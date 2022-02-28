'Hình ảnh làm mẹ hoàn hảo' trên MXH có thể rất ảnh hưởng đến các bà mẹ và cách đối phó với điều ấy để tránh trở thành những người mẹ 'ảo'

Chúng ta có thể phản ứng bằng những lượt thích, nhưng khi nhìn vào dòng thời gian nuôi dạy con cái lý tưởng của họ, sâu thẳm trong chúng ta có thể nảy sinh cảm giác thất bại, dẫn đến câu hỏi bực bội, "Tôi thậm chí có phải là một người mẹ tốt không?"

Khi chúng ta lướt các trang mạng xã hội và nhìn thấy những siêu sao tuyệt đẹp có khả năng làm "một triệu" việc cùng một lúc với những đứa trẻ hay cười, cư xử tốt xung quanh chúng, chúng ta có thể đang cố gắng so sánh mình với những người mẹ "hoàn hảo" đó, cho dù chúng ta có nhận ra điều đó khó làm.

Hãy xem xét kỹ hơn cách thức nuôi dạy con cái hoàn hảo như bức tranh mà chúng ta thấy trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến các bà mẹ như thế nào và đây là những gì chúng ta cần nhận ra.

Mặc dù trải nghiệm làm mẹ của chính bạn có lẽ khá lộn xộn và nhiều lúc bạn còn bị thiếu ngủ, nhưng những bức ảnh bà mẹ "hoàn hảo" đăng trên mạng xã hội có thể khác xa với những gì bạn đang trải qua. Họ trông lộng lẫy, giàu có, thành đạt và tràn đầy năng lượng, trong khi con cái của họ ngoan ngoãn và xinh đẹp một cách dễ dàng. Nhà của họ sạch sẽ và bữa tối của họ rất ngon. Không có tã bẩn, đống đồ giặt, hoặc đồ chơi vứt lung tung.

Điều mà chúng ta có thể không nghĩ đến khi xem tất cả những bức ảnh về cuộc sống "lý tưởng" của người khác là chúng thường là kết quả của quá trình chăm chỉ dàn dựng, chụp nhiều bức ảnh, chọn những bức ảnh hoàn hảo và chỉnh sửa chúng trước khi đăng.

Nhiều phụ nữ ngày nay tích cực sử dụng mạng xã hội để quảng bá doanh nghiệp của họ, điều này cũng ngụ ý thể hiện lối sống của họ, bao gồm cả việc nuôi dạy con cái. Tình mẫu tử ngoài đời thực của họ có thể "không hoàn hảo" như của bạn, nhưng họ chọn không chia sẻ khía cạnh đó trong cuộc sống ảo của mình. Chúng ta chỉ thấy những ngôi nhà sạch sẽ hoàn hảo và những đứa trẻ hạnh phúc khi ăn những chiếc bánh quy ấm áp mà mẹ chúng vừa nướng là những điều thật tuyệt vời chỉ trên thế giới ảo của riêng họ.

Chúng ta bắt đầu so sánh mình với các bậc cha mẹ khác

Việc những thông tin "tuyệt vời" của những bà mẹ hoàn mỹ trên mạng có thể khiến các mẹ cảm thấy bất an, thậm chí là mặc cảm. Phương tiện truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh của một siêu sao có những đứa trẻ đi học ở những trường tốt nhất, có những món đồ chơi đẹp nhất và đi du lịch khắp thế giới. Một người mẹ có kinh nghiệm nuôi dạy con cái của chính mình không giống với tất cả những hình ảnh trên nmạng mà cô ấy đọc được có thể bắt đầu so sánh mình với những người khác, đặt câu hỏi liệu cô ấy có đủ tốt hay không và tại sao cô ấy lại bị căng thẳng.

Bất cứ khi nào bạn nhận ra mình đang so sánh mình với một bà mẹ khác trên Facebook hoặc Instagram, các chuyên gia khuyên bạn nên tự hỏi bản thân: "Tôi có thực sự biết người phụ nữ này không? Tôi có quen với cuộc sống của cô ấy không?".

