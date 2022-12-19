Hoảng hốt vì con sinh ra quá xấu xí, đứa trẻ sau đó ‘vịt hóa thiên nga’ khiến mẹ ngỡ ngàng

Lỗ mũi to, mắt sưng húp và khuôn mặt đầy nếp nhăn, chẳng khác gì người ngoài hành tinh, đứa trẻ sơ sinh này thậm chí đã nổi tiếng trên mạng bởi khuôn mặt quá nhiều khuyết điểm.

Đăng tải trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, bà mẹ lần đầu thấy con đã hoảng hốt và hoang mang “Sao con xấu thế này!”

Bà mẹ Linh Đa (đã được đổi tên) cũng là cô gái có dáng người cao ráo, nước da trắng ngần và gần như sở hữu hết những nét thanh tú nhất trên gương mặt của nhiều chị em người phụ nữ. Chồng cô cũng chẳng kém cạnh gì, không chỉ to cao, vạm vỡ mà anh còn có khuôn mặt điển trai, lông mày rậm và đôi mắt to tròn. Cả hai đều được nhiều người yêu thương gọi là đôi trai tài gái sắc. Vì vậy, cả Linh Đa và gia đình đều nghĩ, dù là con gái hay con trai, tướng mạo của đứa bé sẽ sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Nhìn thấy con, người mẹ dở khóc dở cười. Đến nỗi, đôi lần, cô ấy có ý nghĩ từ bỏ đứa con này. Nhưng đó là một sinh mạng con người, và là đứa trẻ do cô ấy mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra, người mẹ càng yêu thương, nuôi nấng và chăm sóc bé cẩn thận.

Mẹ giật mình vì thấy con... không giống mình. Ảnh: Internet

Ấy vậy mà trong lần đầu gặp con, cô trở nên suy sụp khi thấy đứa nhỏ đôi mắt nhỏ xíu nhắm nghiền, gương mặt còn có vẻ lấm lem, cảm giác hơi bẩn, làn da ửng đỏ và không mịn màng như những em bé khác. Những cảm nhận đầu tiên về con hoàn toàn khiến tinh thần Linh Đa suy sụp. Thậm chí, cô còn tự hỏi liệu bác sĩ có trao nhầm đứa trẻ cho mình hay không.

Con thay đổi sau thời gian đó. Ảnh: Internet

Vài tháng trôi qua, cuộc “lột xác” ngoạn mục của đứa trẻ này đã khiến người mẹ và cả cộng đồng mạng hoảng hốt, từ vịt con xấu xí thành thiên nga trắng xinh đẹp. Dưới sự chăm sóc của mẹ, đứa bé không chỉ có một sức khỏe tốt mà còn rất ưa nhìn, hàng lông mi rậm, đôi mắt to, làn da đen vàng biến mất, trắng trẻo hơn, và nét mặt ngày càng một xinh. Nhìn cậu bé, chẳng ai nghĩ vài tháng trước, đứa trẻ xấu xí “dở khóc dở cười “ này đã làm cho mẹ và cộng đồng mạng một phen hú vía.

Sau một thời gian, dung mạo của đứa bé dường như thay đổi. Càng về sau, gương mặt của em càng xinh xắn, đôi mắt to tròn, trắng nõn. Nhìn hình của đứa trẻ ngày thôi nôi trông khác xa so với những ngày đầu lúc mới sinh. Thực tế, đây là sự thay đổi bình thường về tăng trưởng và phát triển của một đứa trẻ khi mới chào đời. Có thể ngay những ngày đầu, đứa trẻ trông rất xấu xí, nhưng sau một thời gian sẽ thấy nhiều thay đổi rõ rệt. Tại sao lại như vậy?

Khi con sinh ra thường gặp một số vấn đề sau:

- Da nhăn nheo

Có 3 tình trạng da của trẻ sơ sinh, da bị bao phủ bởi những mảng màu trắng, da ửng đỏ và da nhăn nheo.

Mảng màu trắng trên người em bé thực chất là chất béo của bào thai, giúp bảo vệ làn da và duy trì thân nhiệt ổn định. Lưu ý, các bà mẹ không nên chà mạnh lên phần mỡ bào thai này, chỉ sau một thời gian, mỡ bào thai sẽ dần mất đi.

Da trẻ sơ sinh ửng đỏ là do huyết sắc tố và hồng cầu của chúng cao hơn người lớn chúng ta, các mạch máu dưới da cũng đa dạng hơn, đặc biệt dưới làn da mỏng, trông chúng sẽ “ửng đỏ” hơn người bình thường.

Da các em bé sơ sinh đều nhăn nheo là vì chúng đã bị ngâm trong nước ối suốt quá trình sống trong bụng mẹ. Hãy tưởng tượng bàn tay ta khi bị nhúng lâu trong nước sẽ trở nên nhăn nheo thế nào, trường hợp da em bé cũng tương tự.

- Hình dạng đầu và đặc điểm khuôn mặt kì lạ

Tai, mũi, hộp sọ và mí mắt của em bé vừa sinh ra sẽ bị biến dạng do bị ép trong ống sinh.

