Vitamin A phòng và trị bệnh cho cơ thể. Ảnh: Internet

Vitamin A còn đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ tính toàn vẹn của tế bào biểu mô, niêm mạc, da. Ngoài ra, dưỡng chất còn đóng vai trò trong tăng trưởng, tăng cường miễn dịch của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus.

Các nhà khoa học còn phát hiện dạng tiền vitamin A còn có khả năng kìm hãm gốc tự do, giúp chống lão hóa, phòng một số bệnh ung thư… Do đó, nó rất cần thiết cho trẻ bổ sung định kì. Đặc biệt với trẻ sinh non, trẻ được sinh ra từ các bà mẹ thiếu vitamin A.

Nhu cầu vitamin A cho cơ thể thay đổi tùy độ tuổi, đối tượng, được tính bằng hoạt tính của vitamin A, biểu thị bằng đương lượng hoạt tính retinol (RAE).

Tuổi 0-6 tháng; Nhu cầu vitamin A hàng ngày (RAE): 400

Tuổi 7-12 tháng; Nhu cầu vitamin A hàng ngày (RAE): 500

Tuổi 1-3 tuổi; Nhu cầu vitamin A hàng ngày (RAE): 300

Tuổi 4-8 tuổi; Nhu cầu vitamin A hàng ngày (RAE): 400

Trên 8 tuổi; Nhu cầu vitamin A hàng ngày (RAE): 600-900

Phụ nữ cho con bú; Nhu cầu vitamin A hàng ngày (RAE): 1.200-1.300

Lưu ý khi uống vitamin A

Sau khi trẻ uống vitamin A trẻ có thể sẽ gặp các triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa.

Theo đó, sau khi uống vitamin A liều cao trẻ có thể sẽ quấy khóc, buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, tiêu lỏng, thóp căng phồng, rối loạn cảm giác…

Đặc biệt, một vài trẻ sau khi uống quá liều vitamin A sẽ gặp phản ứng mạnh dẫn đến ngộ độc cấp với các dấu hiệu như buồn ngủ, chóng mặt hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mê sảng và co giật, tiêu chảy,... Các triệu chứng này thường xuất hiện sau khi uống từ 6 - 24 tiếng.

Trẻ thường được bổ sung vitamin A định kỳ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phụ huynh không cần quá lo lắng vì đây là các triệu chứng thông thường và rất phổ biến.

Theo BSCK1 Nguyễn Cát Phương Vũ chia sẻ trên Báo Thời đại plus, ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng quá liều cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để được kiểm tra, theo dõi và có hướng xử lý phù hợp nhằm loại trừ các biến chứng ngộ độc và các bệnh lý kèm theo khiến tình trạng quá liều ngày càng nặng. Phụ huynh tuyệt đối không tự xử trí tại nhà.

Khi thấy trẻ bị suy dinh dưỡng, sức đề kháng yếu hoặc vừa trải qua một đợt mắc bệnh viêm phổi, tiêu chảy, sởi... phụ huynh có thể đưa trẻ tới khám tại bệnh viện để được các bác sĩ tư vấn và bổ sung vitamin A phù hợp với tình trạng sức khỏe của trẻ.

Dù vitamin A có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, song không được tự ý sử dụng vitamin A một cách tùy ý. Nếu nghi ngờ trẻ thiếu hụt vitamin A, phụ huynh cần đưa đi khám bác sĩ chuyên khoa để xác định liều bổ sung phù hợp.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc nhẹ, phụ huynh nên cho trẻ uống nhiều nước, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin C vài ngày, sau 5-7 ngày các triệu chứng ngộ độc trên sẽ giảm dần và hết.

Các thực phẩm giàu vitamin A

Nguồn thực phẩm giàu vitamin A là thịt gia cầm, gan động vật, lòng đỏ trứng...; Các loại rau, trái cây có màu đỏ hoặc vàng như cà chua, cà rốt, bí đỏ, đu đủ, xoài, cam... Hoặc các loại rau có màu xanh đậm như cải bó xôi, rau ngót, rau muống, bông cải xanh...

Các thực phẩm này được khuyến khích cho phụ nữ mang thai, trẻ em cần bổ sung vitamin A hàng ngày lành mạnh hơn việc tiêu thụ quá nhiều vitamin A trong thuốc hoặc các thực phẩm bổ sung.

Thực phẩm giàu vitamin A. Ảnh: Internet

Cà chua

Cà chua chứa ít calo và nhiều khoáng chất, đặc biệt rất dồi dào vitamin A. Một quả cà chua trung bình sẽ cung cấp khoảng 20% lượng nhu cầu vitamin A trong ngày. Cà chua cũng là một nguồn vitamin C và lycopene tuyệt vời cho cơ thể của bạn.

Cà rốt

Cà rốt có lẽ là thực phẩm đầu tiên các mẹ nghĩ đến trong danh sách những thực phẩm giàu vitamin A cho trẻ. Vitamin A trong cà rốt thường ở dạng beta-carotene, một chất chống oxy hóa lành mạnh. Ăn cà rốt giúp trẻ cải thiện thị lực đáng kể. Không chỉ giàu vitamin A, cà rốt còn là nguồn cung cấp vitamin B, C, K, chất xơ và magiê tuyệt vời.

Ớt chuông

Thực phẩm này cũng dồi dào vitamin A. Ngoài ra ớt chuông còn chứa nhiều carotenoid và chất chống oxy hóa. Vì vậy, việc thường xuyên bổ sung ớt chuông trong thực đơn của gia đình mình là điều hoàn toàn có lợi.

Khoai lang

Một củ khoai lang trung bình cung cấp một lượng lớn vitamin A cần thiết trong 1 ngày. Cụ thể, củ khoai lang nướng trung bình cung cấp 1.403 mcg vitamin A, chiếm 156% DV. Mẹ có thể cho bé ăn khoai lang mỗi ngày để giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, góp phần phát triển các cơ và xương trẻ. Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa.

Rau lá xanh

Rau lá xanh chứa ít calo, giàu chất dinh dưỡng và rất dễ chế biến. Các loại rau lá xanh như rau cải, rau bina, cải xoăn là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời. Vì thế mẹ nên khuyến khích trẻ ăn rau nhiều hơn. Không chỉ tốt cho mắt, ăn nhiều rau xanh còn giúp bé không bị táo bón, làn da căng mịn...

Xoài

Một quả xoài chứa 112 mcg vitamin A, hay 12% DV.

Xoài rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần cải thiện chức năng đường ruột và kiểm soát lượng đường trong máu. Đây là loại trái cây nhiệt đới mà bạn có thể chế biến đa dạng thành món mặn, tráng miệng… và rất dễ tìm mua.

Ngoài ra, dưa lưới, bí đỏ, nước ép cà chua hay mơ khô cũng là những thực phẩm giàu vitamin A mà mẹ nên mua để gia đình cùng thưởng thức nhé.

Gan bò

Gan động vật là một trong những nguồn giàu vitamin A, trong đó có gan bò. Điều này là do, giống như con người, động vật lưu trữ vitamin A trong gan. Một khẩu phần 85 gram gan bò xào có chứa 6.582 microgam (mcg) vitamin A.

Bên cạnh đó, gan là loại thịt nội tạng có nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác, bao gồm đồng, vitamin B2, B12, sắt, folate và choline tốt.