Loại thực phẩm nào giúp tăng chiều cao TỐI ƯU cho trẻ? Bố mẹ cần bỏ túi để giúp con PHÁT TRIỂN tốt hơn

Nuôi dạy con 15/05/2022 11:15

Việc bổ sung các thực phẩm tăng chiều cao hay ăn gì để phát triển chiều cao trong giai đoạn tăng trưởng có thể giúp trẻ đạt chiều cao tối đa và phát triển khỏe mạnh.

Protein là thành phần trong thể thiếu trong các cấu trúc của tế bào và các mô trong cơ thể, đặc biệt là hệ thống cơ, xương. Do đó, khi cơ thể được bổ sung đầy đủ protein, khả năng tăng trưởng xương và cơ bắp sẽ được tối ưu hóa theo từng giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn tuổi dậy thì.

Loại thực phẩm nào giúp tăng chiều cao TỐI ƯU cho trẻ? Bố mẹ cần bỏ túi để giúp con PHÁT TRIỂN tốt hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, protein còn giúp duy trì xương, cơ, các cơ quan, da và răng khỏe mạnh…, đóng vai trò như các loại enzyme hỗ trợ quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Vì thế, việc bổ sung các loại thực phẩm tăng chiều cao có chứa protein trong các bữa ăn hàng ngày là điều cực kỳ cần thiết giúp trẻ cao lớn tối ưu.

Sữa và thực phẩm làm từ sữa: Sữa là thức uống giàu canxi giúp thúc đẩy quá trình phát triển, đồng thời giúp xương bé trở nên chắc khỏe. Bên cạnh đó, vitamin A có trong sữa giúp cơ thể trẻ hấp thu canxi tốt hơn. Sữa cũng là nguồn cung cấp protein rất tốt, giúp tăng trưởng các tế bào trong cơ thể. Do đó, nên cho trẻ uống từ 2 - 3 ly sữa mỗi ngày.

Trái cây và rau hoa quả: Ăn nhiều rau quả tươi cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Những loại trái cây như đu đủ, cà rốt, bông cải, rau bó xôi là những loại thực phẩm giàu chất xơ, kali, folate, đặc biệt là vitamin A, sẽ giúp phát triển xương và mô cho trẻ. Ngoài ra, vitamin C trong những loại trái cây có múi cũng hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Nếu muốn con vừa khỏe vừa tăng trưởng chiều cao nhanh, bạn hãy thường xuyên thêm các loại trái cây và rau củ kể trên vào chế độ ăn của trẻ.

Canxi: Như chúng ta đã biết, canxi đóng vai trò là chất khoáng hóa xương, giúp xương tăng trưởng và duy trì sự vững chắc theo thời gian. Sự kết hợp của canxi, phốt pho và vitamin D là rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của xương.

Loại thực phẩm nào giúp tăng chiều cao TỐI ƯU cho trẻ? Bố mẹ cần bỏ túi để giúp con PHÁT TRIỂN tốt hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng: Trong trứng chứa chất đạm có giá trị sinh học cao, dễ hấp thụ, chứa nhiều axit amin hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, enzym, là chất dinh dưỡng có vai trò lớn trong việc nâng cao chiều cao của trẻ. Theo các chuyên gia, trong 100g trứng gà có chứa 10,8g protein. Trung bình 1 quả trứng lớn có 2,7g protein từ lòng đỏ và 3,6g protein từ lòng trắng. Ngoài ra, trong lòng đỏ trứng còn cung cấp nhiều chất béo, các vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ như sắt, vitamin A, kẽm. Đây cũng là một thực phẩm tuyệt vời nhất để cung cấp protein cho cơ thể.

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