Lúc mới sinh, đầu của trẻ chiếm ⅓ cơ thể, còn cơ thể cũng chỉ bằng 1/20 của người lớn. Trong khi đó, hộp sọ trên đỉnh đầu của trẻ chưa được khâu hoàn chỉnh, có thể sờ thấy thóp và các bộ phần mềm Vì trong quá trình sinh đẻ, đầu của em bé bị biến dạng sau khi bị ép ra ngoài qua một ống sinh giống như ống. Đối với những trẻ ra đời bằng phương pháp sinh mổ, hình dáng đầu tương đối tròn hơn vì được đưa thẳng ra khỏi bụng mẹ. Thế nhưng đừng quá lo lắng, tình trạng này sẽ hết trong quá trình lớn lên của bé.

- Đôi mắt đờ đẫn

Mắt trẻ vừa sinh ra thường hay đờ đẫn, nhỏ xíu, không tròn xoe như những đứa trẻ ta thường thấy. Trên thực tế, trẻ sơ sinh có thị lực rất kém, đó là do thị lực của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và không thể tập trung mắt vào một vật nhất định, vì vậy đừng quá lo lắng về điều đó. Sau một khoảng thời gian, mắt trẻ sẽ cải thiện và phát triển hơn.

- Da bẩn

Ở trong bụng mẹ, em bé được ngâm trong nước ối. Vì vậy, bề mặt da bé phát triển một lớp cách ly giữa da và nước ối, gọi là lớp mỡ bào thai. Ngoài tác dụng bảo vệ, lớp mỡ bảo vệ này còn có tác dụng kháng khuẩn.

Sau khi ra đời, lớp mỡ bào thai bao phủ cơ thể em bé sẽ dần dần được tách khỏi nước ối, bắt đầu bong ra, khiến em bé trông hơi bẩn. Nhưng chỉ sau vài ngày, cơ thể bé sẽ trông bình thường trở lại.

Sưng mắt

Mắt của các em bé vừa mới sinh có vẻ như bị sưng do áp lực trong ống sinh. Ba mẹ cứ yên tâm, chỉ vài ngày sau, đôi mắt của bé sẽ to tròn như bao đứa trẻ khác.

Những lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, thời kì sơ sinh của trẻ được tính từ khi trẻ bắt đầu sinh ra đến 28 ngày sau sinh. Chăm sóc trẻ đúng cách giai đoạn này là nền tảng để trẻ phát triển khỏe.

- Giữ ấm cho trẻ bằng cách lau khô toàn thân ngay sau khi lọt lòng mẹ, sau đó cho trẻ nằm trên ngực mẹ, tiếp xúc da – kề - da với mẹ trong vòng 90 phút đầu sau sinh. Sau khi tiếp xúc da - kề - da, cần mặc ấm cho trẻ, đặt trẻ nằm cạnh mẹ cả ngày và đêm.

- Mẹ và trẻ nằm trong phòng ấm đủ ánh sáng, tránh gió lùa. Không để trẻ bị lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và chỉ cho bú mẹ, không cho bất cứ thức ăn, nước uống nào khác.

- Kiểm tra tã lót để theo dõi phân su, nước tiểu của trẻ. Nếu sau 1 ngày thấy trẻ vẫn không ỉa hay không đái thì cần báo ngay cho cán bộ y tế. Trẻ cần được theo dõi tại cơ sở y tế ít nhất 24 giờ đầu sau sinh.

- Khi sinh tại nhà, nếu thấy trẻ có một trong các dấu hiệu nguy hiểm thì cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Trên đường đưa trẻ đến cơ sở y tế cần ủ ấm cho trẻ, tốt nhất là đặt trẻ tiếp xúc da-kề-da với mẹ (hoặc người nhà – nếu mẹ không thể đi cùng) trên đường vận chuyển.

- Trong suốt thời kỳ sơ sinh, trẻ vẫn cần được chăm sóc chu đáo. Những chăm sóc chính trong thời kỳ sơ sinh bao gồm: Giữ ấm, bú mẹ hoàn toàn, tiêm phòng lao, chăm sóc rốn, mắt và vệ sinh cho trẻ.

- Cho trẻ bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, ngay cả khi sữa chưa về để trẻ được bú sữa non. Ngày thứ nhất sau sinh, dạ dày của trẻ chỉ có thể chứa tối đa 5-7ml sữa và sẽ tiêu hóa trong vòng 1 giờ. Như vậy dung tích dạ dày trẻ và lượng sữa non là hoàn toàn phù hợp với tần suất bú 10-12 lần/ngày. Ngày thứ 3: dung tích dạ dày bằng quả bóng bàn, chứa được 22-27ml. Ngày thứ 5-7: Bằng quả trứng gà, chứa được 43-57 ml

- Không để quạt thổi trực tiếp vào trẻ. Không tắm hoặc lau rửa cho trẻ trước 24 giờ đầu sau sinh. Không dùng nước lạnh để tắm hoặc lau rửa cho trẻ. Nếu trời rét, trẻ bị lạnh, trẻ nhẹ cân, trẻ không khỏe thì không cần phải tắm hàng ngày.

- Nên mặc đồ vải mềm và thoáng cho trẻ. Không nên mặc đồ vải có nilông. Cho trẻ luôn nằm cạnh mẹ để được mẹ ủ ấm và bú mẹ bất cứ khi nào trẻ muốn. Giữ phòng ở của bà mẹ và trẻ sơ sinh thoáng, đủ ánh sáng, không có gió lùa, ấm áp cả ngày lẫn đêm, cả về mùa hè.