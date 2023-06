Phá thai 3 lần có con được nữa không?

Đây là một câu hỏi lớn từng được nhiều chị em phụ nữ hỏi thăm, thậm chí, lượt tìm kiếm đứng top đầu trên bảng xếp hạng google.

Những hệ lụy từ việc phá thai bằng bất cứ phương pháp nào đều không tốt. Việc phá thai nhiều lần thực sự nguy hại. Phá thai càng nhiều lần thì tổn thương càng phức tạp. Biểu hiện của nó rất thầm kín, ít ai nghĩ tai biến của nạo phá thai sau này mà chỉ nghĩ ở thời điểm đó. Phá thai liên tiếp nhiều lần làm tăng các nguy cơ tai biến, biến chứng thường gặp trong thủ thuật phá thai, tăng nguy cơ viêm nhiễm và nhất là tăng nguy cơ vô sinh về sau.

Những ảnh hưởng khi phá thai nhiều lần. Ảnh: Internet

Càng về sau này, nếu tình trạng diễn ra, bạn có nguy cơ vô sinh. Ngoài ra, tình trạng sảy thai, thai ngoài tử cung trở nên phổ biến hơn, quá trình thụ thai gặp nhiều khó khăn.

Những tai biến chị em phải đối mặt khi nạo phá thai nhiều lần

Thông thường các bác sĩ thường dùng 2 thủ thuật là Hút chân không; Nong và gắp thai. Các tai biến của phá thai ngoại khoa là: Ứ máu trong buồng tử cung; dính buồng trứng, nhiễm khuẩn; rách cổ tử cung, chấn thương và thủng tử cung do chọc hoặc rách; còn thai; sót rau thai; băng huyết do sót rau.

Tổn thương tâm lý, tình cảm

Không chỉ đau đớn về thể xác, những tổn thương về tinh thần vô cùng bứt rứt, khó chịu, được xem là thực sự nặng nề.

Nhiều mẹ trẻ buồn bã vì phá thai nhiều lần. Ảnh: Internet

Thủng ruột

Khi bị thủng tử cung nếu được đưa vô bệnh viện ngay, người bệnh sẽ được nạo hút thai, khâu lỗ thủng lại. Nhưng có những trường hợp bị thủng lên trên làm thủng luôn ruột mà nếu không xử lý kịp (trong ruột nhiều vi trùng), thủng ruột gây viêm phúc mạc, khi mổ phải cắt cả tử cung, cắt thêm một đoạn ruột.

Rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng nội tiết tố

Phá thai bằng thuốc thường để lại hậu quả ảnh hưởng nội tiết tố nữ. Theo giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng - phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, lâu lâu uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì được nhưng nếu lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, một tháng uống 3-4 lần thì sau này sẽ bị rối loạn kinh nguyệt.

Bác sĩ tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản. Ảnh : Internet

Tổn thương buồng trứng

Nhiều chị em sau 5,10 năm đã phải đi xử trí tổn thương buồng tử cung tuy nhiên phẫu thuật gần như chỉ cải thiện về mặt diện tích và thể tích chứ không thể tạo hình, bồi bổ được "chất đất" độ dày niêm mạc cho bệnh nhân.

Hiện nay, tình trạng vô sinh tổn thương buồng tử cung do nạo phá thai rất hay gặp và điều trị khó. Khó bởi công nghệ cao nhất của hiếm muộn như thụ tinh ống nghiệm cuối cùng sẽ chuyển phôi vào chính tử cung của mẹ để mang thai. Lúc này khi có tổn thương dính buồng tử cung, tỷ lệ đậu thai sẽ rất thấp. Có những bệnh nhân phải chấp nhận việc đi xin con hoặc nhờ mang thai hộ mới có thể làm mẹ được.

Viêm nhiễm, thủng tử cung

Các bác sĩ cho biết, khả năng viêm nhiễm và những nguy cơ ảnh hưởng tới sinh sản của việc nạo hút thai là rõ ràng, không chỉ là lời đồn thổi hay suy đoán như khi sử dụng các cách tránh thai. Khi phá thai, thầy thuốc phải dùng dụng cụ bên ngoài can thiệp vào tử cung, dễ gây viêm nhiễm và làm tổn thương ở các phần phụ. Nguy cơ lớn nhất có thể gặp phải là viêm nhiễm bộ phận sinh dục, dính, tắc vòi trứng, thậm chí dính tử cung, thủng tử cung và có những người sẽ không bao giờ có thể bình phục lại được. Nếu chị em thực hiện thủ thuật ở các cơ sở y tế không đảm bảo điều kiện vô trùng hay bác sĩ kém chuyên môn, hoặc phá khi thai đã to, các nguy cơ này càng cao.

