữa tắc tia sữa

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 59 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?