Chúng ta thường so sánh mình với những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp và quên rằng chúng ta chỉ biết một số thông tin được lựa chọn cẩn thận về họ qua internet. Đây không phải là một sự so sánh công bằng, bởi vì chúng ta biết từng chi tiết nhỏ về lối sống và tình mẫu tử của chính mình, và chúng ta hầu như không biết gì về cuộc sống thực của những người mẹ mà chúng ta thấy trên mạng xã hội.

Các mẹ chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội

"Cuộc đua của những bà mẹ hoàn hảo" trên mạng xã hội có thể khiến chúng ta đăng quá nhiều, quá thường xuyên các hình ảnh về cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chụp ảnh về lối sống và con cái của mình, dành nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa và chọn ảnh cũng như tốn nhiều thời gian hơn để đăng và kiểm tra xem bài đăng của mình nhận được bao nhiêu lượt thích. Khi chúng ta không nhận được nhiều lượt thích như mong đợi hoặc khi đọc những bình luận tiêu cực, cảm xúc của chúng ta có thể bị tổn thương.

Các mẹ liên tục "săn lùng" những khoảnh khắc đẹp như tranh

Chia sẻ quá mức có nghĩa là chụp nhiều ảnh hơn và đôi khi chúng ta thậm chí có thể ép buộc những khoảnh khắc nuôi dạy con cái cảm động đó để chụp được nhiều bức ảnh tuyệt vời. Đôi khi điều đó cũng có nghĩa là bạn phải lựa chọn giữa việc thực sự sống qua những khoảnh khắc quý giá bên con và chụp hàng chục bức ảnh để chia sẻ trên mạng xã hội.

Các mẹ nên làm gì?

Hãy tạm dừng chụp một bức ảnh về con mình và đặt điện thoại xuống để tận hưởng khoảnh khắc này bên con thì hơn

Những bước đi đầu tiên, những lời nói đầu tiên của con bạn hay vẻ mặt hạnh phúc khi cuối cùng con cũng buộc được dây giày của là những khoảnh khắc tương tác quý giá giữa cha mẹ và con cái mà bạn có thể không muốn bỏ lỡ. Hãy tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất trước khi bạn lấy điện thoại của mình và bắt đầu đánh giá xem khoảnh khắc này hay khoảnh khắc đó là "đáng để xem" để chụp úp lên mạng xã hội. Ngay cả khi bạn quyết định chụp bức ảnh đó, hãy nghĩ xem bạn thực sự muốn chia sẻ nó với mọi người hay bạn chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.

Hãy sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để các Mom hỗ trợ lẫn nhau

Tất cả chúng ta đều có thể thực hiện từng bước nhỏ để biến mạng xã hội trở thành một môi trường tích cực và thân thiện với cha mẹ, nó sẽ khuyến khích chúng ta với tư cách là cha mẹ, thay vì khiến chúng ta cảm thấy ghen tị, tội lỗi hoặc thất vọng.

Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái của mình một cách trung thực, không dàn dựng và lọc để cho những bà mẹ khác biết rằng họ không đơn độc. Chúng ta càng thấy những hình ảnh chân thực về tình mẫu tử, chúng ta càng có thể cảm thấy tự tin và thăng hoa hơn. Các chuyên gia cũng khuyên rằng chúng ta nên liên hệ với những bà mẹ khác để được giúp đỡ và chia sẻ một lời khuyên khi chúng ta cần thì lúc đó mạng xã hội sẽ là một công cụ hoàn hảo để sử dụng với các bà mẹ trên khắp mọi nơi.

Chúng ta có cùng nhau thể biến phương tiện truyền thông xã hội thành một nền tảng hữu ích để chia sẻ mức cao và mức thấp của chúng ta, chấp nhận con người thât của chúng ta thay vì chỉ khoe khoang về thành tích của chúng ta cố gắng dàn dựng.

Theo Brightside