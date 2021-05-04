Lượng sữa cho bé 3 tháng bao nhiêu là đủ tốt cho sự phát triển toàn diện?

Sữa mẹ cực kỳ quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Do đó, ở mỗi tháng tuổi, nhất là khi trẻ 3 tháng tuổi có sự phát triển vượt bậc, mẹ cần đảm bảo bổ sung đủ lượng sữa trẻ cần. Có như vậy mới đáp ứng được sự phát triển về thể chất và trí tuệ của con trong giai đoạn này.

Bạn sẽ bất ngờ với sự thay đổi của trẻ 3 tháng tuổi. Vì thời điểm này, cân nặng và chiều cao có sự thay đổi đáng kinh ngạc, thông thường sẽ tăng gấp đôi so với khi sinh ra. Bé cũng có vẻ khóc ít hơn, các phản ứng đa dạng hơn. Kéo theo lượng sữa cho bé 3 tháng tuổi cũng thay đổi, tăng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, trẻ sơ sinh trong giai đoạn này thường bú không nhiều, thay vào đó ngủ rất lâu và dài. Nên mẹ cần canh thời gian để đánh thức con dậy và cho bú. Lúc này giấc ngủ và các cữ bú sẽ xen kẽ, giúp bé phát triển với tốc độ nhanh chóng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa khi trẻ được 3 tháng tuổi thì cần 800ml sữa mỗi ngày. Chia làm 5-6 lần bú, mỗi lần khoảng 150ml. Thời điểm này trẻ còn quá non nớt, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nên mẹ không nên cho con ăn dặm quá sớm. Mỗi ngày cung cấp cho 800ml sữa là đã đủ năng lượng cho một ngày dài.

Thông thường, vào ban ngày cứ 2-3 tiếng mẹ nên đánh thức con dậy để bú, còn ban đêm 4-5 tiếng đánh thức 1 lần. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là do thời gian ban đêm trẻ cần ngủ giấc dài hơn. Khoảng thời gian ban đêm giúp bé khôi phục năng lượng, phát triển não bộ. Cũng đã có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy giấc ngủ ban đêm tiết ra nhiều hormone tăng trưởng thúc đẩy tăng trưởng chiều cao ở trẻ. Hơn thế nữa, giấc ngủ ban đêm cũng đi cùng với sự phát triển của não bộ, giúp bé thông minh hơn. Tổng thời gian ngủ trong ngày của trẻ cần đảm bảo khoảng 20 tiếng/ngày, ban đêm nhiều hơn ban ngày.

Trẻ 3 tháng tuổi cần 800ml/ngày

Trẻ sẽ ngủ ngon giấc nếu được bú no với sữa có chất lượng về mặt dinh dưỡng. Do đó, trong chế độ ăn uống hàng ngày mẹ cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Bổ sung đa dạng các thực phẩm để sữa giàu dưỡng chất. Bởi chất lượng sữa tùy theo thực phẩm mẹ ăn vào cũng ảnh hưởng đến lượng sữa bé bú hàng ngày. Hơn thế nữa, sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng hàng ngày mà còn chứa nhiều kháng thể giúp con chống lại bệnh tật. Ở những tháng đầu đời, dinh dưỡng trong sữa mẹ vừa giúp con tăng sức đề kháng và cũng tập trung để nuôi dưỡng bộ não của trẻ.

Để có đủ chất và lượng sữa cho em bé 3 tháng tuổi bú thì mẹ cần ăn nhiều rau xanh, trái cây và cả ngũ cốc trong mỗi bữa ăn, vì những loại thực phẩm này đều chứa các thành phần có nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Cung cấp vitamin, chất xơ dồi dào cho cơ thể. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần ăn thêm cá để bổ sung protein và iot, cung cấp nhiều DHA. Cũng như cần tăng cường bổ sung Canxi. Vì Canxi là dưỡng chất lớn, cần chú trọng tại thời điểm ngay sau sinh, giúp cho hệ xương của con phát triển và tránh loãng xương cho mẹ sau này. Ngoài ra, mẹ cần uống đủ nước để đảm bảo đủ nước cho cơ thể mẹ và đủ sữa cho con. Theo đó mẹ cần uống 8 - 10 cốc mỗi ngày, tương đương với 2 lít nước.

Mẹ cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất để sữa có chất lượng cho con bú

Ngoài việc ăn uống, ngủ đủ giấc để có chất lượng sữa tốt và có thể tiết ra được nhiều sữa cho con bú thì mẹ cũng cần chú ý đến cách cho bé bú và tần suất cho bé bú. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng tác động đến lượng sữa tiết ra mỗi ngày. Bởi khi trẻ ngậm vú đúng, dòng sữa chảy đều và không làm người mẹ đau rát vú.

