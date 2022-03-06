Khi nào thì nên cho trẻ cai sữa? Sai lầm mà đa số người mẹ thường gặp phải

40% những người lần đầu làm mẹ ở Hoa Kỳ lại cho con của họ ăn dặm từ tháng thứ 5. Chuyên gia sức khỏe cảnh báo những đứa trẻ được cai sữa quá sớm phải đối mặt với nguy cơ cao bị nhiễm trùng hoặc tăng cân chậm

Nghiên cứu cho thấy hai trong số năm phụ huynh cho con của họ bắt đầu chuyển sang ăn dặm từ rất sớm. NHS cho rằng trẻ không nên cai sữa cho tới khi 6 tháng tuổi .

Bác sĩ Zoe sẽ lãnh đạo một chiến dịch của "Văn phòng Cải thiện và chênh lệch về sức khỏe" để giúp các bậc phụ huynh nắm rõ hơn về cách cho trẻ ăn.

Bác sĩ Zoe Williams, nhà phê bình của báo The Sub's GP nói rằng: " Cai sữa cho con có thể là giai đoạn mà nhiều bậc phụ huynh mơ hồ. Để giúp trẻ được khỏe mạnh nhất, cách dễ nhất để chấm dứt tình trạng mơ hồ này là đợi cho đến khi trẻ đủ 6 tháng tuổi"."Cách này cho trẻ thời gian để phát triển một cách đúng nhất, để trẻ có thể giải quyết được vấn đề ăn dặm"

Trong cuộc khảo sát của 1000 người cha và mẹ ở Anh thì có 59% cho rằng họ không rõ lúc nào thì nên cho trẻ chuyển từ sữa sang ăn thứ khác

OHID cho biết trẻ nhỏ sẵn sàng ăn khi chúng có thể ngồi, giữ được đầu thẳng và có sự phối hợp để lấy thức ăn, cho thức ăn vào miệng và nhai thức ăn

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Bộ trưởng Bộ y tế Maria Caufield đã nói : "1001 ngày đầu tiên rất quan trọng đối với sự phát triển và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau này"

" Mỗi đứa trẻ nên có một nền tảng vững chắc để xây dựng sức khỏe và tôi quyết tâm tăng thêm nhiều cơ hội và hỗ trợ cho chúng, bất kể chúng ở đâu, bối cảnh như nào"

"Chiến dịch này sẽ bảo đảm rằng các bậc phụ huynh có được sự giúp đỡ và trở nên tự tin cho con mình ăn dặm"

Cho trẻ cai sữa quá sớm đồng nghĩa với việc dừng việc uống sữa , điều này rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Chiến dịch bao gồm sự ra mắt một trung tâm mới của NHS với tên gọi là Trung tâm cai sữa Khởi đầu cuộc sông, nơi cung cấp các lời khuyên và công thức cho bữa ăn đầu đời của trẻ.

Mẹo cho trẻ sơ sinh

Vicky Sibson, "Bước đầu tiên về dinh dưỡng" cho hay: "Việc làm quen với chất rắn là cột mốc quan trọng và thú vị cho trẻ sơ sinh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thói quen ăn uống của chúng sau này"

"Để thực hiện đúng, cha mẹ hoặc người chăm sóc cần có những thông tin và lời khuyên là Thực tế và tự thực hiện. Bởi vì lí do đó chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ chiến dịch "Một sức khỏe tốt hơn- Khởi đầu cho cuộc sống mới "Hiểu biết về thức ăn dặm"

Mẹ của Rex- cậu bé 8 tháng tuổi cho biết " Chúng tôi bắt đầu cho Rex cai sữa sau khi bé 6 tháng tuổi và chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu! Bạn của tôi đã giới thiệu Trung tâm cai sữa Khởi đầu cho cuộc sống , và ơn trời thật tuyệt vời. Mọi thứ đều rõ ràng và dễ hiểu. Vì là bậc phụ huynh bận rộn, chúng tôi đều cần sự hỗ trợ tối đa và truyền cảm hứng hết lần này đến lần khác. Do đó, chúng tôi thật sự yêu thích các ý tưởng về bữa ăn và công thức thì rất là dễ làm. Chúng tôi cũng thích ghi lại khoảnh khắc Rex hớn hở vui cười khi nhìn thấy món ăn mới"