Nạo phá thai không bảo đảm dễ gặp nguy hiểm. Ảnh: Internet

Nếu trước đó, bạn bị viêm bộ phận sinh dục: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung chưa được chữa khỏi mà đi nạo phá thai…cũng rất dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, việc nạo hút thai còn có khả năng để lại di chứng, nhất là đối với các trường hợp đã qua nạo hút nhiều lần, nguy hại sẽ không nhỏ.

Tắc vòi trứng

Không chỉ nạo phá thai, BS Thành cho biết giới trẻ quan hệ tình dục quá sớm, lại coi thường các biện pháp quan hệ tình dục an toàn dẫn tới lây nhiễm các bệnh xã hội như lậu hay Chlamydia, sùi mào gà.

Đây là những vi khuẩn nguy hiểm vì gây viêm nhiễm tổn thương cơ quan sinh sản, đặc biệt là gây viêm, tắc vòi trứng của người phụ nữ.

Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp người bệnh nhiễm vi khuẩn nhưng không có triệu chứng, chỉ đến khi đi khám hiếm muộn mới thấy 2 vòi trứng đã giãn tắc hoàn toàn. Nhiều trường hợp đã phẫu thuật tạo hình mở thông vòi trứng nhưng kết quả rất kém, vòi trứng lại bị tắc sau phẫu thuật nên cần phải làm thụ tinh ống nghiệm mới mong có được con.

Hiếm muộn, vô sinh

Hiện nhiều phụ nữ vẫn may mắn có em bé nhưng một số các chị em khác sau khi nạo phá thai nhiều lần phải đối mặt với tình trạng hiếm muộn, vô sinh.

Nguyên nhân vô sinh ở nhiều bạn trẻ hiện nay đều do tình trạng nạo phá thai lúc chưa kết hôn. Chứng kiến nhiều bạn trẻ muốn phá thai, khi lấy chồng lại tới khám vì hiếm muộn do tiền sử phá thai nhiều lần, bác sĩ lấy làm tiếc.

Phá thai nhiều lần ảnh hưởng đến việc sinh con. Ảnh: Internet

Ảnh hưởng đến tính mạng

Bác sĩ còn kể về nhiều trường hợp chị em rất coi thường tính mạng, sức khỏe khi quan hệ tình dục với bạn trai khi mới 20 tuổi. Do bản thân còn trẻ, lại không có các kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản, nên mỗi lần quan hệ tình dục những chị em này đều không sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Bởi thế, họ đã phải nhiều lần dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, nhiều lần đi nạo hút thai tại cơ sở y tế không đảm bảo. Tại buổi tọa đàm "Giúp phụ nữ tiếp cận phương pháp ngừa thai hiện đại" được báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức vào ngày 26-9, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng kể rằng bà vẫn nhớ như in đến một cô bé còn rất trẻ nhưng đã bị tử vong do đi nạo phá thai ở bên ngoài bệnh viện và bị tai biến. Cô bé này được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu nhưng các bác sĩ đã không cứu được.

Hối hận muộn màng

Để giảm thiểu tình trạng nạo phá thai, nhất là ở các phụ nữ trẻ, chị em cần tìm hiểu về các biện pháp tránh thai và hiểu rõ những hệ lụy có thai ngoài ý muốn, các nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường sinh sản.

Hãy chủ động tìm hiểu các kiến thức về sức khỏe sinh sản, tránh thai an toàn và lựa chọn một biện pháp phù hợp với bản thân. Nếu còn băn khoăn, bạn có thể tìm tới các bệnh viện, phòng khám sản phụ khoa để được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn sử dụng một biện pháp an toàn.

Nếu thực hiện nạo phá thai an toàn tại cơ sở và bác sĩ uy tín thì đa số bệnh nhân đều không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Thế nên nếu vì bất cứ lý do nào mà phải nạo phá thai thì chị em nên tới các cơ sở, trung tâm, bệnh viện được phép làm thủ thuật này để tránh những hậu quả đáng tiếc.