Đồng thời mẹ cũng cần giữ tinh thần thoải mái, vui tươi, tránh lo nghĩ căng thẳng. Tăng cường gần gũi con nhiều hơn cũng làm tăng lượng sữa. Có như vậy mới có đủ lượng sữa cho bé 3 tháng bú. Việc cho con bú mẹ cũng giúp tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa mẹ và bé.

Cách nhận biết lượng sữa cho bé 3 tháng không đủ

Trên thực tế mẹ rất khó để biết chính xác lượng sữa cho bé 3 tháng bú. Đôi khi trông có vẻ như bé bú sữa nhiều, đủ 800ml/ngày nhưng thực tế lại không phải như vậy. Do đó, khi thấy con có những dấu hiệu sau đây thì chứng tỏ lượng sữa cho bé bú không đủ.

Khi sữa mẹ thiếu thì có thể bổ sung thêm bằng sữa công thức

Nước tiểu của bé sẫm màu hoặc có màu cam trong tã. Điều này chứng tỏ lượng sữa cung cấp cho cơ thể không đủ. Cơ thể cũng không đủ nước để thanh lọc. Cơ thể càng thiếu nước nhiều, màu sắc nước tiểu càng đậm màu. Lúc này mẹ cần tăng cường cho trẻ bú nhiều hơn, để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết phát triển.

Bé chỉ muốn ngủ chứ không chịu bú, không chịu giữ lấy bầu ngực của mẹ.

Thường quấy khóc ngay sau khi được cho ăn.

Số lượng tã phải thay hàng ngày ít hơn bình thường.

Khi lượng sữa mẹ không đủ cho bé bú, trẻ tăng cân kém, nhẹ cân hơn lúc 2 tháng tuổi.

Khi thấy trẻ có những dấu hiệu này thì mẹ có thể cho bé uống thêm sữa công thức. Nhu cầu dinh dưỡng và nhu cầu tình cảm của bé vẫn được đáp ứng đầy đủ cho dù bú mẹ hay uống sữa công thức.

Chọn loại sữa công thức gần với sữa mẹ nhất

Việc bổ sung thêm sữa công thức sẽ giúp bé nhận đủ lượng sữa, đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết cho cơ thể bên cạnh sữa mẹ. Tuy nhiên, dù sữa mẹ có ít thì cũng không nên cho bé uống hoàn toàn sữa công thức. Vì trong sữa mẹ có rất nhiều yếu tố miễn dịch tự nhiên cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Lúc này mẹ cần kết hợp sữa mẹ và sữa công thức một cách khoa học nhất. Ban đầu nên cho sữa mẹ vào bình cho bé tập làm quen dần. Khi bé đã quen bình, mẹ mới nên thay thế bằng sữa công thức. Nên chọn loại sữa công thức có vị gần giống với sữa mẹ nhất.

Vì phải kết hợp sữa công thức và sữa mẹ thì mới cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ nên mẹ cần có sự điều chỉnh dần dần. Kết hợp cho bé 1 – 2 bữa sữa công thức trong ngày. Đảm bảo sữa công thức và sữa mẹ có sự đan xen nhau, giúp bé vừa bú sữa công thức mà vẫn không bỏ sữa mẹ. Lượng sữa công thức cho trẻ 3 tháng tuổi sẽ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi bé.

Việc cung cấp lượng sữa cho bé 3 tháng đầy đủ là điều kiện cần thiết để con có thể phát triển toàn diện. Do đó, các mẹ cần lưu ý những vấn đề trên để có thể bổ sung sữa cho con kịp thời. Đồng thời, mẹ cũng hãy nhớ là dù trong trường hợp nào đi chăng nữa sữa mẹ luôn luôn là tốt nhất. Vì vậy bạn nên cố gắng cho bé bú mẹ càng nhiều càng tốt.

Trẻ phát triển tốt khi được bú đủ lượng sữa cần thiết

Trong 6 tháng tuổi đầu đời, chỉ khi nào thiếu sữa thực sự mới bổ sung sữa công thức. Khi bổ sung sữa công thức, mẹ nên theo dõi biểu hiện và thái độ hợp tác của bé. Cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để chọn được loại sữa công thức phù hợp, xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học giúp trẻ có sự cải thiện trong cân nặng, chiều cao, cũng như hạn chế tối đa tình trạng rối loạn tiêu hóa, biếng ăn, không hấp thu được.