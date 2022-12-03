Bé chóng mặt, da xanh xao bất thường, gia đình cho đi khám phát hiện xuất huyết tiêu hóa nguy hiểm: cha mẹ chớ nên bỏ qua những biểu hiện sau

Theo lời kể của gia đình, bé A. ở nhà không có dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ Khoa Nhi, BVĐK huyện Thạch Thất sau khi khám, phát hiện trẻ có biểu hiện da xanh bất thường, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp thấp.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , một bé 10 tuổi được đưa đến BVĐK huyện Thạch Thất, Hà Nội khi xuất hiện nhiều đợt hoa mắt, chóng mặt đến ngày thứ 3.

Trẻ nhanh chóng được làm các xét nghiệm máu, siêu âm và chụp X- quang ổ bụng, nội soi dạ dày kiểm tra. Kết quả cho thấy trẻ có tình trạng thiếu máu nặng do xuất huyết tiêu hóa nguyên nhân do có nhiều ổ loét vùng tá tràng. Bệnh trở nên nguy hiểm hơn nếu không được phát hiện kịp thời.

Ngay lập tức các bác sĩ đã chỉ định cho đặt sonde dạ dày thấy ra dịch nâu, thăm hậu môn trực tràng có phân đen theo găng.

Hiểu rõ hơn về xuất huyết tiêu hóa

Theo Báo Lao Động, xuất huyết tiêu hóa là dấu hiệu báo hiệu tình trạng tổn thương nghiêm trọng trong đường tiêu hóa. Bệnh có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, người bệnh cần nắm rõ nguyên nhân, triệu chứng và cách khắc phục dứt điểm.

Xuất huyết tiêu hóa được hiểu là tình trạng máu trong ống tiêu hóa chảy từ thực quản tới hậu môn, bệnh thường thể hiện bằng 2 hình thức chủ yếu là ói ra máu và đi cầu ra máu.

Đặc biệt, triệu chứng thường gặp là hoa mắt, chóng mặt, người yếu ớt, xanh xao. Nhiều trường hợp xuất huyết tiêu hóa bị mất máu quá nhiều sẽ dẫn tới ngất xỉu, tụt huyết áp, khó thở,… rất nguy hiểm.

Da trẻ xanh xao, thiếu máu. Ảnh: Internet

Nhưng ở trẻ em có thể thấy với những biểu hiện khá khó phát hiện, điều đó nhắc nhở chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến sức khỏe của mình.

- Một số dấu hiệu trẻ mắc bệnh xuất huyết tiêu hóa

- Trẻ ăn, uống kém hoặc không chịu ăn. Trẻ bị đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua.

- Trẻ vàng da vàng mắt, bụng chướng hoặc to hơn bình thường.

- Trẻ có biểu hiện khát nước nhiều, trẻ nôn ra máu, phân của trẻ có máu.

- Trẻ ăn uống kém hoặc không chịu ăn cũng là một trong những dấu hiệu cha mẹ cần lưu tâm.

Cha mẹ, người chăm sóc cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi trẻ có một trong các dấu hiệu: trẻ li bì, khó đánh thức; trẻ kích thích, vật vã; trẻ thiếu máu nặng: da xanh nhiều, môi nhợt; trẻ nôn máu đỏ tươi hoặc máu cục, trẻ đi ngoài phân đen hoặc máu, mệt hơn sau mỗi lần nôn hoặc đi đại tiện.

Lưu ý phòng bệnh xuất huyết tiêu hóa

Kịp thời điều trị tích cực giúp sức khỏe trẻ cải thiện tốt hơn, có thể ăn cháo nguội và phục hồi dần.

Cần chú ý những thói quen như: sử dụng rượu, bia, thuốc lá và ăn uống không điều độ.

Theo VnExpress, bệnh nhân xơ gan với biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa dẫn tới giãn tĩnh mạch tại dạ dày đã vỡ và có thể xuất huyết đường tiêu hóa bất kỳ lúc nào. Cần tầm soát phát hiện ung thư gan giai đoạn sớm.

Cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần theo dõi và đưa trẻ tái khám khi có một trong các dấu hiệu trẻ xuất hiện tình trạng thiếu máu như hoa mắt chóng mặt, da xanh, mệt mỏi. Ảnh: Internet

Nên ăn tăng cường chất xơ và rau quả. Một số món ăn gợi ý:

- Gạo nếp nấu cùng nho khô

Món ăn cho người bị xuất huyết dạ dày đầu tiên chắc chắn phải kể đến chính là cháo gạo nếp nấu với nho khô. Món ăn này tuy đơn giản, cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng hiệu quả lại rất cao, giàu dinh dưỡng và tốt cho người bị bệnh về dạ dày.

- Cháo hạt sen

Trong những loại cháo tốt nhất cho người bị dạ dày không thể bỏ qua món cháo hạt sen. Hạt sen vừa tốt cho tinh thần, hỗ trợ ngủ ngon, cung cấp vitamin và dưỡng chất cần thiết. Thêm vào đó, sử dụng cháo hạt sen mỗi ngày còn giúp dễ tiêu, giúp cầm máu và thuyên giảm các triệu chứng của bệnh một cách tốt nhất.

- Trứng gà hấp cùng ngó sen

Một trong những món ăn cho người bị xuất huyết dạ dày không thể không nhắc đến chính là trứng gà hấp ngó sen. Thành phần trong món ăn này khi đi vào dạ dày có thể làm tan huyết bầm, cầm máu tự nhiên, giảm đau đớn ở những vùng niêm mạc bị tổn thương.

- Thịt lợn nấu nấm rơm

Một món ăn cho người bị xuất huyết dạ dày thay đổi trong chế độ dinh dưỡng của mình chính là dạ dày nấu cùng nấm rơm. Dưỡng chất của món ăn có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tránh tình trạng đầy bụng, giảm đau rất tốt.

- Món cá diếc hầm

Cá diếc là loại cá được nhiều chuyên gia và bác sĩ khuyến cáo nên sử dụng cho người bị bệnh về dạ dày tốt nhất hiện nay. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách chế biến loại cá này thành nhiều món, trong đó chắc chắn phải có cá diếc hầm.